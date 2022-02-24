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В Москве прошел гала-концерт, посвященный поэту Мусе Джалилю

Юлия Панова

Общество
В Москве прошел гала-концерт, посвященный поэту Мусе Джалилю
Правнучка Мусы Джалиля Елизавета Малышева-Джалиль выступила на фестивале / Фото: Максим Гончаров

В Москве прошел гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. В концертном зале «Зарядье» выступили молодые артисты.

Слово «международный» в названии не случайно. На концерте читали стихи Мусы Джалиля на разных языках. Например, Ульяна Федоринина прочитала «Песню девушки» на испанском языке. Она сама перевела текст. А Абдулла Хасанов выступил со стихотворением «Карак песи» («Вороватый котенок») на татарском языке.

На концерт пришли и родственники Мусы Джалиля. Почетным гостем была дочь поэта-героя Чулпан Залилова. Художественным руководителем фестиваля стала внучка Джалиля Татьяна Малышева.

— Сегодня мы отыграли восьмой концерт в рамках фестиваля. На каждом звучали стихи Мусы Джалиля и музыка в исполнении самых талантливых артистов из Татарстана и Москвы, — сказала Татьяна.

Среди участников концерта и правнучка поэта Елизавета Малышева-Джалиль. Девушка в длинном зеленом платье поднимается на сцену со скрипкой в руках. Секундная пауза, и смычок в ее руках касается струн. Скрипка «поет» тихую, нежную мелодию. А в это время артист Александр Хохлов читает стихотворение Мусы Джалиля «Любимой». Частью творческого номера стал музыкант Юрий Панов, который исполнил партию на фортепиано.

В конце праздничного вечера гостей ждал сюрприз — премьера песни на стихотворение «О героизме», написанной специально для фестиваля «Поэт и музыка».

Организатором фестиваля стал Фонд поддержки искусств «Арт-линия». Президент организации Мария Копьева отметила, что миссия фестиваля — дать юным талантам возможность выступить на большой сцене.

— Основная часть выступлений проходила в Татарстане, поэтому сегодня я вместе со зрителями впервые увидела концерт. Многих юных артистов я знаю, но некоторые выступали впервые. Результатом я очень довольна. Мы долго шли к такому фестивалю, — отметила Мария Копьева.

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