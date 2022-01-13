Эгоисты, компаньоны и «серые кардиналы»: нумеролог рассказал, как встретить старый Новый год

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Старый Новый год — самый народный праздник — стучится в двери. Что принесет он человечеству в глобальном масштабе и каждому индивиду в частности, зависит от того, под какой звездой, а точнее, при каком сочетании цифр ему (индивиду) посчастливилось появиться на свет.

Сегодня мы живем по новому стилю. Чуть более ста лет назад, перейдя на григорианский календарь, граждане не только получили двойственное воздействие Вселенной, но и поделились на две категории. Первая из них, более многочисленная, живет прошлым. Вторая — будущим, рассказал «Вечерней Москве» нумеролог, специалист по цифровой психологии Вячеслав Класин.

— Те, кто с размахом праздновал Новый год по новому стилю, будут на коне, потому что этот год четный, — констатировал он. — Год 2022 — это год цифры шесть — четного числа, которое несет мужскую энергию. Это не «мужественность» или «женственность», а некий инь-янь — сочетание. Цифра обращена в будущее. Тот, кто празднует новый год с 31 декабря на 1 января, получит больше результатов, бонусов от Вселенной, нежели тот, кто отметит его по старому стилю.

В прошлом году главенствующей цифрой была пятерка (2021 — в сумме 5). Период нес в себе больше мягкости, лояльности, любви к себе. Шестерка — это харизма, стержень, признание. Например, буква «я» у нас в алфавите тридцать третья по счету — в сумме это шесть.

— У человечества появилась возможность проявить свой стержень, свое мнение, самооценку, отстаивать ее и продвигать в будущее. Другими словами, шестерка для нас — это глобальные планы, большие деньги, умение увидеть с высоты. Поэтому в текущем году люди, у кого четная цифра является главной, встретили свое время, — обнадежил Класин.

Главная цифра у каждого человека своя. Она определяется достаточно просто. Достаточно сложить восемь цифр даты рождения. Цифры в получившемся двузначном числе складываются до тех пор, пока не останется однозначный результат. В цифровой психологии используются только цифры от нуля до девяти. Ноль — это отдельная структура. А всех людей можно разделить на девять категорий, у каждого будет своя главная цифра.

— Четным цифрам в этом году будет проще, благодаря некой жесткости, структурированности, четкости, движению, законам и правилам. Двойка — это двигатели, четверка — правила, шестерка — харизма, восьмерка — напряжение и авантюризм. Другими словами, люди, обладающие четными главными цифрами, попадут в волну своего кредо, — отметил специалист, добавив, что в этом году у людей, у которых главная — цифра шесть, получится абсолютно все. А непросто будет нечетным цифрам: один, три, пять, семь, девять. Они наиболее подвержены недоведению дел до конца и расфокусировке.

Числа 13 и 14, выпадающие на праздник, стоит рассматривать не с точки зрения зодиакального знака человека, а именно как цифру дня, считает нумеролог. Эта цифра высчитывается аналогично главной, то есть путем сложения всех чисел конкретной даты. В текущем году 13 января — это двойка, 14 — это тройка.

— Цифры один, два и три — это люди-эгоисты. Они не всегда могут докричаться до других, но показывают свое отношение к тому или иному вопросу не словом, а примером. Обладатели этих цифр получат хороший результат, благодаря своей активной деятельности, — прогнозирует эксперт. — Второй группе цифр — четыре, пять и шесть — важно провести этот день с кем-то. Цифрам семь, восемь и девять в эти дни лучше побыть в роли «серого кардинала», наблюдателя, изредка со стороны давая советы. Именно так, руководствуясь своей главной цифрой, каждому человеку и следует провести старый Новый год.

Стоит также обратить внимание на то обстоятельство, что мы живем по более современному григорианскому календарю, где большое влияние оказывает магическая цифра семь. Календарь был принят 31 января 1918 года, а следующий наступивший день — 14 февраля 1918 года. У первого дня главная цифра — шестерка, а у следующего — восьмерка, подсчитал Класин. Между ними цифра семь — одна из самых таинственных, отражающая и количество нот в нотном стане, и дни недели, и фазы луны…

— При праздновании старого Нового года важно обыграть цифру семь, — подсказал эксперт. — Например, поставить семь блюд, семь бокалов, пригласить семь друзей, потому что именно эта цифра между 13 и 14 января имеет магическое значение, и, конечно, следует ее использовать для своего будущего.

Возможность встречать Новый год дважды следует использовать правильно. В первые тринадцать дней, когда мы уже встретили новый год, идет его программирование. Именно в этот период следует сделать проекцию года — первые двенадцать дней — это двенадцать месяцев. А с 13 на 14 января необходимо нарисовать итоговую картину своих желаний, целей, возможностей, рекомендует нумеролог.

— В нашей жизни почему-то традиционно сложилось общее состоянии «жизни в прошлом». Даже поколение Z (молодежь 2000-х) не живет будущим, — посетовал Класин. — А когда люди живут прошлым, они как бы двигаются по встречке задом наперед, где очень большая вероятность ДТП. Сегодня по факту надо развернуться и идти навстречу неизвестному. Это надо принять как данность.

Старый и новый стили делят людей на тех, кто смотрит в будущее и опирается на неизвестное, и на тех, кто живет в прошлом. Однако прошлое — не есть хорошо. Оно не двигает нас вперед, констатировал эксперт. А заставляют двигаться в будущее обладатели четных цифр.