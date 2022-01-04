Нам Крылатское заменит Альпы: как активно и весело провести праздники в городе и на природе

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Впереди длинные новогодние праздники. Провести их можно весело, активно и с пользой для здоровья. «Вечерняя Москва» собрала идеи, куда можно отправиться в праздники в Москве и за городом.

Из года в год Москва предоставляет широчайший ассортимент развлечений.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха, — говорит заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Это и горнолыжные склоны, и лыжные трассы, и катки, и ледяные горки, места для катания на санях, собачьих упряжках и снегоходах.

Отдельным событием каждый год становится фестиваль «Путешествие в Рождество», который разворачивается на нескольких десятках площадок по всему городу.

Несмотря на то, что зимних развлечений немало и в самой Москве, в новогодние праздники многие жители столицы стремятся выехать за город. Так, в этом сезоне в Московской области открылось 17 горнолыжных комплексов с трассами разной длины и сложности.

Подмосковье с его обширными природными территориями — это настоящий рай для любителей беговых лыж. Одно из самых популярных мест среди жителей Московского региона — Мещерский парк, где есть как простенькие туристические, так и сложные трассы. Вместе с детьми окунуться в зимнюю сказку помогут тематические парки, например, парк сказок в Томилине или «Долина сказок» в конном парке «Русь».

Холмы с 70-летней историей

Москва, ул. Крылатская, 1, «Лата-Трэк»

Крылатские холмы еще более 70 лет назад стали площадкой для активного зимнего отдыха москвичей. Здесь же работает и первая горнолыжная школа, открывшаяся в столице. Для посетителей обуcтроено 6 трасс протяженностью 350 метров. Перепад высот до 63 метров.

Стоимость подъема: от 50 до 110 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.

Стоимость проката: от 1000 руб лей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Старейший курорт Подмосковья

Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья. И, кстати, именно на нем тренируются сборные России по горным лыжам и сноуборду. Здесь же начинали свою карьеру знаменитые российские горнолыжники. Для катания доступны 9 трасс, перепад высот до 96 метров, протяженность до 600 метров.

Стоимость подъема: от 35 до 130 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.

Стоимость проката: 700 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).

Фото: Pixabay

Встретить динозавров

Московская обл., Ленинский гор. округ, д. Орлово, конный парк «Русь»

В парке понравится не только любителям лошадей и верховой езды. Отдельная зона парка — «Долина сказок» — посвящена персонажам русского фольклора, а в «Долине динозавров» можно встретить древних рептилий.

Билет в «Долину сказок»: от 150 рублей для детей, от 250 руб лей для взрослых. Вход на территорию парка и в «Долину динозавров» бесплатный.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Коньки, керлинг, карусель

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал на 27 городских площадках и продлится до 9 января. Всей семьей можно отведать национальные блюда, покататься на коньках, скатиться с горки или покружиться на карусели, поиграть в керлинг. Ассортимент развлечений самый разнообразный. Адреса площадок можно найти на сайте «Московских сезонов»: moscowseasons.com

Фото: Константин Исааков / Вечерняя Москва

Знакомство с зубрами

Московская обл., гор. округ Серпухов, Данки, Приокско-Террасный заповедник

На территории заповедника раположен питомник зубров, где животных содержат в условиях, близких к естественным. Осень и зима — самые благоприятные времена года для наблюдения за зубрами и бизонами вблизи.

Стоимость: от 100 до 400 рублей, экскурсионные группы формируются в будни, в выходные экскурсии проходят каждый час, билеты можно купить на месте, в административном здании.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

И покататься, и отдохнуть

Московская обл., Дмитровский гор. округ, г. Яхрома, парк «Яхрома»

В комплексе четыре оборудованных склона для катания на лыжах и сноуборде. Также здесь можно покататься на тюбингах, работает каток. Для посетителей работают 9 трасс протяженностью до 650 метров, перепад высот до 65 метров. Кроме того, для гостей работают многочисленные зоны отдыха.

Стоимость подъема: от 50 до 100 рублей в зависимости от времени, дня недели и тарифа.

Стоимость проката: 800 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки).

Фото: Вечерняя Москва

В гости к лосям

Московская обл., Мытищи, Кропоткинский пр-д, нацпарк «Лосиный Остров», Лосиная биостанция

Здесь можно увидеть не только лосей, оленей, кабанов, но и других животных в естественной среде обитания. Самостоятельное посещение невозможно — только с экскурсоводом по записи.

Стоимость: от 400 до 700 рублей.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рекордно длинные трассы

Москва, ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, парк «Сокольники»

«Сокольники» — рекордсмен среди московских парков по общей протяженности лыжных трасс. Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования.

Стоимость проката: 200 рублей в час

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Бесплатная народная лыжня

Московская обл., Дмитровский р-н, д. Бабаиха, спортивный клуб «ГАБО»

Самый большой ассортимент трасс разной сложности и протяженности. Есть и спортивные, и туристические, максимальная длина лыжни — 50 километров. Лыжня действительно «народная», инфраструктура как таковая отсутствует.

Стоимость: бесплатно

Фото: Pixabay

Идеально для новичков

Московская обл., Одинцовский гор. округ, д. Сколково, въезд со стороны д. Заречье, Мещерский парк

Новый парк с развитой лыжной инфраструктрой. Самый длинный круг — пять километров. Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования. Лыжня проходит по плоскому рельефу, поэтому здесь хорошо учиться кататься.

Стоимость проката: аренда лыжного комплекта от 400 рублей

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На всех площадках «Путешествия в Рождество» действуют противоэпидемические нормы: москвичей просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски. На спортивных объектах также действуют меры санитарной безопасности. Конечно, на горнолыжном склоне никто не будет просить вас надеть маску, а вот ски-пасс (билет) в кассе без нее не продадут. Чтобы остановиться в гостинице в Подмосковье, нужен сертификат о прививке или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Левшанов, инструктор по сноуборду:

— Международная федерация лыжников разработала 10 правил поведения на склоне. Нужно уважительно относиться к окружающим, контролировать скорость и направление движения, не останавливаться посреди склона или на перегибах, не бегать по склону без лыж или сноуборда и так далее. Правила вроде бы очевидные, но большинство несчастных случаев — это как раз последствия их нарушения.