Отравление в бассейне: как вывести хлор из организма до приезда врача

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В Башкирии хлор в бассейне одного из банных комплексов стал причиной отравления 11 человек. Всем им потребовалась госпитализация. Подобный случай ранее произошел в Омске, где несколько детей пострадали от химических паров в сауне. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что делать при отравлении хлором и как выбрать безопасный бассейн.

Все купальные зоны, расположенные в спортивных комплексах, обязательно обеззараживаются, рассказал врач-дезинфектолог Андрей Хацаев.

— Как правило, используют хлорсодержащие жидкости, гранулы и различные таблетки, основным действующим компонентом которых как раз является активный хлор. Именно он лучше всего уничтожает все виды патогенной микрофлоры, которую оставляет человек во время купания.

Бассейны, как правило, заполняются водой из централизованной системы холодного водоснабжения. В такой жидкости немало различных органических и неорганических примесей, повышенное содержание железа, что является благотворной средой для размножения опасных бактерий. Их, как отметил эксперт, тоже удается нейтрализовать именно химическими реагентами.

— Однако повышенная концентрация хлора в плавательном бассейне может быть очень опасна для человека. Он оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу. Если при погружении в воду у вас появился кашель, першение в горле или начались рвотные позывы, сопровождающиеся судорогами и головокружением, следует немедленно покинуть купальную зону и обратиться к сотрудникам учреждения, чтобы они вызвали скорую.

При отравлении хлором первое, что нужно сделать, — это вывести опасное вещество из организма. Прежде всего, заметил врач, надо помыться, прополоскать рот и нос. Затем принять двухпроцентный содовый раствор. Каждый час следует выпивать по одному стакану чистой воды. Все эти способы вымывают химикаты из организма. Полезно также посетить парную или сауну. За счет высокой температуры и хорошего потоотделения хлор быстро выведется из крови и печени. Интенсивные дыхательные упражнения — еще один способ очистить организм.

У некоторых посетителей хлорированных бассейнов, где допускают превышение дозировки «химических фильтров», отмечаются ощущение сухости кожи, ломкость и даже выпадение волос. Всему виной, по словам эксперта, хлорноватистая кислота, которая возникает в результате взаимодействия воды и хлора. Именно новые органические соединения не ощутимы и не видны, но способны оказывать негативное действие на внутренние органы и системы человека.

Альтернативой хлорированию бассейных комплексов, как заметил врач, является использование активного кислорода. Это сильный окислитель, который разрушает патогенную среду. Вода в таком случае не меняет свой химический состав, в ней отсутствуют запахи, пояснил эксперт:

— В этот список можно включить ионизацию воды, озонирование и даже использование ультрафиолетовых лучей, которые уничтожают вирусы и бактерии в бассейне.

Собеседник «ВМ» отметил, что каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. При этом на сегодняшний день именно хлорирование является самым распространенным способом обеззараживания объектов купания.

При выборе бассейна эксперт рекомендует уточнять у администрации, какой именно метод обеззараживания воды используется. Если на территории комплекса ежедневно проверяют качество воды, своевременно проводят очистительные и обеззараживающие процедуры и строго контролируется дозировка используемых химических веществ, можете быть уверены, что в таком месте вам ничего не угрожает, заключил Хацаев.