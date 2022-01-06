«В перманентном обжорстве»: как похудеть после новогоднего застолья

Фото: pixabay.com

Во время новогодних праздников не стоит переедать. Если удержаться от еды не получилось, и любимые блюда наложили отпечаток на фигуре, то сначала нужно отдохнуть от тяжелых тренировок. После можно сбросить лишний вес с помощью циклических зимних видов спорта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

По его словам, следует помнить, что Новый год — это праздник «не на столе, а вокруг стола». Поэтому устроить гастрономическое веселье — не лучшее решение, считает эксперт.

— Продукты с высоким гликемическим индексом, высокой калорийностью дают быстрое гормональное вознаграждение, но оно быстро проходит, и на следующий день вы чувствуете себя не лучшим образом. Подумайте, может быть, стоит выбрать веселье на свежем воздухе, поход на каток, прогулку по городу. Либо устроить активный праздник дома: провести квест для себя и семьи или даже танцы в квартире, — сказал Статут.

Но если ночь была бурной с точки зрения гастрономических излишеств, главное — не осуждать и не винить себя. В противном случае вы запустите стресс, который вреден для здоровья не меньше, чем тяжелая пища, подчеркнул специалист.

— Если вы позволили себе излишества только один раз, в новогоднюю ночь, лучше после этого на два–три дня отказаться от тяжелых тренировок. Есть такой показатель — термический эффект пищи (TEF), он связан с тем, какое количество энергии и сил тратит организм на усвоение продуктов. Если в новогоднюю ночь вы потратите пять тысяч ккал (алкоголь, разнообразные сладости, соусы, смешение продуктов и так далее), то организм потратит в среднем 20 процентов — одну тысячу ккал. Ему не удастся отдохнуть, пока вы спите, поэтому восстановление будет происходить в следующие два–три дня, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В эти дни лучше всего гулять на свежем воздухе. С четвертого дня можно уже приступать к тренировкам.

— Если же вы провели неделю или две в перманентном обжорстве, это действительно может привести к появлению подкожного и висцерального жира, организм начнет перестраиваться на режим запасения, — предостерег Статут.

В этом случае тоже нужно подождать дня три–четыре, а потом уже приступать к тренировкам. Не стоит устраивать разгрузочные дни — это лишний шок для организма. Нужно просто перейти на свой обычный рацион. Если есть программа тренировок, заниматься стоит по ней.

— Если решили начать с Нового года, стоит обратить внимание на все циклические зимние виды спорта — бег на лыжах, коньки, просто бег, можно катать ребенка на санках и бежать перед ним. Зимние виды спорта заряжают энергией, провоцируют выброс эндорфинов. Но важно защитить дыхание — желательно дышать носом, через шарф. Для бега использовать специальную обувь, подходящую одежду, — добавил эксперт.

Через несколько дней можно начать функциональные тренировки, силовые, для жиросжигания. Турники, приседания, кроссфит — 10–15 секунд максимальная нагрузка, 40 секунд — минута — отдых. В отличие от циклических видов спорта силовые тренировки позволяют тратить калории как в процессе, так и во время восстановления мышц.