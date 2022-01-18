Как строят «Марьину Рощу» и «Сокольники» Большой кольцевой линии

Проект станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро / Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

17 января в Стройкомплексе Москвы рассказали о том, какие станции получит Большое кольцо метро.

На данный момент в работе девять станций. «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» — на северо-восточном участке. Первые две — самые сложные. Они располагаются на большой глубине. Сооружают их с использованием уникальных решений. К примеру, «Марьину Рощу» возводят с двух сторон. Одна из площадок располагается на улице Веткина, вблизи железнодорожных путей. Здесь находятся так называемый слепой ствол и горный комплекс.

Вторая площадка расположена вблизи Люблинско-Дмитровской линии. Минимальное расстояние между работающей и строящейся станциями — шесть метров. Во время возведения объектов бригады часто слышат грохочущие сверху поезда. Именно поэтому большая часть работ проводилась вручную.

— Какие-либо механизмы задействовали только на вспомогательных работах — на откатке грунта и транспортировке материалов, — отметил заместитель главного инженера СМ8 Мосметростроя Дмитрий Файзрахманов.

На соседней «Рижской» тоже большая глубина заложения. А еще — расположенные рядом железнодорожные пути и вокзал. Обычно на сооружение таких станций закладывают семь лет. Но работы идут уже пятый год, а сдать весь участок целиком им предстоит на рубеже 2022–2023 годов.

— Здесь все горнопроходческие работы завершены: полностью раскрыты 20 проемов между центральным и боковыми залами, — сообщили в Мосметрострое. — В станционных тоннелях идет бетонирование и армирование внутренних конструкций.

Подходит к завершению устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях между «Марьиной Рощей» и «Сокольниками», ведется монтаж инженерных систем.

Проект станции «Сокольники» БКЛ / Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На восточном отрезке БКЛ идут работы на станциях «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Их возведение тоже считается непростым — неподалеку от некоторых станций протекает Москва-река. Особое внимание уделили проходке тоннелей. Так, «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» соединил щит-гигант «Лилия». Станции обещают с дать единым участком.

Еще два объекта находятся в стадии реконструкции — «Каширская» и «Варшавская».

ЦИФРА

5 тысяч строителей задействованы в сооружении девяти станций Большого кольца метро.

КСТАТИ

Всего у Большой кольцевой линии осталось 39 стройплощадок. Само кольцо обещают замкнуть в 2023 году, а для его обслуживания откроют дополнительные электродепо.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Самый длинный эскалатор в столичной подземке расположится на станции «Марьина Роща» Большого кольца. Его протяженность — чуть более 130 метров.