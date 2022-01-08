«А вы сами-то настоящие?»: московский Дед Мороз — о бороде, подарках и вакуумной почте

Фото: Никита Хохловский

Московская усадьба Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» — самая новогодняя точка в столице. Здесь трудится главный зимний волшебник. «Вечерняя Москва» заглянула к нему в гости.

— Дедушка Мороз, часто ли вас дети на праздниках дергают за бороду, чтобы проверить, настоящий ли вы?

— Бывает, конечно. Кричат иногда: «Дедушка, а ты настоящий?» Я им на это всегда отвечаю: «А вы сами-то настоящие? Не на батарейках?» Но редко такое бывает. Может, один раз на миллион. Но даже если и дернет, то ничего не выйдет. Борода у меня настоящая.

А вот без валенок пришлось однажды остаться. Я пришел детишек в детский сад поздравлять. И потерял валенки, пока на горке катался. Но ничего. Меня на ручках донесли, и праздник состоялся. А потом и валенки нашлись, мне их с песнями принесли. Курьез вот такой был.

— Будет ли Дедушка Мороз в будущем доставлять подарки при помощи летающих дронов?

— Все может быть. В этом году мои помощники отремонтировали всю мою усадьбу. И теперь я увлекаюсь наукой. В главном зале у меня теперь есть Центр управления полетами мыслей и фантазий детей. Технологии, конечно, дедушке тоже помогают. Вот почта у меня не простая, а вакуумная. Видно, как письма улетают через трубу прямо ко мне на рабочий стол. Я каждое письмо читаю и отвечаю, если есть обратный адрес.

— У вашего коллеги Санта-Клауса есть привычка дарить черный уголь непослушным детям. Есть ли у вас подобная традиция?

— Я люблю дарить подарки всем без исключения. Еще всегда рассказываю, как надо грамотно встречать новогодние праздники. Подарки родным, например, лучше всегда делать своими руками. А если и покупать что-то в магазине, то только такие вещи, которые действительно нужны твоему родному человеку. Подарки должны быть от всей души. Ну и на стол праздничный лучше что-нибудь испечь тоже самостоятельно.

— Что изменилось в праздновании Нового года?

— Сейчас народ стал больше обращать внимание на традиции восточного календаря. Вот у нас год Тигра. Думаю, многие в полосатых костюмах его встречают. Но вообще-то у нас есть древний тотемный календарь славян. И по нему символ предстоящего года — златорогий тур. Он очень похож на быка или теленка. Наши предки придумали это очень давно.

Я больше за природную часть отвечаю, а они за светскую. Так и вели развитие новогодних традиций. А сейчас вот больше на восточный календарь люди смотрят. Но это тоже интересно. А по тому, как украсить дом, народ меняется. В этом вопросе сейчас люди больше смотрят на Запад. И угощения, конечно, на сегодняшний день экзотичнее, чем были еще лет 40 назад.

ДОСЬЕ

Московский Дед Мороз родился в 1956 году. В обычной жизни зовут его Владимир Лавров. Он окончил Владимирский государственный университет — учился на режиссера. Впервые примерил шубу волшебника в 19 лет. Сейчас занимает пост руководителя культурно-массового сектора в усадьбе Деда Мороза в парке «Кузьминки-Люблино».