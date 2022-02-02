«Очаги инфекций»: пульмонолог Баранова рассказала, чем опасны хронические бронхит и трахеит

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Обычно сухой кашель связывают с проявлением острых респираторных вирусных инфекций. И мало кто знает, что причиной этого проявления может быть иной недуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Она также заметила, что новый штамм «омикрон» способен вызывать бронхит и трахеит. «Вечерняя Москва» решила напомнить, как правильно лечить эти заболевания, чем они отличаются и почему нельзя допускать перехода этих симптомов в хроническую стадию.

По словам врача-пульмонолога Татьяны Барановой, при возникновении трахеита у больного воспаляются слизистые трахеи — широкой дыхательной трубки, соединяющей гортань с бронхами:

— Возникает заболевание чаще всего на фоне вирусной инфекции. Возбудители спускаются вниз из носоглотки и горла. Также болезнь в редких случаях провоцируют бактериальные агенты — стрептококки и стафилококки. Попадают они в организм через очаги инфекций, расположенные в носовой и ротовой полости, а также через зараженный воздух.

Собеседница «ВМ» предупредила, что, если не начать лечение вовремя, болезнь начнет прогрессировать и перекинется на легкие и бронхи. По словам Барановой, микробы легче укореняются на раздраженных слизистых оболочках, поэтому в особую группу риска входят аллергики и курильщики.

Эксперт напомнила, что болезнь может протекать остро или хронически. В первом случае у пациента возникает лающий кашель, появляется боль за грудиной во время кашля, которая отдает в межлопаточную область:

— Поначалу кашель сухой, беспокоит человека в основном по утрам и в ночные часы. На третьи сутки может появиться мокрота: необильная и вязкая. Если трахеит вирусный, то мокрота прозрачная, а если бактериальный — желто-зеленая (гнойная).

У больного может наблюдаться повышение температуры, возникать головная боль, воспаляться гортань. Кстати, при чистом трахеите, заметила медик, связки не страдают. Острая фаза заболевания не превышает 7–10 дней.

Что же касается хронического трахеита — он развивается самостоятельно или становится продолжением острого трахеита. Во время «хроники» больной мучается от изнуряющего кашля, усиливающегося в ночные часы. Приступы могут возникать при смехе, плаче, смене температуры воздуха. Все это сопровождается выделением мокроты. Длится заболевание не менее трех месяцев, то обостряясь, то затихая.

Итоговый диагноз пациенту ставят на основании осмотра трахеи с помощью ларингоскопа и клинической картины. Основным методом лечения недуга является назначение противовирусных препаратов, если заболевание возникло на фоне гриппа или ОРВИ. Например, римантадин, препараты интерферона и иммуномодуляторы.

Если источником трахеита является бактериальная инфекция, что чаще всего бывает одной из форм хронического бронхита, при лечении используют антибактериальные препараты — азитромицин, амоксициллин или цефтриоксон.

Лечить больного можно горчичниками, которые ставят перед сном на межлопаточную область или грудную клетку. При продолжительном сухом кашле врач может прописать противокашлевые препараты и отхаркивающие средства.

В схему лечения бронхита также входят антибактериальные или противовирусные препараты. По словам эксперта, только врач может принять решение, какой из медикаментов назначить пациенту:

— Бронхит может быть вызван вирусной инфекцией. И в таких случаях назначается противовирусная терапия. Если же кашель вызван бактериальной флорой и мы наблюдаем выделение слизисто-гнойной мокроты, что свидетельствует о проявлении бактериальной инфекции, тогда мы назначаем антибактериальные препараты.

При терапии используются отхаркивающие средства и бронхолитики, чтобы улучшить отхождение мокроты и облегчить такие симптомы, как одышка. Она, по словам медика, нередко возникает при бронхите, и в данном случае верным помощником может стать небулайзер, которым можно проводить ингаляции в домашних условиях, чтобы просанировать верхний и нижний этаж дыхательных путей от бактериальной и вирусной инфекции.

Специалист может также назначить глюкокортикостероиды, то есть гормоны в ингаляционной форме для устранения неспецифических воспалительных процессов. Также назначаются ингаляции через небулайзер с минеральной водой. По словам врача, мягкая щелочная вода увлажняет слизистую дыхательных путей, разжижает мокроту и дает возможность спокойно ей выделяться во время кашля.

В заключение врач отметила, что период лечения может варьироваться от семи до десяти дней.