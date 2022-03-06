Это все цветочки: во сколько обойдется букет на 8 марта

Флорист Ирина Захарьящева собирает букеты для корпоративного заказа / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Неизменный атрибут 8 марта — конечно, цветы. Журналист «Вечерней Москвы» отправилась на Рижский рынок, чтобы узнать, что будет с ценами на букеты в этом году.

Обычно 8 Марта и за день до праздника на Рижском рынке не протолкнуться. Мужчины скупают букеты, курьеры в спешке забирают заказы, флористы ваяют разнообразные композиции из растений. Пока что суеты нет. Хотя продавцы уже работают над корпоративными заказами, ведь, как правило, работники поздравляют коллег намного раньше праздничной даты.

В точке, расположенной прямо у входа на рынок, флорист Ирина Захарьящева собирает фрезии в яркие букеты, миксует весенние цветы со свежей зеленью. Сегодня ей предстоит сделать десяток таких композиций, затем эта партия букетов отправится в столичную коммерческую компанию. Мужчины поздравят коллег-женщин с праздником.

— Корпоративы сейчас основной источник дохода. Чаще всего такие клиенты заказывают скромные букеты из 9–11 тюльпанов, но крупными партиями, — говорит владелица магазина цветов Наталия Штомпель. — В пандемию розничный спрос сократился в два раза, упала и покупательная способность населения. Если раньше мужчины часто приобретали букеты от 10 тысяч рублей, то сейчас средняя цена 3500–4000. Отбирают клиентов у таких точек и интернет-магазины.

По словам Наталии, 8 Марта — это головная боль для цветочного бизнеса. Дорожает аренда, доставка цветов из других регионов, услуги флориста и курьера в этот день оплачиваются по двойному тарифу. Продавцам ничего не остается, кроме как повысить ценник.

— Тюльпаны будут стоить от ста рублей за штуку, упаковка мимоз — 1500 рублей, ранункулюсы, они же лютики, — 300 рублей за штуку, маргаритки и незабудки — пять тысяч за 50 штук, — перечисляет Штомпель. — Цена за куст желтого гениста поднимется до 1000 рублей за пучок. 10 веток сирени обойдутся в 4–5 тысяч. Ирисы будут стоить от 80 рублей за штуку, оксипеталум — от 100 рублей за штуку, а ветка фрезии — от 120 рублей.

По словам флориста, спросом в марте пользуются весенние растения. С бюджетом до пяти тысяч можно составить прекрасный букет из тюльпанов, фрезий, чайных роз или ранункулюсов.

— Если цветы доставляют из-за рубежа, цена на них намного выше, чем на местные растения, — говорит продавец Марина Георгадзе. — Люди уже не хотят покупать метровые розы из Эквадора за 1000–1500 рублей за штуку, предпочитая букеты из роз, выращенных в соседнем регионе, по цене от двух с половиной тысяч за композицию. Поэтому сейчас мы в основном сотрудничаем с региональными производителями.

Флорист признается, что сильного наплыва покупателей перед 8 Марта, как было два года назад, продавцы не ожидают.

— Перед праздником клиентов будет больше, но не так, как в допандемийные времена. Перед 14 февраля, например, ажиотажа в этом году не было, — добавила Георгадзе.

По словам Марины, один из трендов этого года — тюльпаны с луковицами. Во-первых, так они дольше стоят. Во-вторых, когда бутоны увянут, обладательница букета сможет пересадить луковицы в грунт.

В палатке по соседству красиво расставлены букеты в деревянных и картонных коробках, плетеных корзинах. Такая упаковка — еще один тренд индустрии.

— Заворачивать цветы в целлофановую пленку — прошлый век. Особенно если мужчина покупает скромный букет. Попросите флориста завернуть цветы в крафтовую бумагу или просто перевязать лентой, — рекомендует продавец Зульфия Ибрагимова.

По словам флориста, уже не в тренде и букеты, где каждый цветок расположен бутон к бутону. В моде легкая небрежность.

— На поле цветы же не растут единым ковром! Вот и в букетах мы стараемся создать натуральность. Сочетаем бутоны со скромными травинками, злаками, сухоцветами. Растения могут быть разной длины, — объясняет Ибрагимова. — Избегают флористы и излишней пестроты. Самые стильные букеты — в одной цветовой гамме.

Готовый букет обойдется дешевле, советует Зульфия.

— Сэкономить можно и на количестве цветов. Необязательно покупать десятки роз. Можно взять три-пять штук, попросить красиво упаковать, например, в корзину и украсить растениями. Букет будет выглядеть стильно, — говорит она.

И конечно, стоит узнать у любимой, какие цветы ей нравятся.

— Нет смысла покупать букет белых роз, если ваша дама предпочитает ромашки, — считает Зульфия.