«Стрессовая нагрузка»: почему в России растет гинекологическая заболеваемость у детей

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За последние десятилетия здоровье детей и подростков стало снижаться быстрее. Особые опасения вызывает тенденция к росту гинекологической заболеваемости среди несовершеннолетних. В России наблюдается подъем заражений инфекциями, передаваемыми половым путем. Притом средний возраст болеющих снижается. Этими данными с «Вечерней Москвой» поделилась Алла Чумакова, акушер-гинеколог детской клиники «РЖД-Медицина». «ВМ» рассказывает, почему возникла такая тенденция и как с этим бороться.

Насколько дети подвержены гинекологическим заболеваниям?

Распространенность гинекологической заболеваемости в России достаточно высока. По данным исследований, она колеблется от 10 до 40 процентов в зависимости от возраста, сообщила врач Чумакова. Кроме того, замечено: частота гинекологических заболеваний возрастает в период 11–18 лет. Это связано не только с процессом полового созревания, но и с активизацией сексуальной жизни подростков, пояснила она. По словам специалиста, в последнее время ИППП все чаще подвержены дети из благополучных семей.

— Прослеживается тенденция к изменению социального состава подростков с гинекологическими заболеваниями. На рубеже веков ИППП, ранние беременности и аборты, как правило, встречались среди подростков из неблагополучных семей, подростков-сирот, подростков, страдавших наркоманией, занимавшихся детской проституцией. В современном обществе все чаще эти проблемы встречаются у детей из благополучных и обеспеченных семей, — предупредила Чумакова.

Почему дети стали больше болеть?

Уровень репродуктивного здоровья девушек-подростков в стране определяется факторами окружающей среды. Негативное влияние зачастую оказывает и процесс обучения, отметила собеседница «ВМ».

— Исследования показывают, что на репродуктивное здоровье девочек неблагоприятно влияет современный процесс обучения. Повышенные нагрузки в школе, занятия в дополнительных обучающих кружках, профессиональных спортивных секциях усугубляют и без того сложный не только с физиологической, но и с психологической точки зрения процесс полового созревания, — уточнила Чумакова.

Дело в том, что процесс полового созревания детей часто протекает в период стрессовых нагрузок. Кроме того, ситуацию усугубляют такие факторы, как снижение физической активности, неправильное питание, нарушение режима сна и вредные привычки.

— До 75 процентов современных школьниц имеют хронические заболевания, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на репродуктивной функции. Раннее начало половой жизни в совокупности с низким уровнем осведомленности о методах контрацепции влекут за собой проблемы ранней беременности, подростковых абортов, — заметила акушер-гинеколог.

Как лечить гинекологические заболевания у детей?

На первоначальном этапе пациенты часто обращаются не к детскому гинекологу, а к врачам других специальностей: педиатрам, инфекционистам, эндокринологам, нефрологам и другим, подчеркнула Чумакова в беседе с «ВМ».

— Многое в данной ситуации будет зависеть от опыта и квалификации детского врача, который вовремя заподозрит гинекологическую патологию и направит к профильному специалисту — детскому гинекологу, — рассказала она.

Крайне важно не заниматься самолечением и не искать ответа на вопросы о здоровье в интернете, напомнила врач. Следует вовремя обратиться к врачу и провести качественную диагностику. Сейчас доступно множество способов выявить заболевание: УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, микроскопическое и бактериологическое исследования, метод ПЦР и, наконец, визуальный осмотр.

Как предотвратить детские гинекологические заболевания?

Чтобы вовремя выявить патологии репродуктивной системы у детей, нужно помнить о профилактических осмотрах, посоветовала врач. Они проводятся в три года, затем в шесть–семь лет, а с 13 до 17 лет — ежегодно.

Важным «профилактическим» фактором остается санитарно-просветительская работа, добавила Чумакова.

— Не теряет своей значимости информирование подростков о методах контрацепции с целью профилактики ИППП, ранней беременности и подростковых абортов. Педагоги, медицинские работники, родители должны пропагандировать среди детей и подростков принципы здорового образа жизни, рассказывать о вреде алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ, объяснять последствия и опасности раннего начала половой жизни, — заключила эксперт.