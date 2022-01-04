Нам Крылатское заменит Альпы: как активно и весело провести праздники в городе и на природе
Сюжет:Новый год — 2022
Впереди длинные новогодние праздники. Провести их можно весело, активно и с пользой для здоровья. «Вечерняя Москва» собрала идеи, куда можно отправиться в праздники в Москве и за городом.
Из года в год Москва предоставляет широчайший ассортимент развлечений.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха, — говорит заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Это и горнолыжные склоны, и лыжные трассы, и катки, и ледяные горки, места для катания на санях, собачьих упряжках и снегоходах.
Отдельным событием каждый год становится фестиваль «Путешествие в Рождество», который разворачивается на нескольких десятках площадок по всему городу.
Несмотря на то, что зимних развлечений немало и в самой Москве, в новогодние праздники многие жители столицы стремятся выехать за город. Так, в этом сезоне в Московской области открылось 17 горнолыжных комплексов с трассами разной длины и сложности.
Подмосковье с его обширными природными территориями — это настоящий рай для любителей беговых лыж. Одно из самых популярных мест среди жителей Московского региона — Мещерский парк, где есть как простенькие туристические, так и сложные трассы. Вместе с детьми окунуться в зимнюю сказку помогут тематические парки, например, парк сказок в Томилине или «Долина сказок» в конном парке «Русь».
Холмы с 70-летней историей
Москва, ул. Крылатская, 1, «Лата-Трэк»
Крылатские холмы еще более 70 лет назад стали площадкой для активного зимнего отдыха москвичей. Здесь же работает и первая горнолыжная школа, открывшаяся в столице. Для посетителей обуcтроено 6 трасс протяженностью 350 метров. Перепад высот до 63 метров.
Стоимость подъема: от 50 до 110 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.
Стоимость проката: от 1000 руб лей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).
Старейший курорт Подмосковья
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева
Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья. И, кстати, именно на нем тренируются сборные России по горным лыжам и сноуборду. Здесь же начинали свою карьеру знаменитые российские горнолыжники. Для катания доступны 9 трасс, перепад высот до 96 метров, протяженность до 600 метров.
Стоимость подъема: от 35 до 130 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.
Стоимость проката: 700 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).
Встретить динозавров
Московская обл., Ленинский гор. округ, д. Орлово, конный парк «Русь»
В парке понравится не только любителям лошадей и верховой езды. Отдельная зона парка — «Долина сказок» — посвящена персонажам русского фольклора, а в «Долине динозавров» можно встретить древних рептилий.
Билет в «Долину сказок»: от 150 рублей для детей, от 250 руб лей для взрослых. Вход на территорию парка и в «Долину динозавров» бесплатный.
Коньки, керлинг, карусель
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал на 27 городских площадках и продлится до 9 января. Всей семьей можно отведать национальные блюда, покататься на коньках, скатиться с горки или покружиться на карусели, поиграть в керлинг. Ассортимент развлечений самый разнообразный. Адреса площадок можно найти на сайте «Московских сезонов»: moscowseasons.com
Знакомство с зубрами
Московская обл., гор. округ Серпухов, Данки, Приокско-Террасный заповедник
На территории заповедника раположен питомник зубров, где животных содержат в условиях, близких к естественным. Осень и зима — самые благоприятные времена года для наблюдения за зубрами и бизонами вблизи.
Стоимость: от 100 до 400 рублей, экскурсионные группы формируются в будни, в выходные экскурсии проходят каждый час, билеты можно купить на месте, в административном здании.
И покататься, и отдохнуть
Московская обл., Дмитровский гор. округ, г. Яхрома, парк «Яхрома»
В комплексе четыре оборудованных склона для катания на лыжах и сноуборде. Также здесь можно покататься на тюбингах, работает каток. Для посетителей работают 9 трасс протяженностью до 650 метров, перепад высот до 65 метров. Кроме того, для гостей работают многочисленные зоны отдыха.
Стоимость подъема: от 50 до 100 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.
Стоимость проката: 800 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).
В гости к лосям
Московская обл., Мытищи, Кропоткинский пр-д, нацпарк «Лосиный Остров», Лосиная биостанция
Здесь можно увидеть не только лосей, оленей, кабанов, но и других животных в естественной среде обитания. Самостоятельное посещение невозможно — только с экскурсоводом по записи.
Стоимость: от 400 до 700 рублей.
Рекордно длинные трассы
Москва, ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, парк «Сокольники»
«Сокольники» — рекордсмен среди московских парков по общей протяженности лыжных трасс. Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования.
Стоимость проката: 200 рублей в час
Бесплатная народная лыжня
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Бабаиха, спортивный клуб «ГАБО»
Самый большой ассортимент трасс разной сложности и протяженности. Есть и спортивные, и туристические, максимальная длина лыжни — 50 километров. Лыжня действительно «народная», инфраструктура как таковая отсутствует.
Стоимость: бесплатно
Идеально для новичков
Московская обл., Одинцовский гор. округ, д. Сколково, въезд со стороны д. Заречье, Мещерский парк
Новый парк с развитой лыжной инфраструктрой. Самый длинный круг — пять километров. Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования. Лыжня проходит по плоскому рельефу, поэтому здесь хорошо учиться кататься.
Стоимость проката: аренда лыжного комплекта от 400 рублей
Держи QR-код наготове
На всех площадках «Путешествия в Рождество» действуют противоэпидемические нормы: москвичей просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски. На спортивных объектах также действуют меры санитарной безопасности. Конечно, на горнолыжном склоне никто не будет просить вас надеть маску, а вот ски-пасс (билет) в кассе без нее не продадут. Чтобы остановиться в гостинице в Подмосковье, нужен сертификат о прививке или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Григорий Левшанов, инструктор по сноуборду:
— Международная федерация лыжников разработала 10 правил поведения на склоне. Нужно уважительно относиться к окружающим, контролировать скорость и направление движения, не останавливаться посреди склона или на перегибах, не бегать по склону без лыж или сноуборда и так далее. Правила вроде бы очевидные, но большинство несчастных случаев — это как раз последствия их нарушения.