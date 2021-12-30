«Продавцы диктуют правила»: введут ли в России налоговый вычет при покупке автомобиля

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В России предложили ввести налоговый вычет за покупку автомобиля. «Вечерняя Москва» разбиралась, поможет ли он снизить стоимость машин, не приведет ли его появление к росту других налогов, а также выясняла, когда может решиться проблема с нехваткой новых автомобилей на рынке.

Поможет обновить парк

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что появление налогового вычета за покупку автомобиля поможет убедить людей приобретать новые машины. Однако перед этим на рынке в целом должны поменяться условия.

— У нас очень старый парк, нужны всяческие меры по его обновлению. Средний возраст автомобиля в России — почти 14 лет, надо как-то стимулировать людей покупать машины. Для этого нужны самые разные меры, например, льготные кредиты, которые чуть позже, но будут, такие, как налоговый вычет, который предлагается сейчас. Это все нужно, но в перспективе, потому что сейчас рынок перевернут с ног на голову, он принадлежит не покупателю, а продавцу, и продавцы диктуют свои правила игры, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что порядка 50–60 процентов людей, которые хотели приобрести автомобиль в 2021 году, отказались от этой покупки из-за значительного роста цен. Кроме того, на рынке не хватает новых автомобилей из-за дефицита чипов.

Как заметил главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков, налоговый вычет действительно может побудить россиян к покупке нового автомобиля. Однако имеющаяся в России политика, наоборот, предполагает отказ от личного транспорта.

— Я, как житель России, как покупатель и человек, который зарабатывает деньги, этому рад. В этом смысле налоговый вычет при покупке автомобиля мог бы работать, но здесь есть две стороны. Если посмотреть на транспортную стратегию страны, то мы увидим, что намечено «гонение» на частный автомобиль. Вся транспортная инфраструктура, в первую очередь в городах, будет направлена на то, чтобы развивать общественный транспорт, развивать пешеходные возможности в ущерб остальному транспорту. В этом смысле не вижу предпосылок к тому, что сейчас государство возьмет и выложит из кармана приличную сумму денег на то, чтобы стимулировать покупку личных автомобилей, — отметил собеседник «ВМ».

При этом государству может быть выгодно ввести налоговый вычет, так как благодаря этому увеличивается производство, растут продажи и повышаются поступления в бюджет, заметил Кадаков. По его словам, более 85 процентов продаваемых в России автомобилей производятся внутри страны. С этой точки зрения можно посчитать, какой именно размер вычета будет выгоден государству и, исходя из этого, возвращать гражданам часть уплаченной за автомобиль суммы.

Он отметил, что обновление автопарка имеет еще несколько плюсов для государства.

— Автомобильная промышленность тащит за собой очень много смежных отраслей. Ну и понятно, что если вычет будет применяться, то исключительно к новым автомобилям, потому что стимулировать покупку подержанных государство не будет никогда. К тому же новые автомобили безопаснее старых, что для государства также очень важно, — рассказал эксперт.

По словам Кадакова, самый лучший способ поднять продажи новых автомобилей — увеличивать покупательскую способность населения, однако это «вопрос не одного года, а, возможно, и не одного десятилетия». Другие стимулирующие инструменты: льготные кредиты, субсидии для отдельных групп населения и льготы по трейд-ин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в разных странах ежегодно продается какое-то минимальное количество автомобилей, характерное именно для этой страны.

— Мы вообще по уровню рынка опустились на наш минимум. У каждой страны, исходя из расстояний, развития экономики, населения и других факторов, есть минимум по покупке новых автомобилей, ниже которого страна не опустится при любых раскладах, даже если цены поднимутся в полтора раза. Нынешний российский уровень — 1,5–1,6 миллиона автомобилей. Мы как раз вокруг него и болтаемся, в 2020-м было продано 1,6 миллиона с копейками, в этом году — плюс-минус столько же. В следующем году, если автопроизводители по понятным причинам смогут выпустить достаточное количество автомобилей, будет продано 1,6 миллиона, возможно — 1,7 миллиона, — рассказал Кадаков.

Дефицит сохраняется

Как заметил Моржаретто, серьезной проблемой на рынке стала нехватка новых автомобилей, вызванная недостаточным количеством запчастей.

— Сейчас нужно, чтобы закончился дефицит чипов. Государство в этой ситуации ничего не может сделать, это проблема общемировая, и она не будет решена раньше середины следующего года. К этому времени можно думать про вычет и думать заранее, как стимулировать рынок в будущем. Сейчас бессмысленно стимулировать, потому что он весь перегрет, — уверен эксперт.

Кадаков обратил внимание, что проблемы с поставками запчастей не решатся в ближайшие несколько месяцев. По его словам, производителям автомобильных чипов выгоднее изготавливать запчасти для других отраслей.

— Автопроизводители потребляют специфические автомобильные чипы, это не те чипы, которые используются в электронике. Их производство в пандемию сократили, автомобилестроители не могут быстро перестроиться, им нужно несколько лет, чтобы внедрить другие чипы. А производители чипов не шевелятся и чувствуют себя прекрасно: они могут продавать свои чипы за сумасшедшие деньги, спрос есть в других отраслях, и автопром — далеко не самый важный потребитель, — резюмировал эксперт.

Огромное количество чипов используется в электронике, начиная с компьютеров и заканчивая умными холодильниками и медицинским оборудованием. Спрос на такие товары в условиях пандемии значительно вырос, заключил собеседник «ВМ».

Налоги не увеличат

По словам автоюриста Льва Воропаева, появление налогового вычета за автомобиль не должно привести к возникновению новых расходов.

— Я думаю, это такая горячая тема, и так тяжелое положение у граждан. Если еще и поднимут, к примеру, транспортный налог... Я думаю, на это государство не пойдет. Вычеты обычно подразумевают, что ничего дополнительного не вводится, — заметил собеседник «ВМ».

По его словам, стоимость обслуживания автомобилей от этого также не изменится: гражданин получает вычет постфактум после подачи соответствующих налоговых деклараций. Когда вводят какие-то льготы для граждан, обычно дорожает сам автомобиль при первичной продаже, заметил специалист.

Кадаков также считает, что появление нового вычета не должно вызвать появление новых расходов.

— Тот же транспортный налог никто в данном случае не трогает. Речь идет о том, что покупатель нового автомобиля имеет налоговый вычет. Он обновляет парк, а новый автомобиль — лучше экология, выше безопасность, стимулирование производства. Если эта стимуляция в виде условных 130 тысяч с миллиона рублей вычета даст толчок развитию автопрома и возвращению денег в бюджет, то в этом есть смысл, — уверен автоэксперт.

Минтруд РФ рассмотрит возможность введения налогового вычета до 130 тысяч рублей при покупке автомобиля. Такое предложение главе министерства Антону Котякову направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что налоговый вычет предусмотрен при приобретении жилья. Введение подобного вычета могло бы облегчить покупку автомобиля, уверен Орлов.

— В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей, — передает его обращение RT.