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Колхозники теряли дар речи

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Колхозники теряли дар речи
Группа делегатов Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников 17 февраля совершила поездку на метрополитене / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Во вторник, 19 февраля 1935 года, газета «Вечерняя Москва» рассказала читателям о первых пассажирах Московского метрополитена.

В феврале подземка официально еще не была запущена. Однако испытательные рейсы прошли успешно, и поезда пока работали в режиме аттракциона, катая по станциям первой очереди делегатов съездов, ударников и просто ответственное за строительство начальство. Еще до официального пуска люди знали: метро построить удалось.

Одними из тех, кто прокатился по станциям, были делегаты Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников. Труженики полей поделились с газетой своими впечатлениями. Все они оказались не просто положительными, а восторженными. Несмотря на излишнюю политизацию, они отличаются трогательной наивностью и непосредственностью.

«У меня нет подходящих слов для того, чтобы выразить свой восторг и изумление этим замечательным метро. Метро — это самое замечательное, что я видел в моей жизни. Поездку на метро я запомню на всю жизнь», — приводит газета слова товарища Черепова, старшего звеньевого колхоза «Путь к рассвету» Курской области. Он обещает рассказать о подземке не только детям, но и внукам и правнукам. А еще благодарит товарища Иосифа Сталина.

Ударник Благов из колхоза имени Стасовой Тепло-Огаревского района Московской области утверждает, что «никаких недостатков на метро нет! Оно построено прочно, добротно, красиво!» А вот заведующая молочно-товарной фермой Кондратова не только шлет привет строителям подземки, но и говорит: «Колхозники и метростроевцы, построившие эту замечательную подземную дорогу, мы делаем одно и то же государственное дело».

Представители Грузии, Абхазии и Аджаристана так впечатлились проделанной в столице работе, что решили дать торжественное обещание.

«Мы превратим Закавказье в подлинную жемчужину нашей великой могучей родины. Наши виноградники дадут еще больше сочного изумрудного винограда, мы вырастим на наших плантациях еще больше чая табака и цитрусов», — обещали товарищи Гелидзе, Килядзе, Джугели и другие.

А бригадир колхоза имени Кагановича Коблов от увиденного заплакал и временно утратил дар речи. Когда же способность говорить вернулась, он сказал: станции похожи на дворцы, но и колхозники не отстают — построили электростанцию.

КСТАТИ

В Московском метро есть станция «Римская», названная в честь столицы Италии, но в римской подземке станции, посвященной Москве, нет, зато она есть в Милане. Станция Moscova напоминает о событиях войны 1812 года.

ЦИФРА

90 секунд составляет минимальный временной интервал между двумя электропоездами метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первые пассажиры попадали в метро по талонам, которые проверяли контролеры. Талоны имели ограничение по времени и действовали всего 35 минут, чтобы пассажиров не катались впустую.

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