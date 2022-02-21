Как получить COVID-сертификат по количеству антител

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С 21 февраля неофициально переболевшие коронавирусом россияне могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела. О том, как и где получить этот сертификат, сколько он действует и какой минимальный порог антител для его оформления, — в материале «Вечерней Москвы».

Как получить новый COVID-сертификат

Для анализа на антитела COVID-19 необходимо сдать кровь из вены. Согласно приказу Минздрава РФ, исследование крови на антитела IgG (иммуноглобулин G свидетельствует о наличии иммунитета к коронавирусу — прим. «ВМ») можно проводить в любой лицензированной Роспотребнадзором лаборатории. COVID-сертификат на основании этого теста выдается в случае его положительного результата, при этом количество формально антител значения не имеет.

Антикоронавирусный сертификат с QR-кодом формируется в течение трех календарных дней с момента появления результатов теста. Получить его можно на Едином портале госуслуг по соответствующему заявлению. Также следует учитывать, что оформить COVID-сертификат на основании положительного анализа на антитела можно лишь единожды.

Порог антител для положительного результата

В разговоре с «ВМ» заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ Григорий Ефимов отметил, что каждый производитель на основании собственных клинических испытаний устанавливает свой порог антител, который он считает положительным. Таким образом, чувствительность и специфика каждого теста варьируются в зависимости от производителя.

— В прошлом году появился международный стандарт ВОЗ для измерения уровня антител — BAU. И теперь все результаты пересчитываются на эти международные единицы. Однако у тестов так и осталась своя специфика и чувствительность, которая и отличает положительный образец от отрицательного, — рассказал эксперт.

Сколько действует сертификат

Срок действия такого сертификата зависит от наличия ранее сданного ПЦР-теста, подтверждающего факт заболевания коронавирусом.

Так, если гражданин имеет положительный ПЦР-тест, то он может получить сертификат сроком действия 12 месяцев. В данном случае не имеет значения, открывался больничный лист на период болезни или же нет. В случае отсутствия положительного ПЦР-теста срок действия сертификата по титру антител составит шесть месяцев.

— Сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста, — говорится на сайте Минздрава.

Кроме того, важно понимать, что продлить действие ранее выданного сертификата, используя «свежий» тест на антитела, не получится. То есть COVID-сертификат на основании анализа крови на антитела можно получить только в случае, если на портале госуслуг не было информации о том, что вы болели коронавирусом или вакцинировались.

Также с 21 февраля в антикоронавирусные сертификаты начинают вносить данные об антителах IgG. Документ, помимо результата анализа, будет содержать информацию о дате проведения исследования и об организации, которая его проводила.

Какой порог антител защитит от вируса

Григорий Ефимов подчеркнул, что стопроцентной гарантии защиты от COVID-19 не дает никакой титр антител. Определенные показатели существенно снижают риски, но с появлением «омикрон»-штамма их стало сложно выявить.

— С приходом «омикрона» это не очень понятно. Когда была дельта — титр 300-500 BAU/мл с высокой долей вероятности защищал. Но на фоне «омикрона» это не очень работает. Поэтому надо вакцинироваться раз в год или раз в полгода для групп риска. Исследования показывают, что у свежеревакцинированных риск заболевания существенно ниже, — заключил собеседник «ВМ».