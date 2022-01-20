Как проходили первые учебные рейсы поездного состава московского метро

1935 год. Делегаты II Всесоюзного съезда колхозников-ударников в поезде Московского метрополитена / Фото: М. Зак / РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 14 января 1935 года читатели «Вечерней Москвы» узнали, что начались учебные рейсы поездного состава метро.

К ноябрьским праздникам 1934 года открыть метрополитен не смогли. Не то чтобы строители работали медленно, просто сделать нужно было очень много. Тем не менее уже зимой 1935 года по станциям начали ходить поезда. Пока без пассажиров. Событие это не осталось незамеченным для главной городской газеты. В эмоциональном репортаже Бориса Оленина о начале учебных рейсов чувствуется осознание колоссальности масштабов происходившего.

«Стоим у края перрона, вглядываясь в даль тоннеля, где мерцают красные и зеленые огни. Не покидает ощущение какого-то неправдоподобия, фантастики. Москва ли это действительно? Но совершенно реальный гудок приближающегося поезда рассеивает всяческие сомнения. Да, это Москва, это новая пролетарская Москва с подземными дворцовыми залами, мчащимися поездами метрополитена, такими же реальными, как реальны новые проспекты, гигантские жилкомбинаты...» У корреспондента «Вечерки» было столько впечатлений, что ему хотелось подробно рассказывать буквально о каждом своем шаге. Особенное восхищение вызвал интерьер вагона.

«Первые пассажиры входят в залитые светом вагоны с кожаными мягкими сиденьями, с рядами матовых электрических ламп, с блестящими огромными зеркальными окнами». Первыми пассажирами стали техники, инженеры, рабочие. Это не было пока даже пробным открытием, а только испытаниями.

Пока поезд ехал, корреспондент «Вечерки» описал свои размышления, где нашлись добрые слова в адрес одного из первых авторов городской железной дороги Москвы, которая частично должна была проходить под землей. «Технический Дон Кихот — инженер Балинский — тщетно сражался с ухмыляющимися купцами, с враждебными чиновниками, с банковским капиталом: идея метро была похоронена по первому разряду в купеческой Москве прошлого».

Не обошлось без доли мистики в славословиях вождям: «И в стройке метрополитена, как и во всем строительстве, мы видели каждодневно зоркий глаз товарища Сталина, его заботливое руководство, обеспечившее успех строительства», — писала «Вечерка».

Картины, которые видел «сталинский глаз», мы можем видеть и сегодня. Автор статьи их описал подробно. «Реальное великолепие розово-палевых колонн из бьюик-янкойского мрамора, с капителями, увенчанными гордой надписью К.И.М., открывается на перроне подземной станции «Комсомольская площадь». Сегодня это просто «Комсомольская».

ЦИФРА

136 колонн поддерживают потолок станции «Комсомольская» Сокольнической линии метрополитена.

КСТАТИ

Станция «Комсомольская» — первая, на которую вышел пробный электропоезд из расположенного рядом первого в метрополитене электродепо «Северная» за семь месяцев до открытия столичной подземки — 1 октября 1934 года. Это был поезд из вагонов типа «А».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Комсомольская» Сокольнической линии долгое время была единственной с пешеходными галереями, расположенными над путями, по которым идут электропоезда метрополитена.