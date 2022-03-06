Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Это все цветочки: во сколько обойдется букет на 8 марта

Маргарита Мартовская

Сюжеты: 

8 Марта Эксклюзивы ВМ
Общество
Это все цветочки: во сколько обойдется букет на 8 марта
Флорист Ирина Захарьящева собирает букеты для корпоративного заказа / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Неизменный атрибут 8 марта — конечно, цветы. Журналист «Вечерней Москвы» отправилась на Рижский рынок, чтобы узнать, что будет с ценами на букеты в этом году.

Обычно 8 Марта и за день до праздника на Рижском рынке не протолкнуться. Мужчины скупают букеты, курьеры в спешке забирают заказы, флористы ваяют разнообразные композиции из растений. Пока что суеты нет. Хотя продавцы уже работают над корпоративными заказами, ведь, как правило, работники поздравляют коллег намного раньше праздничной даты.

В точке, расположенной прямо у входа на рынок, флорист Ирина Захарьящева собирает фрезии в яркие букеты, миксует весенние цветы со свежей зеленью. Сегодня ей предстоит сделать десяток таких композиций, затем эта партия букетов отправится в столичную коммерческую компанию. Мужчины поздравят коллег-женщин с праздником.

— Корпоративы сейчас основной источник дохода. Чаще всего такие клиенты заказывают скромные букеты из 9–11 тюльпанов, но крупными партиями, — говорит владелица магазина цветов Наталия Штомпель. — В пандемию розничный спрос сократился в два раза, упала и покупательная способность населения. Если раньше мужчины часто приобретали букеты от 10 тысяч рублей, то сейчас средняя цена 3500–4000. Отбирают клиентов у таких точек и интернет-магазины.

По словам Наталии, 8 Марта — это головная боль для цветочного бизнеса. Дорожает аренда, доставка цветов из других регионов, услуги флориста и курьера в этот день оплачиваются по двойному тарифу. Продавцам ничего не остается, кроме как повысить ценник.

— Тюльпаны будут стоить от ста рублей за штуку, упаковка мимоз — 1500 рублей, ранункулюсы, они же лютики, — 300 рублей за штуку, маргаритки и незабудки — пять тысяч за 50 штук, — перечисляет Штомпель. — Цена за куст желтого гениста поднимется до 1000 рублей за пучок. 10 веток сирени обойдутся в 4–5 тысяч. Ирисы будут стоить от 80 рублей за штуку, оксипеталум — от 100 рублей за штуку, а ветка фрезии — от 120 рублей.

По словам флориста, спросом в марте пользуются весенние растения. С бюджетом до пяти тысяч можно составить прекрасный букет из тюльпанов, фрезий, чайных роз или ранункулюсов.

— Если цветы доставляют из-за рубежа, цена на них намного выше, чем на местные растения, — говорит продавец Марина Георгадзе. — Люди уже не хотят покупать метровые розы из Эквадора за 1000–1500 рублей за штуку, предпочитая букеты из роз, выращенных в соседнем регионе, по цене от двух с половиной тысяч за композицию. Поэтому сейчас мы в основном сотрудничаем с региональными производителями.

Флорист признается, что сильного наплыва покупателей перед 8 Марта, как было два года назад, продавцы не ожидают.

— Перед праздником клиентов будет больше, но не так, как в допандемийные времена. Перед 14 февраля, например, ажиотажа в этом году не было, — добавила Георгадзе.

По словам Марины, один из трендов этого года — тюльпаны с луковицами. Во-первых, так они дольше стоят. Во-вторых, когда бутоны увянут, обладательница букета сможет пересадить луковицы в грунт.

В палатке по соседству красиво расставлены букеты в деревянных и картонных коробках, плетеных корзинах. Такая упаковка — еще один тренд индустрии.

— Заворачивать цветы в целлофановую пленку — прошлый век. Особенно если мужчина покупает скромный букет. Попросите флориста завернуть цветы в крафтовую бумагу или просто перевязать лентой, — рекомендует продавец Зульфия Ибрагимова.

По словам флориста, уже не в тренде и букеты, где каждый цветок расположен бутон к бутону. В моде легкая небрежность.

— На поле цветы же не растут единым ковром! Вот и в букетах мы стараемся создать натуральность. Сочетаем бутоны со скромными травинками, злаками, сухоцветами. Растения могут быть разной длины, — объясняет Ибрагимова. — Избегают флористы и излишней пестроты. Самые стильные букеты — в одной цветовой гамме.

Готовый букет обойдется дешевле, советует Зульфия.

— Сэкономить можно и на количестве цветов. Необязательно покупать десятки роз. Можно взять три-пять штук, попросить красиво упаковать, например, в корзину и украсить растениями. Букет будет выглядеть стильно, — говорит она.

И конечно, стоит узнать у любимой, какие цветы ей нравятся.

— Нет смысла покупать букет белых роз, если ваша дама предпочитает ромашки, — считает Зульфия.

Читайте также:
Цены Праздники Цветы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте