Профессиональная косметика NYX: основная информация о бренде

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

NYX Professional Makeup — это косметика для тех, кто ищет отличное качество. Неслучайно ее выбирают для себя визажисты и звезды для проведения фотосессий и показов. Результат применения средств — идеальный макияж и отличное состояние кожи. Эта косметика поможет вам быть стать еще красивее.

История бренда

NYX Professional Makeup — это косметика, разработанная в США. Создательнице бренда на момент запуска линейки было всего 26 лет. Даже при том, что у нее не было бизнес-опыта, но присутствовало упорство и стремление дать миру качественную косметику, она в этом преуспела.

Основной целью стало желание создать доступные и качественные средства, которые помогали получить отличный эффект.

В юности Тони переехала из Южной Кореи в Лос-Анджелес. Именно тут она открыла свой первый магазин, а потом постепенно запустила производство. Первая серия NYX Professional Makeup быстро получила популярность.

На данный момент количество косметических средств составляет 2000 единиц, именно поэтому бренд сумел угодить всем своим покупателям, даже очень требовательным.

Преимущества и недостатки

У косметического бренда есть следующие преимущества:

ценовая политика. С самого начала компания поставила перед собой цель предлагать недорогие средства. На данный момент положение не поменялось, NYX, как и прежде, может приобрести каждый;

безопасность для животных – косметика не тестируется на братьях наших меньших. Более того, бренд получил специальную грамоту от организации по защите животных;

качество продукции. Бренд предлагает высококачественную косметику, каждое средство гипоаллергенно, поэтому при использовании не возникают раздражения;

разнообразие. Девушки, независимо от цвета волос и кожи, возраста и статуса, смогут подобрать для себя подходящее косметическое средство — доступна широкая палитра оттенков помад, румян, теней, тональных кремов.

Отмечают девушки и необычный дизайн флаконов, палеток, такими действительно приятно пользоваться.

Из недостатков критичных нет, однако случаются ситуации, когда тени осыпаются и макияж недолго сохраняет стойкость, однако чаще всего причина тому — неправильные нанесение и подбор средств, а также отказ от специальных закрепителей. Последние рекомендуются производителями.

Описание продукции: что можно приобрести

В каталоге продукции очень много средств, компания сосредоточилась на декоративных. Причем каждый год на рынок выходят все новые и новые. Бренд специализируется на единичных товарах и производит коллекции. Рассмотрим основные линейки продукции.

Румяна — максимум естественности

Каждую девушку украшает красивый румянец. С помощью средств этого бренда удается получить естественность, ведь есть линейки для разного времени года, условий. Согласитесь, яркий румянец жарким летом в закрытом помещении выглядит нелепо.

Оттенки румян NYX разнообразны, самые обширные — это High Definition Blush. Важная особенность — богатая палитра, состав легко ложится на скулы, не скатывается. Присутствует в них витамин Е, который питает, успокаивает дерму.

Есть в ассортименте сияющие румяна, которые наносятся кистью или спонжем и активно используются в создании образов для глянцевых журналов, выходов на светских мероприятиях. Более непривычны кремовые текстуры, которые можно наносить не только на скулы, но и на щеки, губы.

Основа под макияж

С помощью этой косметики удается выровнять рельеф лица, сделать кожу гладкой, шелковистой. NYX предлагает богатую цветовую гамму, удобную консистенцию. Причем, чтобы подобрать идеальный вариант, рекомендуется обратиться к специалистам бренда.

Найдете в ассортименте основы, способные придать привлекательный внешний вид уставшему лицу, замаскировать несовершенства, в том числе они применяются для образов моделей.

Тени для век

Они не размазываются и не скатываются, поэтому сможете чувствовать себя совершенно на протяжении всего дня. Тени подчеркивают выразительность взгляда. Сможете подобрать их как для дневного, так и для вечернего макияжа. Палетки с несколькими цветами идеально подходят для тех, кто любит экспериментировать.