Москвичи поделились впечатлениями о видеоконсультациях со специалистами центров госуслуг

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Задать вопрос специалисту центров госуслуг «Мои документы» о порядке предоставления услуг можно в режиме онлайн. В настоящее время специалисты проконсультируют по более 200 услугам, доступным в офисах «Мои документы».

С января 2021 года вопросы видеоконсультаций на mos.ru с сотрудниками «Мои документы» затрагивают услуги по регистрации рождения, заключения и расторжения брака, установлению отцовства, выдаче повторных свидетельств (справок) и проставлению апостиля на документы ЗАГС, выданные соответствующим органом.

Помимо новых тем консультаций, в дистанционном формате горожане могут узнать об оформлении паспорта гражданина РФ, загранпаспорта на пять и десять лет, миграционного учета иностранных граждан, регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или пребывания, о получении ИНН, предоставлении услуги по выдаче, обмену водительских удостоверений, получении социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС и других важных услугах.

Посетители поделились своими впечатлениями о сервисе.

— Недавно я вышла замуж и сменила фамилию. Я думала, мне предстоит обойти весь город, чтобы сменить все документы, пока не записалась на видеоконсультацию со специалистом центра госуслуг. Девушка рассказала, что в их офисах можно переоформить все необходимые мне документы за один раз и проконсультировала по перечню документов, которые нужно взять с собой на прием. Благодаря удобному сервису я сэкономила себе время! — рассказала Колесникова Александра.

— Много раз я искала на просторах интернета информацию о детских пособиях, которые могу оформить на первого ребенка. Их оказалось так много, что запутаться в них очень легко. К сожалению, посетить офис госуслуг я не могла, так как нахожусь в другом городе. Увидела на сайте mos.ru, что сотрудники центров «Мои документы» могут проконсультировать онлайн, и сразу же записалась на видеоконсультацию. Сотрудник рассказал про все выплаты, которые я могу оформить, и о пакете документов, который нужно собрать. Очень понравился этот онлайн-сервис, теперь только так буду узнавать интересующие меня вопросы! — поделилась Строилова Анастасия.

— Потерял права. И, как обычно это бывает, в самое неподходящее время — срочно нужно уехать в другой город на несколько дней. В поисках необходимого пакета документов для восстановления прав увидел сервис центров «Мои документы» — видеоконсультация со специалистом госуслуг. Недолго думая, я записался на свободное время, и уже через день у меня было новое водительское удостоверение. А все потому, что доброжелательная сотрудница рассказала мне, что в семи офисах госуслуг можно получить водительское удостоверение в день обращения. Теперь всем друзьям рекомендую предварительно записываться на онлайн-консультации! — рассказал Никита Казаков.