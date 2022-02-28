Древних фараонов выкосили не интриги, но болезни

Посетительница музея Анастасия Морозова перед саркофагом египетского правителя / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 марта в Пушкинском музее открывается выставка «Мумии древнего Египта». Она подготовлена совместно с учеными Курчатовского института.

Ровно сто лет назад в Долине царей обнаружили гробницу Тутанхамона. Мумия фараона была исследована новым методом. Если до этого египтологи прибегали к деструктивным способам, например, разворачивали мумию, чтобы увидеть строение тела, то Тутанхамон открыл путь рентгеновским лучам. Они позволяли изучить внутренний мир мумий, не касаясь бренных останков.

— Сегодня ученые пошли еще дальше: они используют компьютерную томографию, — поясняет Екатерина Яцишина, замдиректора НИЦ «Курчатовский институт».

По словам сотрудников Курчатника, атомный проект развил огромное количество методов исследования материалов. И вся эта база была направлена для изучения объектов культуры, которыми институт занимается с 2016 года. Так, ученые изучили четыре мумии из коллекции Пушкинского музея и пришли к интересным выводам.

— ДНК трех мумий показали, что они относятся к к средиземноморскому антропологическому типу, — объясняет Яцишина. — То есть внешне они напоминали современных итальянцев и испанцев.

Жаль, что у одной мумии ДНК была разрушена. Ведь по предварительным признакам она относилась к негроидному типу. В тот период в древнем Египте шли активные миграционные процессы.

Кроме того, ученым удалось установить заболевания, приведшие к смерти правителей.

— Два фараона болели сыпным тифом, — говорит Яцишина, — а у одного развилась газовая гангрена — инфекционное заболевание, следы которого мы обнаружили в костном материале мумии.