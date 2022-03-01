Концерт группы «КВАТРО» с симфоническим оркестром

Фото: АО «Крокус»

6 марта 2022 года на сцене Крокус Сити Холла состоится большой сольный концерт российской вокальной группы «КВАТРО». Выступления в России станут частью мирового турне коллектива, которое объединит концерты в 7 мегаполисах — от Нью-Йорка до Токио.

В мировом турне группа представит уникальный репертуар: любимые публикой интерпретации хитов («Скажите девушки подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Caruso» и др.) и оригинальные авторские работы.

В группе — четыре талантливых вокалиста, выпускники Академии хорового искусства имени А. В. Свешникова: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов (бас). Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках, а также создает мелодичную авторскую музыку.

Творчество группы знают и любят по всей России: на концерты популярного коллектива приезжают из разных уголков нашей необъятной Родины. В глазах зрителей — неподдельные эмоции: слезы счастья и беззаботные улыбки, которые можно получить только путем погружения в настоящее искусство. «КВАТРО» чувствует сильнейшую отдачу от слушателей, и это заряжает артистов на покорение новых вершин. В 2022 году музыканты порадуют поклонников как внутри страны, так и за ее пределами.

Каждый свой концерт музыканты превращают в теплый вечер единомышленников — настоящий праздник музыки, любви и вдохновения, где на несколько голосов звучат гимны о любви, лирические баллады и зажигательные хиты, где в центре внимания — зритель.

В разные периоды вокалисты группы работали на одной сцене с лучшими симфоническими оркестрами планеты и с выдающимися артистами: Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафиной, Иосифом Кобзоном, выступали на крупнейших российских и мировых площадках, в том числе в лондонском Royal Albert Hall.

За годы творческой деятельности группа запустила более 100 собственных музыкальных проектов и записала множество альбомов, среди которых «Советские шлягеры», «Шедевры русского романса», «Classical», альбом духовной музыки «Тебе поем», «Песни Победы», сборник любимых новогодних песен «Русская зима» и др.