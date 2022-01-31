Защита на 100 процентов: можно ли получить супериммунитет от всех штаммов COVID-19

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Группа американских ученых из Орегонского университета здоровья и науки заявила, что человек, переболевший COVID-19, может получить супериммунитет, если вакцинируется от коронавируса. «Вечерняя Москва» решила узнать, действительно ли, привившись от ковида, организм получает защиту от всех вариантов вируса.

Как рассказал в беседе с «ВМ» доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, а потом получили прививку от COVID-19, без сомнения будут иметь высокий иммунный ответ на возбудители всех имеющихся вариантов вируса, и, возможно, на те, которые появятся:

— Но все же использовать в данном контексте термин «супериммунитет» я бы не стал, поскольку это попытка представителей Орегонского университета здоровья привлечь к себе внимание. Дело в том, что с появлением новых штаммов мы будем обновлять и вакцины, соответственно, у привитых ныне людей есть защита от имеющихся штаммов, но нет стопроцентной защиты от условно только что появившихся.

Следовательно, по словам медика, заявление американских ученых о супериммунитете правдиво лишь на 50 процентов.

Согласен с этим утверждением и врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, все новые вирусы по своим особенностям отличаются друг от друга. А вакцины, которые имеются в производстве, разработаны на основе еще первых штаммов COVID-19:

— Например, «омикрон» отличается от уханьского варианта процентов на 50. У них большая разница в спайковом белке. У нового штамма он более цепкий, чем у предшественников, благодаря чему вирус быстрее проникает в клетки и по этой же причине повторно заболевают те, кто уже переносил коронавирус. Все наши вакцины, которыми люди прививаются, имеют в своем составе элементы еще уханьского вируса, поэтому говорить о супериммунитете не приходится.

Эксперт отметил, что супериммунитет может появиться лишь тогда, когда будет создана вакцина не на основе шип-белка, который постоянно видоизменяется, а при внедрении в препарат других элементов:

— Если взять детерминанты из консервативного ядра молекул вируса SARS-CoV-2, которые не мутируют как шип-белок, и обновить им вакцину, тогда такой препарат будет иметь мощную защиту от большинства ныне существующих штаммов и тех, с которыми нам предстоит столкнуться в будущем. И при вакцинации таким вариантом препарата человек, тем более переболевший, действительно будет защищен практически на сто процентов.

В свою очередь врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что крайне высокая степень антител может появиться не только у тех, кто вакцинируется после перенесенной болезни. По словам эксперта, работает и обратная схема:

— Неоднократно ученые подтверждали, что человек, который привился сначала, а потом переболел коронавирусом, тоже получил высокий титр защиты. Но первые подобные наблюдения были выявлены экспертами Новосибирского института экспериментальной медицины, которые провели исследование на вакцине «Гам-КОВИД-Вак». Опыты ставили, что называется, на себе. В результате они определили, что «Спутник V» эффективнее образовывает защиту именно у тех, кто до применения вакцины переболел коронавирусом. Да, такой феномен обнаружен, но пока детального и молекулярного объяснения нет.

Эксперт также подчеркнул, что необходимость обновлять и актуализировать имеющиеся препараты от COVID-19 против новых штаммов сохранится, чтобы иммунный ответ был эффективнее.