Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Концерт группы «КВАТРО» с симфоническим оркестром

Полина Французова

Общество
Концерт группы «КВАТРО» с симфоническим оркестром
Фото: АО «Крокус»

6 марта 2022 года на сцене Крокус Сити Холла состоится большой сольный концерт российской вокальной группы «КВАТРО». Выступления в России станут частью мирового турне коллектива, которое объединит концерты в 7 мегаполисах — от Нью-Йорка до Токио.

В мировом турне группа представит уникальный репертуар: любимые публикой интерпретации хитов («Скажите девушки подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Caruso» и др.) и оригинальные авторские работы.

В группе — четыре талантливых вокалиста, выпускники Академии хорового искусства имени А. В. Свешникова: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов (бас). Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках, а также создает мелодичную авторскую музыку.

Творчество группы знают и любят по всей России: на концерты популярного коллектива приезжают из разных уголков нашей необъятной Родины. В глазах зрителей — неподдельные эмоции: слезы счастья и беззаботные улыбки, которые можно получить только путем погружения в настоящее искусство. «КВАТРО» чувствует сильнейшую отдачу от слушателей, и это заряжает артистов на покорение новых вершин. В 2022 году музыканты порадуют поклонников как внутри страны, так и за ее пределами.

Каждый свой концерт музыканты превращают в теплый вечер единомышленников — настоящий праздник музыки, любви и вдохновения, где на несколько голосов звучат гимны о любви, лирические баллады и зажигательные хиты, где в центре внимания — зритель.

В разные периоды вокалисты группы работали на одной сцене с лучшими симфоническими оркестрами планеты и с выдающимися артистами: Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафиной, Иосифом Кобзоном, выступали на крупнейших российских и мировых площадках, в том числе в лондонском Royal Albert Hall.

За годы творческой деятельности группа запустила более 100 собственных музыкальных проектов и записала множество альбомов, среди которых «Советские шлягеры», «Шедевры русского романса», «Classical», альбом духовной музыки «Тебе поем», «Песни Победы», сборник любимых новогодних песен «Русская зима» и др.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте