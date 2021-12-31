Никаких диет: как не набрать вес на новогодних праздниках

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В большинстве случаев людям не удается избавиться от веса, приобретенного в период зимних праздников, до следующего Нового года, выяснили исследователи. Как правильно питаться на «каникулах» и не набрать вес — «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

«Не голодать»: питание до начала новогодних праздников

Мнение о том, что жесткие диеты и голодание накануне новогодних праздников снижают риск набора веса в ближайшую неделю, является ошибочным, сообщила диетолог. По ее словам, такие действия, напротив, замедляют метаболизм и способствуют ускоренному росту массы тела.

— Важно не садиться на жесткие диеты и не устраивать голодание перед новогодними праздниками. Обычно именно они приводят к быстрому набору веса. Сначала вы себя ограничиваете, а потом даете организму волю и начинаете есть все подряд. Лучше питаться правильно и сбалансированно, не ограничивая свою стандартную калорийность, — посоветовала Писарева.

Также не стоит переусердствовать с физическими нагрузками. Повышенное количество активности создает стресс для организма: выделяемый гормон кортизол замедляет обменные процессы.

— Физическую нагрузку не нужно бросать, но не стоит ее чрезмерно усиливать. Если раньше вы занимались спортом раз в неделю, можно повысить количество тренировок до двух-трех. В противном случае у организма начнется стресс. Будет выделяться гормон кортизол, замедляющий метаболизм. Так же действуют диеты с ограниченным количеством калорий, — пояснила специалист.

Как усовершенствовать новогодний рацион?

Часто блюда с новогоднего стола потребляются в течение праздничной недели. Чтобы не набрать лишний вес в этот период, стоит продумать рациональное меню заранее. По словам диетолога Ирина Писаревой, многие традиционные блюда можно сделать более полезными.

Для этого эксперт посоветовала использовать сметану в качестве салатной заправки вместо майонеза, а привычный картофель заменить менее калорийными овощами. Важно сократить именно количество потребляемых простых углеводов, а не полезных жиров, подчеркнула она.

— Некоторые блюда можно сделать более диетическими: например, заменить майонез на сметану, а картофель — на авокадо. Лучше готовить более легкие салаты, ведь в основном именно калорийные варианты способствуют набору лишнего веса. Основные блюда допускается сделать более питательными и насыщенными: хорошо подойдет мясо с хорошей жирностью или жирная рыба, морепродукты. Постарайтесь избавиться от быстрых углеводов, но не от полезных жиров, — порекомендовала Писарева.

Важно отказаться от газированных напитков с высоким содержанием сахара и калорийных соков, напомнила собеседница «ВМ». Гораздо полезнее заменить их на чистую воду или чай.

Активность вместо еды

Новогодние праздники — время для отдыха, который можно провести активно. В новогоднюю ночь можно продумать «развлекательную программу». Такой досуг поможет отвлечься от калорийного стола.

— Продумайте развлекательную программу или прогулки, чтобы не слишком долго сидеть за праздничным столом. Также можно сходить в гости к друзьям, — прокомментировала Писарева.

Эти советы актуальны в течение всех новогодних праздников. Более того, допустимо устраивать день без любых ограничений в питании не чаще, чем раз в неделю, подчеркнула диетолог.