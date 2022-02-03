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Росгвардейцы встречают юбилей дивизии на дежурстве

Андрей Объедков

Общество
Росгвардейцы встречают юбилей дивизии на дежурстве
Сотрудники Росгвардии Ринат Ибрагимов, Иван Титов и Василий Ошенко (слева направо) дежурят на станции метро «Маяковская» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

4 февраля отмечает серебряный юбилей войсковая часть № 3792 55-й дивизии Войск национальной гвардии. Накануне празднования корреспондент вышел дежурить в метро вместе с патрулем росгвардейцев.

Утром — традиционное построение повзводно, доклад дежурной смены о ночных происшествиях, распределение бойцов в патрульные партии. К 9 утра группы разъезжаются по станциям. Командир взвода старший лейтенант Артем Чернов направляется на проверку нарядов.

— Наш полк был создан в 1997 году. Тогда в стране как раз возросла преступность. Бойцы патрулировали улицы, помогали милиции. Тогда мы находились еще в подчинении МВД. А с 2000-х годов войска национальной гвардии начали патрулировать и метро — из-за угрозы терактов. Сложная была обстановка!

На станции «Маяковская» перрон патрулирует наряд из трех человек. Увидев офицера, парни вытягиваются и отдают честь.

— За время дежурства нарушений правопорядка на вверенной территории не было, — докладывает командир отделения сержант Иван Титов.

Иван уже три года служит по контракту, заочно учится в Саратовской государственной академии права и в дальнейшем хочет стать офицером. А двое его напарников — Василий Ошенко и Ринат Ибрагимов — проходят срочную службу.

— Прошли курс «молодого бойца» и вот теперь дежурим в метро, — рассказывает рядовой Ибрагимов. — Каждый день у нас занятия. Учим назубок статьи из Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. В метро, кстати, чаще «административные» нарушители попадаются. Только недавно задержали пьяного гражданина, который ругался матом и приставал к людям...

По словам патрульных, на замечания гражданин не реагировал.

— Пришлось пресечь хулиганские действия и отдать его сотрудникам полиции для составления административного протокола, — дополняет рядовой Ошенко.

В это время к парням подходит девушка и интересуется, как пройти к Дому кино.

—Выходите из метро, сразу за памятником Маяковскому сворачиваете на 2-ю Брестскую улицу и идете до пересечения с Васильевской, — объясняет сержант Иван Титов.

— Спасибо, выручили, — улыбается Анастасия Шлепнева.

Росгвардейцы отменно знают родной город. Изучают карту, тренируются ориентироваться в любом месте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Гончаров, командир войсковой части № 3792, полковник:

— Мы в полку организовали акцию «Служим вместе». Пригласили родителей, чтобы они посмотрели на условия, в которых служат сыновья. Угостили в солдатской столовой, чтобы отцы и мамы попробовали обед, полагающийся каждому солдату. Провели по казармам, показали весь быт. А еще устроили концерт художественной самодеятельности. И многие вопросы у родителей отпали сами собой.

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