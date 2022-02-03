Накрыли стол по всем правилам: на фестивале «Возрождаем традиции. Рождество» представили блюда по старинным рецептам
Сюжет:Народы Москвы
Праздничные блюда русской кухни представили участники XVI Международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество».
На сервированном столе большой медовый пряник — коврижка, традиционная для русской кухни, а также пришедшие к нам с запада паштет из куриных потрошков и эклеры. Так выглядел рождественский завтрак московских аристократов в XIX веке. Напомнить об этой традиции решили студенты международного технологического колледжа Московского государственного университета пищевых производств Владислав Михайлов и Мария Гришина.
— Мы приготовили дорогую по тем меркам коврижку: с начинкой из апельсиновой цедры, — говорит Владислав. — А рецепт — семейная реликвия аристократов, он передается с XIX века.
Обратились к старинным рецептам и студенты колледжа сферы услуг № 10. Они запекли молочного поросенка — такого, какого мог есть герой «Мертвых душ» Николая Гоголя Чичиков.
— Русский праздничный стол изобилует тем, по чему успели соскучиться после поста: мясо, выпечка— рассказала организатор фестиваля Анна Карпинович. — Ребята ищут старинные рецепты, и это прекрасно. Так сохраняется связь поколений.
В фестивале принял и участие команды из 25 колледжей и вузов, 9 школ и кулинары, выступавшие вне команд.
ТРИ СЕКРЕТА СТАРИННЫХ УГОЩЕНИЙ
- Коврижки на Руси готовили из ржаной муки, поэтому и цвет выпечки был темным. Сейчас для этого добавляют какао и жженный сахар. В старину добавляли и мед: чтобы коврижка дольше была мягкой.
- Просеянная мука — в основе для остальной праздничной выпечки. Из нее пекли пироги и кулебяки. Тесто получалось пышным, мягким и сдобным. Современный аналог такой муки — мука высшего сорта.
- Запивали сладкие угощения не только чаем, но и взваром. Традиционно напиток готовили на основе ягод, например облепихи. А для пряности добавляли специи. Для застолий готовили взвар и из вина.