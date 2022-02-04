Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 2,5 тысячи столичных жителей старшего поколения занимаются музыкой в «Московском долголетии»

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Более 2,5 тысячи столичных жителей старшего поколения занимаются музыкой в «Московском долголетии»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Реализация потенциала является важной составляющей жизни человека, поэтому важно в любом возрасте познавать свои возможности и развивать их. В рамках «Московского долголетия» для горожан старшего поколения открыто около четырех тысяч онлайн-групп по более тридцати видам активностей.

Участники проекта изучают иностранные языки, занимаются танцами, пением, рисованием, спортом, посещают онлайн-экскурсии, создают модные коллекции одежды, осваивают информационные технологии и многое другое.

Одним из самых любимых направлений среди участников «Московского долголетия» стали творческие активности. Преподаватели проекта отмечают, что занятия помогают не только самореализоваться, но и способствуют оздоровлению всего организма.

Например, уроки музыки улучшают психоэмоциональное состояние, помогают бороться со стрессом, а также положительно влияют на дыхательную систему и работу мозга. Сейчас открыто 42 онлайн-группы по этому направлению, куда входят занятия вокалом и хоровое пение. Музыкальные дистанционные активности посещает более 2,5 тысячи человек. Участники изучают различные приемы и техники в этом виде искусства, совершенствуются в управлении голосом, правильном дыхании, находят личный стиль и манеру пения.

— На занятиях мы не только оттачиваем вокальные навыки, но и знакомимся с историей музыки, изучаем музыкально-художественные приемы и профессиональную терминологию, творчество зарубежных и отечественных композиторов и исполнителей, разбираем и стараемся применять их техники. Сейчас уроки проходят в онлайн-формате. В этом есть, конечно, небольшие недостатки, но и много плюсов. Чтобы минимизировать недостачу репетиционно-исполнительской практики, мы проводим онлайн-концерты. Каждый участник «под минусовку» записывает песню, а я монтирую видео хориста в единый продукт. Получается очень здорово! У нас на счету уже три концерта, — рассказывает преподаватель музыки Анастасия Мазурина.

Учителя вокала также отмечают, что занятия пением могут не только поднять настроение, но и за счет создаваемой вибрации при голосовых упражнениях улучшают общее физическое состояние и положительно влияют на дыхательную систему человека.

— Пение и особенно дыхательная гимнастика, которую мы делаем каждый урок, положительно влияют на организм. Сами ученики говорят, что их общее эмоционально-психическое состояние после занятий становится лучше. Для меня главная награда — успехи моих подопечных и понимание того, что я помогаю им осуществить мечту, — говорит Анастасия Мазурина.

Также для участников проекта открыты онлайн-группы по обучению игры на гитаре. Преподаватели отмечают, что посещать занятия могут люди с разными навыками владения инструмента — от начального до профессионального уровня.

— Гитара — один самых популярных инструментов в мире. Чтобы научиться играть, вовсе не обязательно иметь за плечами музыкальное образование. У меня в группе есть участники, которые только на пенсии взяли ее в руки и уже смогли достичь приличных результатов. Сейчас в онлайн-формате во время занятий фокус выстраивается на мои руки, я рассказываю обо всех нюансах игры, как добиться того или иного приема звукоизвлечения. Кроме того, уроки могут быть интересны и тем, кто уже владеет инструментом и хочет усовершенствовать игру. Мы разбираем новые композиции, учимся музыкальным приемам и техникам, — говорит преподаватель проекта «Московское долголетие» по игре на гитаре Павел Сиверцев.

Также он отметил, что игра на музыкальных инструментах помогает не только выявить и реализовать творческие способности, но и положительно влияет на здоровье человека. Например, развивается мелкая моторика рук, а вместе с ней улучшаются память и концентрация.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

Читайте также:
навыки и умения онлайн-сервис Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте