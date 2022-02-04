Более 2,5 тысячи столичных жителей старшего поколения занимаются музыкой в «Московском долголетии»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Реализация потенциала является важной составляющей жизни человека, поэтому важно в любом возрасте познавать свои возможности и развивать их. В рамках «Московского долголетия» для горожан старшего поколения открыто около четырех тысяч онлайн-групп по более тридцати видам активностей.

Участники проекта изучают иностранные языки, занимаются танцами, пением, рисованием, спортом, посещают онлайн-экскурсии, создают модные коллекции одежды, осваивают информационные технологии и многое другое.

Одним из самых любимых направлений среди участников «Московского долголетия» стали творческие активности. Преподаватели проекта отмечают, что занятия помогают не только самореализоваться, но и способствуют оздоровлению всего организма.

Например, уроки музыки улучшают психоэмоциональное состояние, помогают бороться со стрессом, а также положительно влияют на дыхательную систему и работу мозга. Сейчас открыто 42 онлайн-группы по этому направлению, куда входят занятия вокалом и хоровое пение. Музыкальные дистанционные активности посещает более 2,5 тысячи человек. Участники изучают различные приемы и техники в этом виде искусства, совершенствуются в управлении голосом, правильном дыхании, находят личный стиль и манеру пения.

— На занятиях мы не только оттачиваем вокальные навыки, но и знакомимся с историей музыки, изучаем музыкально-художественные приемы и профессиональную терминологию, творчество зарубежных и отечественных композиторов и исполнителей, разбираем и стараемся применять их техники. Сейчас уроки проходят в онлайн-формате. В этом есть, конечно, небольшие недостатки, но и много плюсов. Чтобы минимизировать недостачу репетиционно-исполнительской практики, мы проводим онлайн-концерты. Каждый участник «под минусовку» записывает песню, а я монтирую видео хориста в единый продукт. Получается очень здорово! У нас на счету уже три концерта, — рассказывает преподаватель музыки Анастасия Мазурина.

Учителя вокала также отмечают, что занятия пением могут не только поднять настроение, но и за счет создаваемой вибрации при голосовых упражнениях улучшают общее физическое состояние и положительно влияют на дыхательную систему человека.

— Пение и особенно дыхательная гимнастика, которую мы делаем каждый урок, положительно влияют на организм. Сами ученики говорят, что их общее эмоционально-психическое состояние после занятий становится лучше. Для меня главная награда — успехи моих подопечных и понимание того, что я помогаю им осуществить мечту, — говорит Анастасия Мазурина.

Также для участников проекта открыты онлайн-группы по обучению игры на гитаре. Преподаватели отмечают, что посещать занятия могут люди с разными навыками владения инструмента — от начального до профессионального уровня.

— Гитара — один самых популярных инструментов в мире. Чтобы научиться играть, вовсе не обязательно иметь за плечами музыкальное образование. У меня в группе есть участники, которые только на пенсии взяли ее в руки и уже смогли достичь приличных результатов. Сейчас в онлайн-формате во время занятий фокус выстраивается на мои руки, я рассказываю обо всех нюансах игры, как добиться того или иного приема звукоизвлечения. Кроме того, уроки могут быть интересны и тем, кто уже владеет инструментом и хочет усовершенствовать игру. Мы разбираем новые композиции, учимся музыкальным приемам и техникам, — говорит преподаватель проекта «Московское долголетие» по игре на гитаре Павел Сиверцев.

Также он отметил, что игра на музыкальных инструментах помогает не только выявить и реализовать творческие способности, но и положительно влияет на здоровье человека. Например, развивается мелкая моторика рук, а вместе с ней улучшаются память и концентрация.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».