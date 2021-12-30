Психолог рассказала, в каком возрасте говорить детям правду про Деда Мороза

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Приближается Новый Год, и родители уже готовятся превратиться для своих малышей в Дедов Морозов. Дети усердно пишут письма и кладут их под елочку или в морозильную камеру, а взрослые, переодевшись в главных волшебников страны, вручают подарки. И здесь возникает вопрос: может, уже пора рассказать, что вовсе не Дед Мороз кладет игрушки под елочку все эти годы? Или пусть лучше ребенок узнает об этом сам? Так в каком же возрасте сообщить правду, чтобы избежать психологической травмы? Рассказала специалист семейного центра «Семья» Наталья Гилева.

О существовании волшебника нужно рассказывать тогда, когда ребенок сам начинает задавать вопросы. Некоторые дети достаточно рано, уже в пять–шесть лет готовы попрощаться со сказкой и спокойно воспринимают новость, что Дед Мороз — это переодетый папа, а некоторые и в десять лет верят в волшебного старика.

Если вопрос возник, например, на празднике, в театре или в торговом центре, не стоит отмахиваться от ребенка быстрыми и невнятными ответами, предложите ему поговорить об этом чуть позже дома. А вот придя домой, в первую очередь поинтересуйтесь у ребенка, почему у него возникли сомнения. Может быть, ему кто-то сказал, что Деда Мороза не существует, или он увидел что-то, что его смутило. Вероятно, у него даже есть доказательства. В любом случае малыша нужно выслушать и обратить внимание на эмоции при разговоре: вдруг ему достаточно будет, чтобы вы просто поддержали его в сомнениях и он захочет сам до всего докопаться.

Не обманывайте

Если все-таки малыш настаивает на ответе и у него есть четкие доказательства, то обманывать ни в коем случае нельзя, можно чуть-чуть приукрасить правду. Например, на вопрос ребенка: «Мама, это же папа был в прошлом году Дедом Морозом?» — можно ответить: «Дед Мороз не успевает ко всем, но он ведь волшебник, поэтому на время превращает других людей в своих помощников. И вот в том году эта великая роль досталась нашему папе».

— Главное, не связывайте правду о Дедушке Морозе с хорошим или плохим поведением. Таким образом вы превращаете его в судью, который решает судьбы. Вера в Деда Мороза для ребенка, да и для взрослых — это история про добро, чудо и сказку. Она развивает в ребенке воображение, фантазию, помогает мыслить абстрактно и мечтать, — говорит психолог.

Не переубеждайте ребенка, если он уже начал сомневаться. Дети не обижаются на то, что родители устраивали для них праздник, пока они в это верили и сами хотели сказки. Но если ваш сын или дочка столкнутся с нечестными и сомнительными аргументами, которые они уже переросли, их это заденет и обидит. Взрослые дети не любят, когда их все еще воспринимают как малышей. Если столкновение с реальностью все-таки произошло слишком резко и ребенок обиженно возмущается, лучшим аргументом будет честное признание: «Я очень любила Деда Мороза в детстве, и мне хотелось, чтобы ты тоже ощутил эмоции радости и восторга от встречи с главным волшебником страны».

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