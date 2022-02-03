Накрыли стол по всем правилам: на фестивале «Возрождаем традиции. Рождество» представили блюда по старинным рецептам

Елена Ткачева на презентации праздничных блюд перед фестивалем / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Праздничные блюда русской кухни представили участники XVI Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество».

На сервированном столе большой медовый пряник — коврижка, традиционная для русской кухни, а также пришедшие к нам с запада паштет из куриных потрошков и эклеры. Так выглядел рождественский завтрак московских аристократов в XIX веке. Напомнить об этой традиции решили студенты международного технологического колледжа Московского государственного университета пищевых производств Владислав Михайлов и Мария Гришина.

— Мы приготовили дорогую по тем меркам коврижку: с начинкой из апельсиновой цедры, — говорит Владислав. — А рецепт — семейная реликвия аристократов, он передается с XIX века.

Обратились к старинным рецептам и студенты колледжа сферы услуг № 10. Они запекли молочного поросенка — такого, какого мог есть герой «Мертвых душ» Николая Гоголя Чичиков.

— Русский праздничный стол изобилует тем, по чему успели соскучиться после поста: мясо, выпечка— рассказала организатор фестиваля Анна Карпинович. — Ребята ищут старинные рецепты, и это прекрасно. Так сохраняется связь поколений.

В фестивале принял и участие команды из 25 колледжей и вузов, 9 школ и кулинары, выступавшие вне команд.

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