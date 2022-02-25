Без штрафов и пошлин: как вернуть деньги за авиабилеты на юг России

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Спецоперация российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик внесла существенные изменения в расписание регулярных рейсов в южные города России. До второго марта были отменены полеты гражданской авиации в аэропорты Анапы, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, Белгорода, Курска, Липецка и Воронежа. О том, возможно ли пассажирам вернуть деньги за билеты и как вернуться домой, — в материале «Вечерней Москвы».

Какие рейсы отменены и куда

На сегодняшний день практически все авиакомпании, совершающие рейсы в города юга России, объявили об их отмене. Это связано с предписанием Росавиации. Также авиакомпании отменяют рейсы в Молдавию, закрывшую свое воздушное пространство. Кроме того, частично ограничено воздушное пространство Белоруссии. Правда, меры не распространяются на государственные рейсы.

Изначально также сообщалось о закрытии аэропорта Ставрополя и об отмене рейсов в Сочи. Но чуть позже воздушные гавани возобновили работу. Остальные аэропорты России, в том числе международные, функционируют в штатном режиме. Из Минска были отменены рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи.

Помимо всего прочего, в течение 24 февраля некоторые авиакомпании меняли маршруты и возвращались в пункты своего вылета. Так, в частности, поступил экипаж греческого авиаперевозчика Aegean Airlines, выполнявший рейс Афины — Москва. Он развернулся около Сочи и приземлился в домашнем аэропорту.

Более того, ситуация вынудила перевозчиков изменить существующие маршруты. Теперь компании вынуждены увеличивать продолжительность рейсов для безопасности полетов. В среднем путь стал дольше на 45–90 минут. Например, перелет Москва — Анталья теперь выполняется через Минск, Брест и Кошице. Некоторые внутренние перелеты по России также будут дольше.

Что же делать?

В данный момент все российские и зарубежные авиакомпании, отменившие свои рейсы, дают возможность либо перенести вылеты, либо оформить вынужденный возврат без штрафов. Если билеты куплены не напрямую, необходимо обращаться к агентам — туда, где проездной документ был куплен.

Однако если поездка не терпит отлагательств, то Росавиация рекомендует вылетающим из Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка приехать в Москву. В аэропорт Сочи рекомендуют прибыть пассажирам из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара. В аэропорты Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод — пассажиров из Ростова и Элисты.

Но если все-таки есть возможность отложить поездку, то вернуть билеты можно на сайтах перевозчиков и в их мобильных приложениях либо по телефону. Также можно написать письма на электронную почту с указанием номера билета, ФИО и паспортных данных каждого из пассажиров. Все зависит от авиакомпании и именно у перевозчиков надо уточнять все условия.

Альтернативные способы добраться в пункты назначения

Пока прямые рейсы отменены до 2 марта, но, несмотря на запрет авиасообщения, возможность выехать с юга России остается другими видами транспорта. Автомобили, автобусы и поезда в передвижениях не ограничиваются. В Республике Крым по поводу обратной дороги можно получить информацию, позвонив в региональное министерство курортов и туризма.

Кроме того, «Российские железные дороги» 24 февраля организовали более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву. В ближайшее время появятся еще дополнительно пять тысяч мест. Также РЖД увеличили число поездов из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы и Белгорода. В действующие составы прицепляют дополнительные вагоны.

Что касается других регионов России, откуда вылеты осуществляются, для них каких-то ограничений на данный момент нет. Другое дело, что продолжительность полета, например, в Сочи может быть увеличена в целях безопасности с обходом зоны боевых действий.