Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Накрыли стол по всем правилам: на фестивале «Возрождаем традиции. Рождество» представили блюда по старинным рецептам

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Накрыли стол по всем правилам: на фестивале «Возрождаем традиции. Рождество» представили блюда по старинным рецептам
Елена Ткачева на презентации праздничных блюд перед фестивалем / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Праздничные блюда русской кухни представили участники XVI Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество».

На сервированном столе большой медовый пряник — коврижка, традиционная для русской кухни, а также пришедшие к нам с запада паштет из куриных потрошков и эклеры. Так выглядел рождественский завтрак московских аристократов в XIX веке. Напомнить об этой традиции решили студенты международного технологического колледжа Московского государственного университета пищевых производств Владислав Михайлов и Мария Гришина.

— Мы приготовили дорогую по тем меркам коврижку: с начинкой из апельсиновой цедры, — говорит Владислав. — А рецепт — семейная реликвия аристократов, он передается с XIX века.

Обратились к старинным рецептам и студенты колледжа сферы услуг № 10. Они запекли молочного поросенка — такого, какого мог есть герой «Мертвых душ» Николая Гоголя Чичиков.

— Русский праздничный стол изобилует тем, по чему успели соскучиться после поста: мясо, выпечка— рассказала организатор фестиваля Анна Карпинович. — Ребята ищут старинные рецепты, и это прекрасно. Так сохраняется связь поколений.

В фестивале принял и участие команды из 25 колледжей и вузов, 9 школ и кулинары, выступавшие вне команд.

ТРИ СЕКРЕТА СТАРИННЫХ УГОЩЕНИЙ

  1. Коврижки на Руси готовили из ржаной муки, поэтому и цвет выпечки был темным. Сейчас для этого добавляют какао и жженный сахар. В старину добавляли и мед: чтобы коврижка дольше была мягкой.
  2. Просеянная мука — в основе для остальной праздничной выпечки. Из нее пекли пироги и кулебяки. Тесто получалось пышным, мягким и сдобным. Современный аналог такой муки — мука высшего сорта.
  3. Запивали сладкие угощения не только чаем, но и взваром. Традиционно напиток готовили на основе ягод, например облепихи. А для пряности добавляли специи. Для застолий готовили взвар и из вина.
Читайте также:
кулинария Рецепты Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте