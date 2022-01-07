Где в Москве можно покататься на лыжах и сноубордах

Лыжная трасса традиционно заработала и в Марьинском парке. Помимо классического катания, здесь оборудована и трасса для конькового хода / Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Новогодние каникулы — отличное время для любителей зимних видов спорта. При этом уезжать из Москвы не нужно: в городе достаточно мест, где можно покататься на лыжах и сноубордах.

В столице подготовили больше 380 лыжных трасс (это в общей сложности 616 километров!) и 22 лыжные базы. Большинство объектов оборудованы уличным освещением, что позволяет кататься в темное время. К слову, самая длинная — 24 километра — лыжня проходит по Битцевском лесу.

— По широкой лыжне можно идти как классическим, так и коньковым ходом — все зависит от личных предпочтений, умений и целей спортсмена, — отмечается в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для лыжников с хорошей физической подготовкой и большим опытом в Москве подготовили более трудные маршруты с перепадами высот. Такой есть, например, в парке «Сокольники». Впервые лыжную трассу в этом году обустроили в Новой Москве. Находится она в парке «Хованская дубрава», что в поселении Сосенском. Новые маршруты появились также в обновленном парке «Яуза». Теперь покататься на лыжах можно в Тенистом и Юрловском проездах.

На случай, если зима перестанет быть снежной, больше десятка трасс оснастили снеговыми пушками. Именно благодаря этому оборудованию сезон в Москве стартовал еще до настоящих снегопадов. Так, самую длинную, пятикилометровую лыжню с искусственным снегом открыли в Братеевской пойме еще в ноябре.

Москвичка Евгения Кухарчик — большая любительница лыж, участник 11 международных марафонов в разных странах. Девушка даже завоевала звание голдмастера международной федерации лыжных марафонов Worldloppet, которое присуждается человеку, преодолевшему десять разных марафонов в десяти странах. Причем один из них — на другом континенте. Самым популярным и удобным местом для катания на лыжах в Москве Евгения считает Мещерский парк.

— Он самый благоустроенный. Здесь есть хорошие кафе и пункты проката, удобная парковка, — перечисляет его преимущества девушка. — Для новичков здесь неплохой рельеф. Участок очень ровный. Нет сложных горок, которые интересны профессиональным спортсменам. Сюда приезжают кататься на лыжах и молодые, и пожилые люди, и семьи с детьми.

Евгения уже достаточно опытный лыжник, она знает, как устроены трассы не только в России, но и за рубежом.

— Поэтому я уверена, что в Мещерском парке хорошо, — говорит москвичка. — Неудивительно, что люди со всей столицы едут туда покататься в свой выходной. Но его выбирают в основном любители. Профессионалы все же предпочитают более сложные трассы. Едут в Головино или в Одинцово, где есть хорошие горки.

Для любителей скоростных спусков в Москве есть общедоступные горнолыжные склоны с пунктами проката. В городе на семи холмах таких спусков тоже семь. Например, на юго-западе проверить свои способности можно на склоне Узкое — он находится в районе Ясенево. Еще одна горнолыжная трасса есть на Старокачаловской улице в Северном Бутове.

На северо-западе столицы пользуется популярностью склон в Куркине. Для удобства спортсменов здесь обустроена канатная дорога с подъемником.

Крупным центром зимнего спорта в столице можно назвать спорткомплекс «Ново-Переделкино». Здесь можно не только покататься на лыжах, но и спуститься по склону на сноуборде, тюбинге, а также заняться фристайлом.

ЦИФРА

15 натуральных лыжных трасс обустроено на территории парка «Сокольники». Они находятся как в партерной, так и в лесной части парка. Кроме того, в этом зимнем сезоне на каскаде Путяевских прудов доступна новая трасса с перепадами высот — для опытных лыжников.