Как куется щит России: Заводу «Авангард» исполнилось 80 лет

Слесарь-сборщик летательных аппаратов Сергей Колотов контролирует упаковку ракеты в транспортно-пусковой контейнер — большую трубу с крышками, в которой ее можно хранить, перевозить и из которой производится запуск. В таких упаковках готовые ракеты отправляют в армию / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Единственному заводу, где строят ракеты для легендарных зенитных комплексов С-300 и С-400, сегодня исполнилось 80 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» увидел, как куется щит России.

У завода «Авангард» славная история. Это здесь собрали ту самую ракету, что сбила самолет-разведчик американского шпиона Пауэрса в мае 1960 года. Здесь вооружили и передали дружественному Вьетнаму зенитные установки, которых боялись хваленые американские истребители «F4 Фантом». Здесь сделали комплекты вооружения для грозных «Триумфов», охраняющих наши аэродромы в Сирии. Но заводской музей просто так не навестишь: предприятие режимное. Нас, журналистов, у проходной встречает охрана, у всех проверяют документы, предупреждают: в цехах есть места, где перед фотосъемкой придется поинтересоваться у специалистов, какой ракурс выбрать, чтобы в кадр ненароком не попало что-нибудь совершенно секретное.

В первом цехе, который нам показали, постоянно грохочут станки. Здесь делают стальное оперение ракет — «хвосты» и «крылья».

— Здесь шумновато, конечно, но весь этот гром — в пределах санитарно допустимой нормы, — утверждает работник цеха Александр Уткин.

Когда-то про изделия отечественного оборонпрома ходил анекдот: «после сборки обработать напильником». Удивительно, но факт: при наличии на производстве современнейших станков с компьютерным управлением такая операция по-прежнему предусмотрена технологией.

— Напильниками снимаются мелкие заусенцы, которые могут остаться на гранях детали после станка, — открывает секрет Уткин.

В следующем цехе гулко ухает по наковальне огромный пневматический молот. Оказывается, щит державы действительно куют, это не метафора! Могучие парни в брезентовых спецовках огромными клещами ворочают раскаленные добела заготовки, подставляя их под удары ритмично прыгающего молота. Пять ударов — и заготовка медленно багровеет, остывая.

Из бесформенного куска металла получился компонент грозной ракеты. Деталь останется остудить и отправить в цех обработки.

А там, где идет монтаж электронного оборудования, работают юные красивые девушки. В цехе много света, за столами среди клубков проводов — то блондинка, то брюнетка... Им бы в кино сниматься, а они тут сидят с паяльниками и тестерами...

— Здесь действительно в основном девчата трудятся, — подтвердила начальник цеха Елена Кулакова. — Еще в советские годы ученые подметили: самую тонкую работу по разводке и спайке электрооборудования ракет лучше всего делают нежные и точные в движениях женские руки. Именно у девушек хватает терпения, усидчивости и усердия для этой вовсе не скучной, но кропотливой и поистине ювелирной работы.

Монтажница электронной аппаратуры Анна Киреева похожа на скромницу Настеньку из старой киносказки «Морозко». При виде микрофонов стеснительная девушка опускает взгляд, но ее смущение быстро уступает место откровенным ответам.

— Меня не напрягает, что я — девушка, но работаю на военном заводе. Это ведь не только производство, это моя судьба, можно сказать. Я даже мужа своего именно здесь, на заводе, встретила. Так вместе и работаем, в соседних цехах.

Заводчане говорят: секрет 80 успешных лет завода — в душевном отношении к делу. Здесь ракеты не просто строят. Их пестуют и выращивают, подобно живым существам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Ведров, председатель совета директоров Московского машиностроительного завода «Авангард»:

— У нас есть план стратегического развития и технического перевооружения предприятия. Вскоре все оборудование у нас будет самое современное. Это позволит нам быстро осваивать любые виды продукции, в том числе и гражданской. Заботимся и об экологии: учитывая, что завод в центре Москвы, мы стремимся обеспечить принципы «зеленого производства».