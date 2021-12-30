Где москвичам смотреть салюты в новогоднюю ночь

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В новогоднюю ночь в столице традиционно запустят фейерверки. «Вечерняя Москва» разбиралась, откуда откроются лучшие виды, а также напомнила о правилах безопасности тем, кто собирается устраивать салют самостоятельно.

В центре — шесть точек

Всего в Москве организуют 26 точек для просмотра фейерверков, сообщается на сайте мэра Москвы. Ровно в полночь главный фейерверк традиционно запустят на Москворецкой набережной рядом с Большим Москворецким мостом, парком Зарядье и Красной площадью.

На остальных площадках шоу начнется в час ночи первого января: именно в это время Новый год наступает в Калининграде и начинается во всей России. Салют продлится четыре минуты.

Московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь, поэтому до центральных точек запуска можно будет добраться на общественном транспорте. В частности, в ЦАО салют в час ночи можно будет посмотреть еще в пяти точках:

Сад «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д. 5). Ближайшие станции метро — «Чеховская», «Тверская» и «Пушкинская», от которых можно дойти пешком за 7–10 минут. Чуть дольше добираться от «Маяковской» и «Цветного бульвара».

Ближайшие станции метро — «Чеховская», «Тверская» и «Пушкинская», от которых можно дойти пешком за 7–10 минут. Чуть дольше добираться от «Маяковской» и «Цветного бульвара». Парк Горького (Крымский вал, д. 9). В пешей доступности расположены станции метро «Парк культуры» кольцевой и Сокольнической линий, а также «Октябрьская»-кольцевая и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.

В пешей доступности расположены станции метро «Парк культуры» кольцевой и Сокольнической линий, а также «Октябрьская»-кольцевая и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. Таганский парк (ул. Таганская, д. 40–42). Парк находится между Таганской и Марксистской улицами. Неподалеку находятся станции «Таганская» и «Марксистская».

Парк находится между Таганской и Марксистской улицами. Неподалеку находятся станции «Таганская» и «Марксистская». Парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, д. 5, Красногвардейские пруды, нижний пруд). Ближайшие станции метро — «Выставочная» (850 метров, 10 минут пешком) и «Улица 1905 года» (1300 метров, 20 минут пешком).

Ближайшие станции метро — «Выставочная» (850 метров, 10 минут пешком) и «Улица 1905 года» (1300 метров, 20 минут пешком). Сад имени Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15а, стр. 4). Ближе всего находится станция метро «Красные ворота» (12 минут пешком), «Курская» (15 минут) и «Бауманская» (18 минут).

В других округах — еще 20 точек

В Западном административном округе посмотреть салют можно будет в Парке Победы и Парке 50-летия Октября, в ЮВАО — в парке «Кузьминки-Люблино» и в районе Печатники (акватория реки Москва, напротив улицы Гурьянова, д. 31), в САО — в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).

В ВАО организуют сразу четыре точки запуска фейерверков: Измайловский парк (Аллея Большого Круга, д. 7), район Измайлово (городок имени Баумана (Измайловская усадьба). Перовский парк (ул. Лазо, вл. 7) и парк Сокольники (ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1). По трем адресам будут запускать фейерверки в СВАО: центральная аллея ВДНХ, Бабушкинский и Лианозовский парки.

В СЗАО москвичи смогут посмотреть на салют в парках «Митино» (ул. Рословка, д. 5) и «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 50–70). В ЮЗАО фейерверки запустят из усадьбы «Воронцово» (ул. Воронцовский парк, д. 3) и на улице Кадырова в Южном Бутове. В ЮАО единственная точка — в парке им. Ю. М. Лужкова (пр-т Андропова, д. 58а).

В ТиНАО салют запустят в поселении Московский (центр спорта «Московский». Проектируемый проезд № 5562) и в городе Троицке (ул. Физическая, возле пожарной части № 42). В Зеленограде посмотреть на шоу можно будет по адресу Озерная аллея, д. 4, стр. 2.

Соблюдать осторожность

Чтобы не получить травмы при самостоятельном запуске фейерверка, нужно помнить о технике безопасности. Рекомендациями с «Вечерней Москвой» поделились в МЧС.

В ведомстве отметили, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, а при покупке внимательно проверить состояние изделия и изучить инструкцию.

Хранить изделие нужно в соответствии с требованиями производителя. Ни в коем случае нельзя давать его детям. Запускать салют рекомендуется вдали от жилых зданий и линий электропередачи, наблюдателям лучше отойти на 30–50 метров. В момент запуска нельзя курить, а человек, ответственный за процесс, должен быть трезвым. Ракеты нельзя запускать с рук и тем более направлять в сторону людей.

Если фейерверк не сработал, нужно подождать десять минут, убедиться, что процесс тления закончился, и только после этого подходить к фейерверку. Повторно запускать бракованную пиротехнику запрещено.