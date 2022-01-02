«Снегурка напилась и пустилась в пляс»: смешные и трогательные истории из жизни Деда Мороза

Фото: Из личного архива Деда Мороза

Дед Мороз наравне с елкой является главным символом Нового года. Этот персонаж самый любимый у детей и взрослых. И каждый мечтает, чтобы в новогоднюю ночь именно к нему в дверь постучался сказочный герой с мешком подарков. А исполняют такие желания, как правило, актеры и аниматоры, которые перевоплощаются в Дедушку и Снегурочку. «Вечерняя Москва» поговорила с людьми, которые надевают красный халат и «бороду из ваты» в эти дни и идут исполнять желания детей и взрослых. Деды Морозы поделились самыми смешными и курьезными случаями, которые происходили во время их визитов на утренники и офисные корпоративны.

Вы и так мало зарабатываете

Иван Власов вот уж пять лет играет роль главного волшебника из новогодних сказок и признается, что каждый раз во время поездок на детские утренники или корпоративы происходят веселые случаи, которые он вместе со своей компаньонкой Снегурочкой часто вспоминает:

— Это был обычный детский новогодний утренник. Ребятишки подходили ко мне в милых костюмах человечков-пауков, принцесс и лесных персонажей. Одни рассказывали стихи, другие — крутили колесо или на мостик становились. В общем, делали все, чтобы как-то удивить Деда Мороза. После стихов, трюков и песен они забирали свои подарки и убегали к родителям. В один момент подходит мальчик в образе викинга, в шлеме с рогами, и заявляет, что стих читать он не будет, но удивит трюком. Отходит этот мальчуган от меня подальше, разгоняется и в прыжке врезается головой в стену. Я в панике ищу глазами его родителей. Нахожу. А они делают жест рукой: мол, все нормально. В итоге парень вскакивает и с улыбкой бежит забирать свой подарок.

Но больше всего Ивана поразила щедрость ребенка, который решил отказаться от подарка, отдав все свои сладости ему и «внучке»:

— Этот мальчик вытащил из своего мешочка подарок и сладости и отдал их нам со Снегурочкой со словами: «Держите, вы и так мало зарабатываете».

Еще более забавный случай произошел с Иваном, когда он приехал на новогоднюю «тусовку для взрослых».

— Кроме того, что я бываю классическим Дедом Морозом, мне часто приходится перевоплощаться в Дедка-кипятка, — говорит он. — Образ направлен на взрослую аудиторию. Это больше похоже на MC-ведущего в ночных заведениях. На одном из таких мероприятий я очень понравился одной девушке. Она все время снимала меня на телефон, задавала разные вопросы, а в конце вообще сказала, что хочет взять меня с собой на Кубу, и долго уговаривала полететь с ней прямо на следующий день.

Однако собеседнику «ВМ» пришлось отказать красавице и остаться дома, в Москве.

Опыт не пропьешь

Владимир Лимаренко работает Дедушкой Морозом вот уже 15 лет и забавных случаев, которые его шокировали, за годы практики накопилось немало:

— Это было в ночь с 31 декабря на 1 января, мы работали в режиме нон-стоп со Снегуркой. Во время очередного выезда, пока я вел шоу-программу, мою Снегурку заманили к себе гости мероприятия и решили в честь праздника налить ей сто граммов. В общем, стопка за стопкой — и тут, как говорится, Остапа понесло. Снегурка напилась, пустилась в пляс и в свое удовольствие провела время. Мне же пришлось одному на себе тащить весь концерт.

После мероприятия Деду и Снегурке нужно было ехать на следующий заказ, однако последствия «запоя» сказочной внучки Мороза не позволили им продолжить путь:

— Ей стало плохо, и она, что называется, украсила меня и себя закуской, съеденной накануне. Я был в гневе, но в то же время было очень смешно. Пришлось позвонить заказчикам и сообщить, что мы будем позже.

Актерам пришлось вернуться в Москву, забрать запасные костюмы и отправиться на вызов:

— Снегурку откачали, напоили ее кофе, «антипохмелинами» — и пошли работать. Нужно отдать должное моей коллеге: она быстро пришла в чувство и вернулась в образ своей героини. Поэтому фраза «опыт не пропьешь» в ее случае — как никогда к месту.

Вы ненастоящие

Виктория Кононова начала примерять на себе образ белокурой красавицы-Снегурочки еще в студенческие годы, когда хотела заработать на подарки родным. Перевоплотившись во внучку главного новогоднего волшебника и прихватив с собой однокурсника Анатолия в образе Деда Мороза, она направилась в гости к заказчикам:

— Мы пришли, и нам навстречу вышли двое ребятишек, брат с сестрой. Они были погодками: девочке пять лет, а мальчику — шесть. Девочка была в образе феи, а брат нацепил на голову шапку-гриб. Фея обрадовалась нашему приходу, начала приветствовать, всячески привлекать наше с Дедом внимание. Потом рассказала стих и даже спела. Веселила нас, как могла.

А вот брат девочки, по словам Снегурки, забился в угол и злобно смотрел на сказочных гостей.

Как выяснилось позже, мальчику кто-то внушил в садике, что Дедушка Мороз и Снегурочка — это «просто переодетые люди, а не реальные волшебники»:

— Когда мой однокурсник, играющий роль Мороза, решил немного развеселить Грибочка, тот начал во все горло кричать: «Вы ненастоящие — переоделись и обманываете нас!» За все десять лет я не видела такой негативной реакции в отношении Деда Мороза и Снегурочки и неверия в их существование.

Затем мальчик побежал в сторону Деда и, нападая на него, пытался в качестве доказательства своих слов сдернуть с него искусственные усы. Благо Дед, по словам собеседницы «ВМ», попался высокий — иначе бы в существовании Деда Мороза разуверилась бы и сестра мальчика.