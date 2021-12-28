Столица занимает первое место в Европе по количеству электробусов, продолжая развивать этот экологичный транспорт

Водитель тысячного электробуса Наталья Соседова на смотровой площадке МГУ готовится выйти на маршрут. Оформление этого транспорта напоминает о том, что ездить на нем стало возможным благодаря выпуску «зеленых» облигаций / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 декабря на столичные улицы вышел тысячный электробус. Он оформлен в стилистике «зеленых» облигаций, выпуск которых помог осуществить закупку этого вида транспорта.

Первые электробусы появились на улицах Москвы осенью 2018 года, а сегодня их уже тысяча. По этому показателю столица занимает первое место в Европе. И на достигнутом правительство города явно не собирается останавливаться.

За рулем тысячного — Наталья Соседова. Опытный водитель. Начинала еще с троллейбуса, а сегодня управляет самым современным и экологичным транспортом. Ее юбилейный электробус еще и оформлен в стилистике «зеленых» облигаций: надписи рассказывают, как город заботится об экологической обстановке в Москве и как в этом помогают ценные бумаги.

— Мне очень нравится водить большие машины, всегда об этом мечтала и реализовала свое желание. Теперь получаю от работы одно удовольствие, — поделилась она.

Девушка отметила высокий уровень комфорта электробусов. Каждый рассчитан на 85 пассажиров, имеет более 30 мест для сидения. В нем есть система климат-контроля и видеонаблюдения, удобная кабина водителя, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств и многое другое. Кроме того, все эти машины низкопольные, а значит, ими могут пользоваться маломобильные граждане.

Важную роль в развитии электрического транспорта сейчас играют «зеленые» облигации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, наш город стал первым субъектом Российской Федерации, разместившим эти ценные бумаги на бирже. Более того, объем заявок на их покупку превысил 86 миллиардов рублей, что в 1,2 раза превысило предложение.

— Программы, на которые мы направили средства от продажи этих облигаций, признаны экологически чистыми и соответствующими всем международным требованиям и стандартам, — сказал он. — Были приобретены 400 электробусов, и благодаря облигациям произошло ускоренное строительство Большой кольцевой линии, десять станций которой были открыты совсем недавно — это стало самым масштабным открытием линий метрополитена за всю историю его строительства.

В дальнейшем, отметил Владимир Ефимов, планируется развивать все эти экологические программы.

— В следующем году думаем вернуться к вопросу размещения «зеленых» облигаций для населения. Мы увидели высокий спрос со стороны жителей при выпуске обычных ценных бумаг, но сегодня не самая удачная ситуация на финансовом рынке, поэтому пока отложили, — пояснил заместитель мэра.

Электробусы, действительно, считаются одним из самых экологичных современных видов транспорта. Одна такая машина сокращает объем вредных выбросов примерно на 260 килограммов в год — такой объем загрязнения, как уточнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, производит обычный дизельный автобус.

Поэтому электрический транспорт, подчеркнул руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, делает наш город чище, а здоровье — лучше.

— Весь транспорт в Москве по итогам 2020 года осуществил 320 тысяч тонн вредных выбросов. При внедрении тысячи электробусов мы сократили выбросы на 620 тонн — на мой взгляд, это значимая цифра, — сказал он.

Более того, на 32 тысячи тонн сократилось воздействие парниковых газов благодаря электротранспорту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Отрадно, что с мая 2021 года все электробусы, которые поставляет группа «КамАЗ» в рамках своих госконтрактов, производятся в Москве на заводе СВАРЗ. Для нас это крайне важно, так как это производство создало более 100 рабочих мест. В планах — второй этап развития завода. Важно, что эта поставка электробусов 2021 года полностью оплачена «зелеными» облигациями. В следующем году планируем приобрести еще 500 электробусов, они пойдут на самые востребованные маршруты.

СПРАВКА

В правительстве Москвы высоко оценили перспективу развития легкого электрического транспорта в столице. Сегодня в городе уже реализуется программа по созданию инфраструктуры, в частности, зарядных станций для частных автомобилей. В этом году открыто около 100 зарядок. Власти заявили, что в следующем году планируется построить еще около 200 таких станций. С 2013 года парковка для таких автомобилей бесплатна, а также обнулен транспортный налог.