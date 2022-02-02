Как сотрудники метрополитена борются с граффити на вагонах

Маляр Татьяна Фролова очищает вагон от граффити, нарисованных вандалами / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Каждый день маляры кузовного цеха депо «Москва-2» отмывают и красят вагоны, изуродованные вандалами. Работники предприятия рассказали «Вечерней Москве», как они борются с нарушителями.

Напротив вагона электропоезда, полностью исписанного граффити, стоят две высокие стремянки. Крепко держась за металлические рамы, работники депо Татьяна Фролова и Татьяна Твердохлеб отмывают стекла от въевшейся серебристой краски. Активно работая скребками, женщины сбрасывают серебристые хлопья, снятые со стекол, вниз. Через двадцать минут через окна вагонов уже можно рассмотреть ряды пассажирских сидений.

— С такими случаями вандализма мы сталкиваемся довольно часто. В среднем приходится восстанавливать по три-четыре вагона в день. На «реабилитацию» одного из них уходит примерно два часа, если мы говорим о чистке и покраске кузова, — рассказывает Татьяна Фролова. — Сегодня нам нужно привести в порядок три вагона.

Проблема вандализма действительно серьезная. По словам мастера кузовного отделения цеха текущего ремонта депо Юрия Чеканова, общий ущерб, нанесенный депо вандалами в 2021 году, составил 23 758 000 рублей.

— В 2021 году нам пришлось перекрасить около тысячи вагонов. А это примерно сто поездов, которые приходится снимать с рейсов, — сообщил начальник моторвагонного депо «Москва-2 Ярославская» Дмитрий Клецков. — В основном нарушители портят вагоны электропоездов по ночам. Иногда они даже бьют стекла и ломают имущество внутри. Чтобы установить личность этих людей и поймать их, дежурные по станциям информируют о нарушении локомотивную бригаду, которая в свою очередь вызывает наряд полиции.

Вандалы, которых поймали, несут ответственность по всей строгости закона. Наказание устанавливает суд после изучения ущерба.