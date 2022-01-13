Откуда взялся старый Новый год и почему мы продолжаем его отмечать

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В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают старый Новый год. Праздник, формально существующий достаточно давно практически во всем мире, только в нашей стране может похвастаться истинной народной любовью. О причинах его популярности, традициях и перспективах долгожительства «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Российский старый Новый год — довольно молодой праздник. Чуть более века странное, непонятное иностранцам словосочетание осторожными шагами входит в каждый дом, продолжая неудержимый марафон новогодних праздников.

Своим происхождением праздник обязан Великой Октябрьской социалистической революции, которая, разделив государственное и духовное, начала свое стремительное сближение с просвещенными западноевропейскими ценностями. Это на политической карте мира возникло два непримиримых лагеря «голодных и рабов» и «их угнетателей». А «возмущенный разум» довольно быстро осознал необходимость научных преобразований, в том числе связанных с летоисчислением: к ХХ столетию Европа уже четыре века (!) пользовалась «продвинутым» григорианским календарем. Не прошло и трех месяцев, как граждане молодой республики добавили в календарь 13 дней и уже следующий, 1919 год встречали дважды.

Правда, появились «нюансы». Русская православная церковь переход на новый временной стиль не признала, сохранив верность юлианскому календарю. Поэтому Новый год, а точнее «новолетие», она отмечает 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому — прим. «ВМ») — не от Рождества Христова, а от сотворения мира. А само Рождество празднуется в нашей стране 7 января, а в католических государствах — 25 декабря, объясняет священник, секретарь Церковно-общественного совета по биоэтике Максим Обухов.

— В нашей стране период светской встречи Нового года приходится на Рождественский пост православных верующих, когда не только в еде, но и во многих развлечениях есть определенные ограничения. Старый Новый год — это прекрасная возможность встретить праздник так, как хочется: с накрытым столом, подарками и песнями, — отмечает отец Максим, добавляя, что, конечно, главная ценность праздника в его семейственности.

Изначально популярность праздника связана в первую очередь с религиозными традициями, соглашается психолог, писатель, эксперт по работе с сознанием и мышлением человека, автор технологии вибрационных трансформаций Инна Головизнина. Но, кроме этого, популярность праздника даже в большей степени поддержана русским менталитетом. Во-первых, это стремление максимально продлить праздник и волшебное новогоднее время, а во-вторых, этот праздник сочетает в себе несочетаемое: и старый, и новый в одном флаконе. А русский менталитет во многом построен на противоречиях, и поэтому такая особенность праздника как бы подчеркивает индивидуальность, добавляет она.

— Можно устроить в этот праздник небольшое семейное торжество. Однако лучше, если это будет не просто семейное застолье, а у вас будут какие-то семейные традиции, связанные непосредственно со старым Новым годом, — рекомендует Инна Головизнина. — Так, в некоторых семьях на старый Новый год Дед Мороз повторно приносит подарки детям. Но традиция может быть связана не с получением подарков, а с бытом семьи, совместным досугом, планированием будущего.

На самом деле старый Новый год — это идеальный момент для того, чтобы посвятить время планированию, отмечает эксперт. Старый год завершен, можно подвести все его итоги, а не какой-то части этого периода, но в то же время человек уже вступил в новый год, прожил в нем тринадцать дней, и можно скорректировать цели и желания, загаданные в новогоднюю ночь. Старый Новый год просто идеальный момент для этого, подчеркивает психолог.

Кстати, праздники, подобные нашему старому Новому году, существуют во многих странах. И речь в данном случае идет не только о республиках распавшегося СССР. Так, из-за смены летоисчисления появились новые традиции в Сербии и Черногории, Греции и Алжире, Швейцарии и Македонии, которая отмечает Новый год по старому стилю знаменитыми на весь мир карнавалами.

Вероятнее всего, традиция праздновать старый Новый год останется и с нами надолго, предполагает Инна Головизнина. Во-первых, в настоящий момент праздник приходится на конец новогодних каникул, люди как бы ставят финальную точку, заканчивают отдыхать и настраиваются на рабочие будни. Во-вторых, это в русском менталитете — сохранить традицию, сам праздник, ощущение волшебства. И в-третьих, верующие будут продолжать его праздновать ввиду особенностей христианского календаря. Поэтому так или иначе этот праздник сохранится.