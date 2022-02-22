Высечь историю в камне: когда откроется новая станция БКЛ «Марьина Роща»

Проект станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии. Изначально ее планировали назвать «Шереметьевской» в честь известной династии / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

21 февраля в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро.

На сегодняшний момент они завершены на 86 процентов. «Марьину Рощу» и еще две станции северо-восточного участка подземного кольца сдадут до конца нынешнего года. У каждой будет свой неповторимый облик и новшества, которые еще ни разу не применяли в строительстве московского метро.

— «Марьина Роща» не только одна из самых глубоких станций, но и обладатель самого длинного эскалатора в столице — его длина 130 метров, — рассказал генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков.

Причина этому — большая глубина залегания, расположение тягово-понизительной подстанции и технических помещений. Их сгруппировали таким образом, чтобы они снабжали станцию электричеством и при этом не мешали расположенной по соседству «Марьиной Роще» Люблинско-Дмитровской линии. Салатовая ветка проходит рядом с Большим кольцом.

Новая станция возводится закрытым способом — этот метод, кстати, считается одним из наиболее сложных в метростроении. Транспортировку разработанного грунта, доставку материалов, конструкций и оборудования, спуск и подъем людей производят через шахтные стволы, оборудованные вертикальными конвейерами, клетями и бадьями.

Еще одной интересной особенностью, за которую пассажиры точно полюбят «Марьину Рощу», будет ее необычный облик. Металлические колонны-шары уже расставили на входе в подземку. Эти элементы создавали в мастерской из тончайшей стали, которой придавали идеальную круглую форму и практически зеркальный блеск.

По задумке архитекторов и проектировщиков, колонны выпуклой формы напомнят пузатые фарфоровые чайники. Мраморные плиты будут словно покрыты мелкими трещинами, что придаст эффект старины. Его хотели добиться, когда станция носила проектное название — «Шереметьевская». Специалисты пожелали связать ее облик с историей знаменитой семьи времен царской России. Несмотря на смену названия, задумку решили выполнить. Пол выложат гранитом. Потолок станции будет сводчатым. Его сделают из максимально бесшовных панелей. Благодаря спрятанной архитектурной подсветке потолок будет казаться бесконечным.

«Марьина Роща» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. Пассажиры смогут пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и второго Московского центрального диаметра.

ЦИФРА

50 тысяч человек проживают в зоне притяжения новой станции «Марьина Роща» Большого кольца метро.

КСТАТИ

Территорию у станции площадью 14 тысяч квадратных метров комплексно благоустроят. Запланированы озеленение, гранитное мощение и установка малых архитектурных форм.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первые идеи строительства БКЛ относятся к 1985 году. Но из-за недостатка ресурсов и по иным причинам к реализации проекта не приступали в течение 25 лет.