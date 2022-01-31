Автоэксперт Баканов объяснил, что делать при поломке на оживленной дороге

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В ситуации, когда автомобиль сломался прямо посреди скоростной дороги, необходимо при первой же возможности выйти из машины и на достаточном расстоянии выставить знак аварийной остановки. Также нужно вызвать эвакуатор или попросить о помощи других автомобилистов, на платной дороге можно обратиться к аварийному комиссару. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, при оживленном движении огромное значение имеет то, насколько оперативно водитель сломавшейся машины сможет поставить знак аварийной остановки. В противном случае владелец автомобиля даже может оказаться виновником аварии.

— Если у человека сломалась машина на оживленной дороге, то ему нужно ждать момента, чтобы все-таки выйти и выставить знак аварийной остановки. Если он этого не сделает, в него рано или поздно врежется машина. Если временной интервал между остановкой по факту поломки и ДТП будет значительным и это будет доказуемо (например, при помощи видеорегистратора), то человек может стать таким же виновником ДТП. Возможно, будет обоюдная вина, — отметил специалист.

Эксперт заметил, что установить знак можно даже при большой загруженности дороги: при вынужденной остановке одного из автомобилей другие машины будут его объезжать. В результате даже на оживленном участке образуется небольшой затор, который позволит водителю выйти из машины.

Ни в коем случае нельзя ставить знак близко к машине, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нельзя забывать, что в городе расстояние должно быть как минимум 15 метров, а за городом — не меньше 30. Это важно, потому что мало кто из наших автомобилистов понимает, что за ним может лететь фура где-то за поворотом и ее остановочный путь (время с момента, когда человек увидел опасность) или тормозной путь будут огромными. Зачастую водители в России ставят знак вплотную к машине, чего делать совершенно нельзя, — они подвергают себя опасности быть снесенными многотонными грузовиками, — предупредил специалист.

При поломке можно попросить о помощи других участников дорожного движения. Если машину невозможно отбуксировать с их помощью, нужно вызывать эвакуатор, рекомендовал эксперт.

Звонить в Госавтоинспекцию в таком случае не стоит, однако в некоторых ситуациях сотрудники ГИБДД могут оказать помощь, отметил Баканов.

— Если в какой-то обозримой близости есть сотрудники Госавтоинспекции и вы понимаете, что в одиночку не справитесь, можно к ним обратиться. Но именно выезжать ГИБДД будет либо по факту правонарушения, либо при ДТП. Вряд ли вы сможете свою поломку привязать к ДТП в чистом виде, — отметил специалист.

Попавшие в беду автомобилисты могут воспользоваться помощью волонтерского движения «Джип Алерт», заметил Баканов. Приложение автоматически определяет, кто из добровольцев находится рядом, и показывает им заявки. Добровольцы могут оказать помощь за небольшую благодарность или даже бесплатно, подчеркнул Баканов.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что на платных дорогах владелец сломавшейся машины может обратиться к аварийному комиссару.

— Здесь нужно позвонить по телефону управляющей компании, которая обслуживает данную дорогу, и запросить помощь. Тем более что на платных дорогах есть пункты SOS, при помощи которых можно вызвать помощь, — заключил автоэксперт.