«Жена меня перешутила»: телеведущий Владимир Маркони — о юморе, танцах и смелых людях

Фото: Пресс-служба телеканала Россия

В воскресенье, 27 февраля на телеканале «Россия» зрители увидят полуфинал проекта «Танцы со звездами». Один из участников шоу телеведущий Владимир Маркони рассказал «Вечерней Москве», чего боится любой россиянин, как развить скорость мысли и почему хорошая шутка равна тысяче глотков свежего воздуха.

— Владимир, когда вы участвовали в шоу «Форт Боярд», первые испытания провалили, зато успевали шутить. А в танцах кружась, особо не пошутишь. Каково участвовать в проекте, где к вам все внимание приковано, но вы не можете делать то, что лучше всего умеете?

— Я о том же спросил перед началом шоу Евгению Толстую, свою партнершу по этому крутому проекту. И она дала важный совет: «Просто красиво танцуй». И знаете, я ему следую! К тому же у нас есть веселые профайлы (короткие видео перед выступлением участников. — «МВ»), интервью после номера, когда можно поболтать с жюри. Думаю, жюри получает удовольствие не только от нашего танца, но и от того, что смотрит на нас. Вот, например, Николай Цискаридзе от легкой дремы пробуждается на наших номерах, ведь там такая энергия! А после снова сладко засыпает. (Смеется.) И на репетициях мы классно проводим время, хоть это, оказывается, изнурительный труд — кто бы мог подумать! И наши смешные номера, судя по голосованию, находят отклик в сердцах зрителей. Так что танцы — это не только драма, разбитые сердца и испанские страсти. Это еще и весело!

— Евгения — профессионал, значит, она ведущая в паре и вас наставляет. Трудно вам быть ведомым?

— Ну, слушайте, я и ведомый — эти слова прежде не встречались в одном предложении. Да, Евгения — профессиональная, талантливая, чемпионка мира по танцам, между прочим. С ней и нашими хореографами мы договорились так: я лишь идеальный инструмент в их руках. Ребята, что вы говорите, то я делаю! Но мы же понимаем, что если в вальсе будет вести девушка, это будет немножко странно. Это будет слишком эмансипированный вальс! Вальс взрослой и самостоятельной женщины. А мы за то, чтобы искусство оставалось как бы исконным. Так что там, где нужно вести, веду успешно и уверенно!

— Для юмориста важна скорость мысли и быстрота реакции, как у боксеров. Как развиваете?

— Чтобы у боксеров была скорость мысли, слышу от вас впервые. Привет всем боксерам! К счастью, они не поймут, о чем мы говорим. Чтобы развивать реакцию, нужно много читать, общаться с другими комиками, не вариться в собственном соку. И быть любимчиком небес! Как я.

Фото: Пресс-служба телеканала Россия

— А вас никогда не хотели побить за шутку?

— Как вы интересно перешли на эту тему! Когда на заре карьеры я снимал шоу «Реутов-ТВ», и мы занимались гонзо-журналистикой, смешными розыгрышами, иногда по глазам интервьюируемых догадывался, что они на грани. Но к счастью, рядом с нами была камера, а на мне — пояс по джиу-джитсу. Не, ну прям побить — нет! Думаю, максимум, о чем люди думали — сделать крапивку (перекрутить кожу на руке до возникновения жжения. — «МВ») или сливку (зажать чей-то нос пальцами и крутить его. — «МВ»).

— А с настоящим телевидением города Реутов у вас не было проблем?

— Мне кажется, в какой-то момент из маленького регионального телеканала мы их прославили на всю Россию и страны ближнего зарубежья. (Cмеется.)

— Это было что-то очень чистое, настоящее. Не скучаете по этому проекту?

— Вы знаете, я так устроен — прошлое с любовью отпускаю, иду дальше. Вот сидел бы я сейчас и вспоминал, какие были времена... Это было бы не созидательно. Важно вовремя сказать себе: это было классно, но нужно идти дальше. Только благодаря этому, думаю, я дорос до телеведущего на большом федеральном канале.

— Вы говорили, юмор — это социальная прививка. А от чего? У вас же он не только высокоинтеллектуальный, но и более простой, легкий. Чем он полезен обществу?

— В наши дни, когда на любую шутку можно обидеться, причем громко, в социальных сетях, начинаешь чуть иначе смотреть на юмор. Но это большое подспорье, возможность для скороварки общественной выпустить пар. На серьезную тему пошутил — все посмеялись, всем стало легче. Вот, скажем, когда человек волнуется, ему нужно сделать десять глубоких вдохов. А юмор — это как тысяча вдохов и выдохов. Этот инструмент помогает на несовершенства мира взглянуть иначе.

— Еще говорят, смех — защита от всего плохого, страшного. Чего вы боитесь больше всего?

— Ну как... Ну, что же вы! Я, как любой россиянин, боюсь вполне понятных вещей. Оборотней, вампиров.

— Сталкивались с ними?

— Нет, пока бог отводит.

Фото: Пресс-служба телеканала Россия

— Судя по разным шоу, у вас и жена веселая. Если решит пойти в комики, будете отговаривать?

— Конечно, я бы ей сказал: «Ну-ка, прочь, это моя полянка!» (Cмеется.) На самом деле мы с Ксюшей часто размышляем о дуэте. Она меня все время переигрывает и перешучивает. И меня, скажу честно, переполняет гордость за то, что у меня такая скромная, смешная жена, еще и красивая! В общем, думали над этим, но потом как-то закрутились, стало меньше времени. У нас ведь и семья разрастается. Но идею не отбрасываем. Мне кажется, могла бы получиться очень смешная передача. Назвали бы: «Высокие и смешные, и среднего роста и смешные» — это описывает ее и меня.

— Вы стали отцом после 30. Как думаете, какой оптимальный возраст для этого? Не планируете ли стать многодетным?

— Оптимально — в 55 лет. Я слегка опередил график. Нет, слушайте, я понимаю, почему вы спрашиваете! Да, парковка дорожает. Но я пока что в силах хоть на 15 минут оплатить ее в самых дорогих местах, высадить детей, отвести на секцию и поехать дальше по делам. Но многодетным стать пока не планирую. Знаете, у нас же с Ксюшей и мальчик Лева, и девочка Агния. Вряд ли, если будем зачинать третьего ребенка, получится что-то кардинально другое — скажем, моторная лодка. Чудес не бывает! А если серьезно, я не из тех, кто подгоняет других, говоря: «А вы-то когда?» Я за свободу.

— Считается, те, кто других веселит, сами грустные. Бывает вам не до шуток?

— Слушайте, то, что я сейчас сижу на подоконнике, в вязаных носках и длинном белом свитере, с какао в руке и смотрю вдаль, ни о чем не говорит — совпадение. Но думаю, если человек веселит других, а сам депрессивный бука, это для него большие сложности. У меня, к счастью, не так. Я и в кадре, и за ним люблю повеселиться.

— Вы многих проверили на прочность в своем шоу Comment Out. Что подкупает зрителей в программах, где звезды в смешном положении?

— Все, кто приходил на шоу, смельчаки. Я им благодарен, что они решили проверить себя и тех, кому пишут и звонят в рамках программы. Звезды — это же специальные люди, которые должны развлекать аудиторию всеми способами. Кто-то — с помощью красивого голоса, кто-то — блестящего пиджака (привет Николаю Баскову и Филиппу Киркорову). А кто-то сочетает все это: красиво поет, иронично относится к себе, попадает в забавные ситуации, изящно из них выходит.

— Хорошая шутка — точный расчет или озарение?

— Это как в неравном браке... И расчет, и удача, и святое провидение.

— Если телевидение умрет, интернет рухнет, чем займетесь?

— Вы задаете вопросы, которые иногда задаю себе сам, а потом до утра не могу уснуть! Что буду делать? Вообще у меня есть диплом ученого-агронома. Смогу его продать и какое-то время перекантоваться.

Фото: Из личного архива Владимира Маркони,

— Есть ли у вас увлечения, в которых вас не заподозрить?

— Одно из них — сон до девяти утра. Если получается, очень удивляюсь! А так — книжки, спорт. И в последнее время активно худею. Для «Танцев со звездами» сбросил 11 килограммов. И даже не пришлось терять никаких частей тела! Главное — не есть после 18.

— Думала, может, вы плачете над мелодрамами...

— Эмоции чаще ищу в книгах. В кино все будто движется по кругу: ты знаешь, чем кончится, лишь смотришь, как именно герой дойдет до финала. Так, я понял: вы хотите из меня вытащить, что я на самом деле бука, ворчун и любитель поплакать, но вынужден вас разочаровать! Я бы и сам рад, знаете...

Я ищу этот нерв у себя, чтобы наконец-то нажать на него — и тогда слезы польются рекой, и за рулем начну кричать на людей в пробке, и домой приходить несчастным. Но увы!

— Даже если режете лук, смеетесь?

— Это единственный вариант для меня поплакать. Поэтому, если есть такое желание, достаю из рюкзака семь килограммов лука — всегда их беру на такой случай — и начинаю резать. Где бы я ни был: на съемках, на автобусной остановке, в кафе. Выпускаю негативную энергию. Вот вы меня и раскусили! Можете в заголовок вынести: «Расколола реву!»

— И все же какой вы, когда выходите из сценического образа?

— Ну... Если без всего этого наносного, я темнокожая бейсболистка из Огайо! Рано или поздно нужно было об этом рассказать.

— Мы ждали этого признания! А кто ваш главный конкурент в поле юмора?

— Надеюсь, сейчас Джимми Киммел читает нашу статью. И Конан О’Брайен , и Джимми Феллон, и Луи Си Кей. Вот сидят они вчетвером и думают: «Ах, и тут нас Володька Маркони перескакал. Как же хорош!»

— Ну, они не из России. А на нашем ТВ?

— А на нашем, сколько ни искал, не нашел.

— Какие книги вы читаете? Поделитесь!

— Сейчас — книжку «Красивый мальчик» Дэвида Шеффа. Всем рекомендую «Пост» Дмитрия Глуховского. Занятная книжка «Итак, вас публично опозорили» (Джон Ронсон). А еще мой дядя Керим Волковыский, живущий в Швейцарии, книжку написал — «Осень в Калифорнии».

— Вы в ряде интервью назвались зумером. Это же те, кто родился с 1997 по 2012 год?

— Да! Я рожден в 2006 году, просто жизнь помотала.

ДОСЬЕ

Владимир Маркони (настоящая фамилия — Волковыский) родился 2 декабря 1982 года в Кирове. Окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию. В 2007 году переехал в Москву. Был в команде шоу «Вечерний Ургант», вел программу «Галилео». Автор и ведущий многих юмористических YouTube-проектов. В 2021 году стал лицом телеканала «Россия».