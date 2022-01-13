Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В России 13 января отмечают День российской печати — праздник работников средств массовой информации: редакторов, журналистов, публицистов, корректоров — всех, кто в той или иной степени связан с издательским делом. Литературное мастерство может быть не только профессиональным навыком, но и хобби. В «Московском долголетии» открыто более 70 литературных мастерских.

На онлайн-занятиях участники проекта учатся выражать эмоции через текст, узнают о секретах ремесла величайших писателей и драматургов, пишут собственные рассказы, мемуары, стихи, а также обсуждают и анализируют произведения известных авторов. К урокам уже присоединились более 6,7 тысячи человек.

— На занятиях в мастерской у каждого есть возможность раскрыть талант писателя. Прежде всего мы приступаем к изучению основ — рассматриваем с чего начать произведение, какие жанры существуют в литературе, вспоминаем художественно-изобразительные средства и многое другое. Обязательно на каждом занятии пишем разные тексты и разбираем их, — говорит преподаватель литературной мастерской проекта «Московское долголетие» Галина Тюнина.

Преподаватели уверяют, что научиться красиво излагать свои мысли на бумаге могут большинство людей. Главное — иметь желание и не бояться экспериментировать. Галина Тюнина рассказала, что на занятия приходят как те, кто только делает первые шаги в писательстве, так и люди, которые уже много лет практикуются в этом и хотят поделиться своим творчеством, научиться редактировать тексты, а также совершенствоваться.

— Для креативного человека призвание — это очень важно, поэтому на занятии мы всегда уделяем время для чтения произведений участников, их разбора. Зачастую новички поначалу стесняются или боятся критики, но впоследствии видят, что у нас царит творческая и очень комфортная атмосфера. Они раскрываются, активно включаются в процесс обсуждения и сами с удовольствием презентуют свои материалы, — говорит Галина.