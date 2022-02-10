Для участников «Московского долголетия» объявлен фотоконкурс

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

1 марта 2022 года «Московскому долголетию» исполняется четыре года. В честь предстоящего события горожанам серебряного возраста предлагают вспомнить самые яркие и запоминающиеся моменты, связанные с их участием в проекте, и принять участие в фотоконкурсе «Мое Московское долголетие».

На конкурс принимаются фотографии с занятий и различных мероприятий проекта «Московское долголетие»: театральных постановок, спортивных состязаний, танцевальных марафонов и других. Можно направлять фотографии со сделанными на занятиях поделками или картинами, а также поделиться фотовоспоминаниями о периоде, когда большинство участников проекта занимались онлайн.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе нужно с 10 по 24 февраля включительно выложить фотографии в личных аккаунтах в социальных сетях Instagram или Вконтакте с хештегом #МоеМосковскоеДолголетие, отметить официальную страницу проекта @mosdolgoletie. На время проведения конкурса личный аккаунт должен быть открыт. В сопроводительном тексте необходимо рассказать историю фотографии и почему именно она должна победить в конкурсе.

Победителей выберет компетентной жюри, в состав которого войдут члены Общественного совета проекта. Авторы лучших работ получат памятные подарки, а фотографии будут размещены в официальных сетях «Московского долголетия».

Справка

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и сейчас является крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения.

Сегодня для участников доступны бесплатные занятия по более чем 30 направлениям активностей, разделенные на 3 основных блока — для ума, для души и для тела. Сюда входят иностранные языки, спортивные активности, пение, театральные мастерские, информационные технологии, рисование, пеший лекторий, садоводство, художественно-прикладное творчество, литературные мастерские, лекции о здоровом образе жизни и многое другое.

Стать участником и записаться в группу могут все желающие москвичи старшего поколения — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Подать заявку и выбрать занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age. Занятия проходят в двух форматах — онлайн и очные занятия на свежем воздухе (при наличии QR-кода).