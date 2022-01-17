Страсти по чужому: почему жизнь посторонних становится интереснее собственной

Кадр из фильма «Шоу Трумана» / 1998 год

Международное агентство цифровой аналитики We Are Social прогнозирует в новом году небывалый рост интернет-аудитории. А российские пользователи по времени пребывания в виртуальном пространстве уже сейчас опережают многие страны мира. Однако цифровая зависимость от просмотра сетевого контента и мода на демонстрацию личной жизни в соцсетях, по мнению экспертов, грозят спровоцировать развитие трендов, негативно влияющих на нашу реальную жизнь.

Новая реальность, которую всевозможные эксперты предсказывали в самом начале пандемии, серьезно подкорректировала не только самые разные аспекты общественной жизни, но и незаметно внедрилась в ментальность, окончательно перевернув с ног на голову, казалось бы, незыблемые правила человеческой коммуникации. Чужая жизнь нынче совсем уже не потемки, и, чтобы подсмотреть за ней, теперь совершенно не нужно стыдливо заглядывать в замочную скважину. Окна персональных страниц в сети, наполненных приватными сведениями и иллюстрирующими их фото, распахнуты настежь: подписывайся, ставь лайки — и любопытствуй, сколько душе угодно.

— Человечество давно освоило соцсети, и в том, что люди делятся в них новостями, мнениями и личной информацией, конечно, нет ничего нового, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Но жизнь многих, поставленная на паузу чередой локдаунов и вынужденной удаленной работой, заставила искать развлечения на дому. Выход в интернет оказался самым доступным. И тут-то возникла проблема: когда у тебя, твоих родных и близких не происходит никаких ярких событий, нет новых впечатлений, то и рассказывать не о чем. Отсюда и повышенный интерес к чужим популярным страницам: многочисленные скучающие, как мотыльки на свет, ринулись заполнять собственный информационный вакуум, наблюдая за личной жизнью других, не имеющих к ним никакого отношения. Одних это спасло от одиночества, которое сегодня, согласно опросам, в той или иной мере испытывают 43,1 процента жителей нашей страны. Других втянуло в парасоциальные связи, третьи сами оказались жертвами интернет-преследований.

Достучаться до звезды

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за последние годы 35 процентов россиян стали меньше общаться «вживую» с родными и близкими, при этом 76 процентов респондентов заявляют, что охотно поддержали бы разговор с незнакомым человеком. А исследование, проведенное сетевой аналитической компанией Data Reportal, показало, что связь с семьей и друзьями уступает лидирующие позиции в списке главных причин использования социальных сетей. Заполнение свободного времени просмотром постороннего контента и отслеживание событий из жизни знаменитостей с каждым годом становятся все популярней. Мало того, социологи выявили еще одну тревожную тенденцию: порядка 80 процентов активных интернет-пользователей признаются, что в большей мере доверяют суждениям и следуют советам онлайн-собеседников, нежели своим супругам.

«Со знакомыми и родственниками часто общаться не о чем, — пишет на одном из форумов Иван И. — А вот в соцсетях всегда очень легко найти человека, с которым будет о чем побеседовать. Можно обменяться опытом, спросить совета, поделиться своими какими-то мыслями... А там и о жизни разговор зайдет».

«С незнакомым о жизни завсегда разговаривать проще (как с тем попутчиком в купе поезда, с которым больше никогда и не встретишься). Такому душу порой излить легче, чем самому близкому и родному человеку!», — соглашается участница диалога Анастасия.

— Интернет открывает безграничные возможности для новых знакомств, — признает психолог Людмила Федотова. — Вот только одно дело — поболтать разок в охотку, а общаться на постоянной основе — совсем другое. Здесь уже нужны общие интересы, взаимная симпатия и обоюдное желание поддерживать связь. К сожалению, далеко не все это понимают. Типичный случай, когда некая персона, чаще — известная, публичная личность, — стараясь привлечь к себе внимание аудитории, начинает обращаться к своим подписчикам с вопросами, спрашивать совета, делиться сокровенным.

А начало диалога всегда предполагает ответы, реакцию, в том числе и ощущение того, что ваше мнение действительно важно. Ведь в конечном счете пользователь заходит в сеть, чтобы высказаться, реализовать свои собственные амбиции, устранить те или иные комплексы.

Пообщаться со «звездой», вот так запросто — про модный фасончик вечернего платья, обсудить накоротке какой-нибудь светский скандал — развлечение для многих заманчивое.

Кадр из фильма «Шоу Трумана» / 1998 год

Интерес к личной жизни звезд психологи сравнивают с просмотром фильма. Сидишь с попкорном в удобном кресле и смакуешь подробности чужой, обнаженной для всех драмы. Вот только шагнуть по ту сторону экрана в кинотеатре невозможно, а в сети вторгнуться за границы личного пространства — легче легкого.

Недавнее исследование Международного центра медиапсихологии свидетельствует, что во время пандемии парасоциальные связи превратились в массовое явление во многих странах мира. Причем ученые утверждают, что наиболее подвержены им люди, не имеющие сильных эмоциональных привязанностей.

— Это своего рода компенсация того, чего не хватает в реальной жизни, — объясняет психолог. — Втянувшись в виртуальное наблюдение за знаменитостью, может начать казаться, что вы с ней действительно хорошо знакомы. Вы же в курсе обо всем: что кумир предпочитает на завтрак, чем любит заниматься в свободное время и какого цвета у него шторы в спальне. Все это не имеет никакого отношения к творчеству или другой профессиональной деятельности.

Но именно подробности некоторой приватности, которые раскрывают для своих поклонников звезды, как раз и провоцируют формирование так называемых парасоциальных отношений, поднимающих самооценку. Транслируя для миллионов подписчиков сведения о себе, причем далеко не всегда достоверные, публичные персоны редко задумываются, что тем самым дают повод каждому считать себя членом близкого круга. А у ярых поклонников неизбежно возникает некая потребность соучастия в судьбе.

Хочется высказаться, прореагировать на тот или иной пост и, конечно, привлечь внимание знаменитости к себе. Но ответить на комментарии всем у звезды, ясное дело, нет возможности. А люди ждут, надеются и, естественно, обижаются, не получая персональной обратной связи. Совершенно забыв, что им ее никто и не гарантировал. Но длительная включенность в чужую жизнь создает иллюзию своей собственной значимости. Наступающее со временем разочарование многие переживают болезненно, а то и агрессивно.

Навязчивое преследование

Запутаться в парасоциальных отношениях, утратив чувство реальности, очень легко. А вот с достоинством из них выйти куда сложнее. Минувший год стал особенно богат на ссоры всевозможных селебрити со своими подписчиками. Им, звездам, ведь тоже было скучно на карантине. Чего стоят одни только «завтраки» продюсера Яны Рудковской! Фото утренних трапез сначала вызывали восторженные отклики, но потом светской львице пришлось хлебнуть и волну критики в свой адрес. У славы, как известно, две стороны. Достается и Ольге Бузовой, число подписчиков которой перевалило за 23 миллиона, и Полине Гагариной, Анне Семенович, и многим другим представителям шоу-бизнеса, впустившим на свою приватную территорию миллионы любопытствующих глаз.

— Если не удается добиться внимания кумира к своей персоне, имеющиеся комплексы и внутренние проблемы усиливаются вдвойне, — объясняет психолог. — Короткий эффект эйфории от иллюзии «со звездой на «ты» может довольно быстро превратиться в затяжную депрессию и раздражительность. В обществе давно сложился стереотип: если тебя нет в социальных сетях, то ты не существуешь. А если тебя ставят в игнор, значит, ты неинтересен.

Ведь, наблюдая за чужой жизнью, мы невольно сравниваем ее со своей. И если счет не в нашу пользу, позитивных эмоций это явно не вызовет. Но сдаваться не хочется, и тогда жажда престижного общения превращается в навязчивое преследование кумира.

По статистике ведущих менеджеров биржи рекламы крупнейших российских соцсетей, среди пользователей, пристально следящих за жизнью звезд, больше женщин. Они-то и оказываются самыми беспощадными атакующими известных персон по поводу и без.

Одна растолстела, другая бездарно нарядилась, третий и вовсе вдруг растерял харизму. Негативные комментарии вперемешку с оскорблениями сыпятся как из рога изобилия куда более экспрессивно, нежели еще недавние льстивые отзывы. За все приходится платить, за излишнюю откровенность в том числе.

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Впрочем, от назойливого внимания и психологических преследований в сети в наши дни страдают отнюдь не только звездные лица.

Опросы, проведенные российскими сетевыми провайдерами, показали, что жертвами так называемого онлайн-сталкинга становятся порядка 59 процентов рядовых интернет-пользователей (66 процентов женщин и 49 процентов мужчин). Почти четверть жертв подобных преследований — посетители сайтов знакомств.

Шантаж, угрозы обнародовать в нелицеприятном свете личную информацию, переписку и даже слежка в реальной жизни все чаще становятся негативными последствиями попыток устроить частную жизнь посредством интернет-знакомств. Однако парадокс: 39 процентов россиян отмечают, что им приятно испытывать повышенный интерес к себе со стороны незваных гостей их личных страниц и блогов. При этом еще пару лет назад западные эксперты выяснили, что более четверти постоянных участников сетевого общения испытывают зависть к своим собеседникам.

— Чувство это нехорошее и, как правило, развивается в негативном направлении, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — У кого-то просто может испортиться настроение после разглядывания богатых интерьеров вилл и усадеб. Другие начнут культивировать обиду на собственную судьбу, которая «не задалась, как вот у тех и этих». Третьи сорвутся в агрессию, желая хоть как-то досадить более успешным, на их взгляд, лицам.

Киберсталкинг набирает обороты, принимая самые разные формы. «Зацепить» своим благополучием, превратившись в жертву, сегодня рискует буквально любой, независимо от степени известности. Бывшая супруга обнародовала букет от новоявленного поклонника? Сосед купил новую машину? Знакомый добился повышения в должности? Чем не повод испортить жизнь, подсыпав яду в чужую удачу? Сеть безгранична в своих возможностях. В том числе и одержимости во всех ее проявлениях.

Твой друг тебя не знает Манящие антуражем аккаунты, за которыми могут прятаться совсем не те, кого представляет заходящий на страницу гость, заставляют вновь и вновь наступать на те же грабли. Самолюбование одних подогревается любопытством других. Но только пока правила игры и манера поведения удовлетворяют потребность обеих сторон быть важным и значимым в моменте беседы, откровений и дискуссий.

— Пандемия существенно сузила наши социальные связи и, конечно, усугубила проблему одиночества, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Интерес к чужой личной жизни действительно чаще всего проявляется тогда, когда в своей мало что происходит. Это нельзя назвать вуайеризмом в чистом виде, который подразумевает незаконное наблюдение за действиями других. В сети все законно. Но если в момент острого чувства одиночества тебя какой-нибудь «френд» из сети поставит в игнор, эмоциональные реакции проявятся острее. Ко мне на прием приходила клиентка, которая долгое время была вынуждена работать удаленно. От скуки завязала несколько онлайн-знакомств. А когда один из поклонников, который ей особенно нравился, переключился на общение с кем-то другим, с ней случился нервный срыв. Потерять связь с реальностью, поверив в иллюзорность виртуальных привязанностей, — очень серьезная опасность.

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Подтверждает это и исследование ученых университета Джорджии, которые выяснили, что общение в сети с незнакомыми людьми может спровоцировать потерю реальных социальных связей. А сетевые ссоры с собеседником усугубляют депрессию и даже вызывают агрессию.

Специалисты центра исследования медиа, технологий и здоровья Питтсбургского университета в свою очередь утверждают, что частое общение в интернете усиливает ощущение одиночества, и чем больше времени человек проводит в сети, тем меньше он находит возможностей для реальных взаимоотношений.

— Человек одинокий априори раним в большей степени, — продолжает эксперт. — Общаясь онлайн, нужно очень четко понимать: ни вы не знаете точно, что собой представляет человек по ту сторону монитора, ни ваш новоявленный друг вас совершенно не знает. Милая беседа враз может превратиться в скандал просто потому, что на самом деле собеседники безразличны друг другу. Боятся делать больно дорогим людям. А на чувства посторонних многим попросту наплевать. Именно поэтому наше психологическое состояние во время общения в режиме онлайн с посторонними практически беззащитно от возможных негативных реакций. К тому же, углубившись в сетевые отношения, можно незаметно для себя стать отчужденным к реальным родным и близким. А это тоже шаг в пропасть одиночества.

Кстати, создатели известных сетевых площадок предупреждают о том же. Исследование о степени влияния одной из них на психологическое состояние пользователей показало, что человек, встречающий огромное количество негативных публикаций, сам начинает публиковать такой же контент. «Общения в сети приводят к тому, что человек теряет способность справляться с проблемами и попадает в изоляционный капкан. Так, лайки и сообщения не улучшают настроение, а лишь создают его иллюзию. Более того, картинка чужой счастливой жизни не только не радует, но и подавляет других», — утверждает один из авторов исследования Роджер Макнэми.

…В конце декабря исследовательский центр портала SuperJob провел опрос, какие обещания чаще всего дают себе россияне в преддверии Нового года. Оказалось, что подавляющее большинство намерены уделять больше внимания близким и наладить личные отношения.

Дело за малым — перестать блуждать в сетевых потемках чужих страстей и наконец заняться своей собственной, реальной жизнью.

Николай Гейнце (1852-1913) российский писатель, журналист, драматург, военный корреспондент:

— Счастливые одиночеством, они, казалось, забыли весь мир.

КАК У НИХ

Европейский Объединенный исследовательский центр объявил о приближающейся «пандемии одиночества»: за время коронавируса количество граждан Евросоюза, испытывающих нехватку общения и чувство изолированности, выросло в два раза. На данный момент четверть населения стран Европы жалуется на апатию и депрессию, вызванные резко сократившимся числом социальных контактов.

Особенно сильно это ударило по Швеции, Норвегии и Германии: именно здесь, по данным экспертов, наблюдается самый существенный прирост граждан, страдающих от одиночества. Впрочем, проблема одиночества во время пандемии обострилась во всем мире.

В Японии, например, в прошлом году была учреждена должность министра по делам одиноких людей, а в новом планируется перепись населения, чтобы определить точное число граждан, живущих в одиночестве. В дальнейших планах — создание круглосуточной системы психологических консультаций для страдающих от социальной изоляции.

ЦИФРА

35 процентов россиян в последние два года стали меньше общаться вживую с друзьями и близкими.