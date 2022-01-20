Лыжная прогулка позволяет лучше изучить лес

Начальник эколого-просветительского центра «Чаепитие в Мытищах» Ольга Удра добирается до работы на лыжах / Фото: Рената Лебедева / Вечерняя Москва

Начальник эколого-просветительского центра «Чаепитие в Мытищах» Ольга Удра работает в национальном парке «Лосиный Остров» уже 20 лет. За эти годы она изучила природные территории заповедника вдоль и поперек, поэтому отлично знает, как сделать экскурсии в экоцентре более разнообразными и интересными. 20 января Ольга Михайловна рассказала «Вечерней Москве» о других особенностях своей любимой работы.

День Ольги Михайловны начинается в семь утра. Среди ее главных ритуалов в начале дня — с любовью приготовить завтрак для своей большой семьи. У Ольги четверо детей, и каждому из них она старается уделить внимание. После этого Ольга Удра развозит детей по школам.

— После того как все оказываются на «своих местах», я возвращаюсь домой. В этот момент у меня как раз появляется немного свободного времени, — рассказывает Ольга Удра.

Начальник экоцентра живет всего в четырех минутах езды от своей работы. Однако Ольга не ищет легких путей и каждое утро добирается в экоцентр на лыжах.

— Пока еду на работу по лесу, передо мной открываются невероятные виды. Более того, я могу провести время в тишине и наедине со своими мыслями. Меня никто не дергает, я настраиваюсь на рабочий лад. Заодно и спортом занимаюсь, — отмечает она.

Однако, помимо расслабления, утренние прогулки на лыжах приносят Ольге и большую пользу для работы. Ведь в «Чаепитии в Мытищах» регулярно проводят пешие экскурсии по местам обитания диких животных, поэтому для нее важно почерпнуть для себя что-то новое и найти интересный маршрут для посетителей.

— Многие приходят к нам на экскурсии по несколько раз, поэтому хочется удивить таких гостей чем-то необычным, — добавляет Удра.

По приезде на работу Ольга Удра приступает к подготовке развлекательной программы для маленьких гостей, помогают ей в этом и другие сотрудники центра. Например, скоро в экоцентре отпразднуют Масленицу, и сейчас коллективу важно придумать интересные мастер-классы и украсить помещения к предстоящему мероприятию.

— Здорово, что в нашем коллективе все занимаются самообразованием и делятся полученными знаниями. Команда экоцентра подбиралась тщательно, поэтому к каждому нашему сотруднику я отношусь с огромной любовью, — подчеркнула Ольга Удра.

Каждый рабочий день Ольги Михайловны полон открытий и наблюдений. Она отмечает, что работа научила ее гораздо бережнее относиться к природе. Ольга Удра начинала с должности государственного инспектора, в то время она следила за тем, чтобы люди на заповедных территориях не занимались браконьерством.

— Со временем я поняла, что нужно не ругать, а заниматься экологическим просвещением окружающих. Теперь я и сама сортирую мусор, практически не пользуюсь машиной и пластиковой посудой, — делится начальник экоцентра.

В свободное время Ольга вместе с детьми ходит в походы по другим национальным паркам России. Например, с особым трепетом она вспоминает отпуск, проведенный на Большой Байкальской тропе. А каждые выходные семейство отправляется на прогулки или катается на лыжах.

— Вся моя жизнь связана с природой, поэтому стараюсь приучить и детей бережно относиться к ней. Ведь бескрайние леса и их обитатели — наши самые верные друзья, — отметила Ольга Удра.

ДОСЬЕ

Ольга Михайловна Удра родилась 21 октября 1977 года во Владимирской области. После окончания школы поступила в Московский государственный университет леса в Мытищах. Окончила его с отличием в 2000 году.

С 2002 года Ольга Михайловна является сотрудником национального парка «Лосиный Остров». Начинала с должности государственного инспектора, затем стала мастером леса, а после — экскурсоводом в эколого-просветительском центре «Русский быт».

Начальником экологического центра «Чаепитие в Мытищах» является с 2020 года. Признается, что любовь к природе передалась ей от отца и дяди — они были лесниками уже не в первом поколении.