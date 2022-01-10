Легендарному «Уголку дедушки Дурова» исполнилось 110 лет

Продолжательница знаменитой династии Наталья Дурова со своими любимцами-слонами на представлении в Театре зверей им. Дурова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аналогов этой столичной жемчужине, основанной В. Л. Дуровым 8 января 1912 года, в мире не было и нет. Этот «династийный» театр — наше подлинное национальное достояние.

Перед юбилеем мы побывали в гостях в театре, заглянули и в кабинет правнука Владимира Леонидовича — народного артиста России Юрия Дурова, который руководит театром с 2007 года. Антураж исторический, но на стене — экран...

— Это мой «Большой Брат» — смеется Дуров. — Сейчас идет трансляция спектакля, я и за репетициями так наблюдаю. Если животное начнет вести себя как-то не так, мой опыт позволит объяснить, почему это произошло и что делать.

Вскоре Юрий Юрьевич появится в зале как Дед Мороз. А пока на сцене машет крыльями пеликан, томный бегемот укладывается на бок, его сменяют пони, верблюды, рыси... По мнению Дурова, реакции зрителей на увиденное остаются такими же, что и десятки лет назад. Подростки отрывают тут голову от телефонов, а взрослые радуются не меньше детей. Но работать с артистами-животными непросто.

— Цирковые животные видят любой манеж и отрабатывают на нем свои номера, — рассказывает Юрий Юрьевич. — Наши артисты другие. Для них важна привычность обстановки. И к новому зданию будем их приучать постепенно.

Новое здание — это история про то, что мечты сбываются.

— Конечно, без правительства Москвы ничего бы этого у нас не было, — рассказывает Дуров. — Уже почти все готово, не решен лишь вопрос о переходе для животных из одного здания в другое, а он нужен, особенно зимой. Новое здание — огромный подарок!

Открытие помещения состоится уже в этом году. Планов в связи с этим у театра — громадье. И это здорово: надо встряхиваться после пандемии.

— Мы четыре месяца не работали, — рассказывает Юрий Юрьевич. — Если бы не помощь Департамента культуры Москвы, лично Александра Кибовского и всей его команды, не знаю, выжили бы мы или нет. Очень нам помогали, за что и через газету прошу сказать спасибо. Сейчас зал заполняется уже на 70 процентов. Но и из вынужденного сидения мы свои плюсы извлекли: люди много работали, пусть и не на зрителя, и мастерство их возросло.

Ставка в театре сделана на молодых. Проблема — отсутствие общежития: если в театре хочет работать человек не из Москвы, кочевать по гостиницам ему финансы не позволят. Впрочем, даже о проблемах тут говорят как-то… оптимистично. И прийти сюда можно в любом настроении.

А вот уйти получится только в одном — в хорошем. И так — уже 110 лет. С юбилеем!

СПРАВКА

Место театра на стыке Олимпийского проспекта и улицы Дурова — «намоленное». Тут когда-то жил сам Владимир Леонидович Дуров. Клоун-сатирик, писатель и ученыйзоопсихолог разработал уникальные методы дрессуры животных, которыми пользуются тут и поныне. За их созданием стоят и имена великих ученых — Сеченова, Бехтерева, Чижевского.