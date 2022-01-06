Кукольная мистерия: как в России возрождается рождественский вертеп

Фото: patriarchia.ru

Рождество Христово — один из главных религиозных праздников. Праздник, у которого есть свои традиции. Одна из них — рождественский вертеп. О том, что такое вертеп, какие представления в нем разыгрывают и почему важно сохранить эту традицию, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Рождественский вертеп — традиция, которая была очень популярна в царской России. После Октябрьской революции она, как и все, что связано с религией, попали под запрет. Сегодня мы вспоминаем о своих корнях, возрождая, в том числе, и эту уникальную традицию.

Вертеп — это пещера. Под рождественским вертепом подразумевается совершенно определенная пещера — место рождения Спасителя, которое находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Именно оно (место рождения) стало прообразом вертепов, созданных людьми.

Сегодня в православных театрах, приходах, воскресных школах вертепы встречаются довольно часто. Они представляют собой разукрашенный праздничный двухэтажный ящик-домик с прорезями для вождения кукол. Верхняя часть предназначена для разыгрывания сцен, связанных с жизнью святого семейства, нижняя изображает дворец царя Ирода. В нижней части есть дыра, куда в итоге проваливается Ирод. На этой небольшой двухэтажной сцене и происходят кукольные представления с рождественским сюжетом. Главные роли в постановке принадлежат Богоматери, Иосифу и Ангелу. Также действующими лицами являются Пастух, Волхвы, Ирод, Рахиль, Солдат, Черт, Смерть и Пономарь.

— Рождественский вертеп — это и есть часть празднования Рождества. Раньше была традиция различных представлений — театральных представлений, которые изображали евангельские события, связанные с Рождеством. Сейчас это практикуется в организациях: в приходах, в школах, — рассказывает священник, секретарь Церковно-общественного Совета по биоэтике Максим Обухов. — Вертепы украшают елками и игрушками. Иногда, чтобы создать праздничное настроение, украшают икону Рождества.

Фото: patriarchia.ru

Традиция рождественских вертепов возрождается в России. Так, настоящий вертепный театр есть в Храме Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы в Щербинке. В его постановках участвуют и дети воскресной школы, и прихожане. При этом в храме не ограничиваются показом только рождественского представления — для него создан специальный вертеп. Другой ящик, более сложной конструкции, предназначен для показа трех спектаклей: «Изгнание Адама» — на прощеное Воскресение, житие Георгия Победоносца — ко Дню Победы и житие мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии — ко Дню пожилого человека.

Вертепные представления показывают и в театрах. Рождественское действо «Смерть царя Ирода» есть в репертуаре Московского фольклорно-кукольного театра «Душегреи». С этого спектакля более 25 лет назад началась история самого театра. Театр возрождает традиции празднования Рождества, начиная знакомство с его историей самых юных зрителей.

— Дети — наше все! Но и родители — наше все. Поэтому знакомство с традициями празднования лучше и правильнее всего проводить в «семейном формате» — когда на представление приходят и дети, и взрослые — обычно счастливы и те, и другие, и даже неизвестно, кто больше, — отмечает актриса театра «Душегреи», матушка Марианна Плотникова.

Вертепное действо — одно из самых ранних народных кукольных представлений, дошедших до нас благодаря этнографическим записям XVIII–XIX веков. Длится оно около двадцати минут и сопровождается пением старообрядческих духовных стихов и традиционным стихотворным текстом. Завершающим аккордом представления является Торжество Рождества — выход всех героев с праздничной колядкой.

Второй неотъемлемой частью вертепа является веселое представление, в котором проскальзывают и сатирические нотки про повседневную жизнь в деревне.

— Камерность представления дает очень широкое вариативное поле для площадки — то есть показывать его можно практически везде, где есть зрители. И в храмах, и в воскресных школах, и в клубах, и в классах, и в музеях, и, конечно же, в семьях, — рассказывает Марианна Плотникова. — И везде вертеп — это праздник, желанный и для зрителей, и для актеров.

Представление предполагает некоторое внутреннее согласие с тем, что происходит на сцене. Поэтому, даже если человек изначально и далек от религии, он, соглашаясь на участие, практически автоматически вовлекается в религиозное действо и, таким образом, — просвещается, добавляет матушка.

В 2020 году «Рождественский вертеп» появился и в репертуаре театра «Огниво» имени Станислава Железкина.

— Наверное, для этого были предпосылки — чем сложнее ситуация в мире, тем сильнее желание сделать этот мир лучше, — объясняет Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Сергеевич Гущук.

Рождественский вертеп — это часть традиционной культуры нашей страны. Вертепы бывают каноническими, и тогда разыгрываются в храмах и церквях, а бывают светскими. Тогда местом проведения может служить как театр, так и жилое помещение. Светские вертепы более насыщены играми и интерактивами, отмечает худрук театра «Огниво». В действие вовлекаются сами зрители — не важно близки они к религии или нет.

— В нашем Вертепе рассказ ведут актеры — вертепщики. Кроме рассказа основной сути сюжета и традиционного исполнения тропарей, кондаков и хоралов актеры вместе со зрителями поют народные песни, разыгрывают веселые бытовые сценки, загадывают загадки, — рассказывает Алексей Гущук. — Кроме того, в представлении задействованы современные технические средства — теневой театр и видеопроекция.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

А еще собеседники «Вечерней Москвы» поделились своим мнением о том, как правильно встретить Рождество.

— Как встретить Рождество, каждый решает для себя сам. Прежде всего — надо радоваться! — считает матушка Марианна Плотникова.

— Рождество для меня — это семейный праздник. И главное, чтобы он сопровождался ощущением особого уюта, душевного тепла и особым вниманием к своим родным и близким, — сказал заслуженный артист России Алексей Гущук.

Рождество Христово — Светлый праздник. В этот день принято дарить друг другу рождественские небольшие презенты, отметил священник Максим Обухов. Подарком дарящий выказывает свое уважение, любовь и хорошее отношение.

— В Рождестве самую главную роль играет Богослужение. Поэтому основное внимание должно быть направлено на Рождественскую службу, которая и передает весь колорит праздника, весь его смысл, — добавил он.