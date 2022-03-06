«Проверенные временем сорта»: как правильно выбрать семена для рассады

Фото: Рexels / Greta Hoffman

Начало марта — самое подходящее время для покупки семян. О новинках и ошибках выбора «Вечерней Москве» рассказала садовод, огородник, гендиректор крупной студии ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

Выбрать и купить неправильные, некачественные семена — все равно что заложить в основу будущего дома-урожая плохой фундамент. Ошибка грозит колоссальными последствиями — какие бы усилия вы ни прикладывали в дальнейшем, все пойдет прахом. Поэтому давайте отнесемся к этой теме со всем вниманием.

Огородники делятся на два «лагеря» — одни каждый год экспериментируют с новыми сортами, другие придерживаются консервативных взглядов и годами сажают одно и то же. Но огород должен быть и площадкой для сбора устойчивого урожая, и полем для экспериментов.

Поэтому, как мне кажется, лучше разумно совмещать старый и новый опыт, то есть сажать как проверенные временем сорта, постепенно отсекая устаревшие или не оправдавшие себя, так и пробовать новинки, тем более что в этом сезоне их очень много. Хотелось бы также предупредить вас: не все то золото, что блестит!

Красивые пакетики с изображением роскошных цветов не всегда содержат внутри то, что нарисовано. А в простеньких бумажных упаковках, которыми торгует, например, известная подмосковная плодовая станция-селекционер, как правило, содержатся высококлассные семена сортов и гибридов овощей и зелени, внесенных в Госреестр, что важно, ибо туда попадают только действительно проверенные «товарищи», а не результаты «народной селекции».

Укроп: сажать в мае

Любители укропа давно ценят «Аллигатор», «Кибрай» и «Герман» (10–17 рублей пакетик). Нужны для засолки стебли с зонтиками — берите «Аэронавт» и «Геркулес» ( оба — от 10 рублей). Выведен и сорт «Для заморозки» (19 рублей).

Томаты: когда минуют заморозки

Бесполезно спорить и о них, но все же приглядитесь к новинкам, тем более что томаты надо сеять уже вот-вот. Очень эффектен «Африканец» (39 рублей). Многие хвалят «Бенито» (F1) (39 рублей), а также «Малиновый звон» (F1) — 27 рублей.

Салат: не любит жару и сухость

Некоторые торопыжки стремятся посеять салат в апреле. Стоит немного подождать и сеять его на май, через день подсевая новую бороздку. Самые простенькие салаты стоят немного — 10 руб лей. Если вы хотите попробовать что-то новенькое или любите салаты кочанные, попробуйте «Колобок» (18 рублей), «Хрустящий шедевр» (25 рублей) и «Революцию» — украшение огорода (45 рублей за 7 семян).

Петрушка: не допускайте пересыхания почвы

Определитесь к апрелю, какую петрушку планируете сажать — зеленную или ждете ее ароматных корешков. Корневая «Генеральская» удается на не чрезмерно удобренных почвах (19–23 рубля пакетик), а листовая «Богатырь» (от 12 рублей) — очень урожайна. Попробуйте также «Пышную особу» (25 рублей) и «Малахитовый титан» (от 25 руб.).

Фото: Рexels / Greta Hoffman

Кабачки: самые неприхотливые

Сажать благодарные кабачки — одно удовольствие. Некоторые делают это уже в конце апреля, но посадки, конечно, держат под укрытием. Несравненные «Грибовские» (18 рублей) никогда не подведут. Попробуйте и новинки: кабачок «Бизон» удивит вас количеством завязей (19 рублей пакетик), а скороспелый уральский «Денис» (27–35 рублей) — размером при неизменно тонкой кожуре и высочайших вкусовых качествах.

Баклажаны: не переносят холодов

На рассаду баклажаны сажают обычно в марте. Им нужна досветка. Новинки сезона — «Альбатрос» (16–20 рублей), «Блекки» (оригинальной формы, фиолетово-сиреневые, 19–25 руб лей), и безусловный хит сезона — белоснежный «Белый рыцарь» (F1) — 29–35 рублей за пакетик. Обратите внимание на сорт «Мечта грибника» из «Сибирской серии» — 36–45 рублей, изумительного вкуса плоды получите! Из оригинальных баклажанов хорош «Полосатый бок» (29–35 рублей).

Капуста: любит влагу

Беспроигрышные сорта «Амагер» и «Грибовская» (оба сорта по 10 рублей за пакетик семян) давно в фаворе у огородников. Обратите внимание также на сорт «Всем на зависть» (39 руб), скороспелую «Июньскую» (10 рублей) и «Килагерб», устойчивую к киле, что для капусты — лучшая рекомендация (F1, 55 рублей).

Морковь: защищайте от вредителей

Сея морковь в апреле, многие клянут себя за то, что не приобрели ленту с семенами. Сейчас купить их не проблема. Но гранулированные семена многим кажутся еще более удобными. Но если, скажем, обычные семена моркови Император стоят 10 рублей, то гранулированные минимум 25. Семена Королевы осени обычные предлагают за 21 рубль, гранулы 0 за 25.

Редис: выращивайте на солнечной стороне

Безусловный лидер — редис-скороспелка. Его срок созревания — 16–18 дней. Но обратите внимание и на неожиданные новинки: например, пакетик сорта «Веселая семейка» принесет вам россыпь аппетитных редисочек разного цвета (19 рублей). «Дамские пальчики» очень изящны (25 рублей), а «Красный великан» похож на морковь! (10 рублей).

Свекла: аккуратней удобряйте

Посев свеклы в зависимости от погоды производят и в апреле, и в мае. К проверенной годами «Бордо» и «Египетской плоской» давно прибавилась некрупная, но сладкая и не требующая продергивания «Одноростковая». Из новых сортов обратите внимание на среднеспелую (120 дней) сладкую «Мулатку» (39–50 рублей пакетик), хороша и раннеспелая «Ред Ариес» (29–35 руб лей).

Перец: не путайте острое с нежным

Посмотрите на рассаду перца. Она идеальна! Пора перчики сажать! Главное, не растите рядом острые и неострые перцы, переопылят друг друга и будет беда. Пакетик семян стоит сейчас от 15 до 35 рублей.

Огурцы: утоляйте их жажду

Обсуждать сорта огурцов с огородниками — пустая затея: все они имеют своих любимцев! Просто обратите внимание на салатный «Апрельский» (19 рублей), он принесет плоды уже в июне, колючий «Артист» (F1) покажет себя в засолке (65 рублей). Для любителей растить огурцы на балконе подойдет «Балконный красавчик Хикмет» (F1) (65 рублей), ну а хитом заготовок считается «Бочковой» (F1) (25 рублей).

ВАЖЕН СРОК ГОДНОСТИ

При выборе семян обращайте внимание на сроки годности. Надеемся, вам поможет не ошибиться наша информация. Итак, перечислим культуры с указанием оптимального и максимального сроков всхожести их пакетированных семян.

Баклажан: 4–5 лет,

Бобы: 5–7,

Горох: 5–6,

Кабачок: 6–8,

Капуста: 4–5,

Лук-батун и лук-порей: 3–4,

Лук репчатый: 3–4,

Морковь: 4–5,

Огурец: 6–8,

Пастернак: 3,

Перец: 4–5,

Ревень: 3,

Редис: 4–6,

Редька: 4–6,

Салат: 3–4,

Свекла: 5–7,

Томат: 6–8,

Тыква: 5–7,

Укроп: 3,

Фасоль: 5–7,

Шпинат: 4–5,

Щавель: 3–4,

Сельдерей: 3.

Надо учитывать, что эти сроки работают, если семена хранились в правильных условиях, при соблюдении особой температуры и влажности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог, сотрудник плодоовощной селекционной станции:

— Старые семена я никогда не выбрасываю и вам не советую. Просроченные семена укропа и кинзы — прекрасная приправа. А огурцы вообще сохраняют всхожесть до десяти лет и выше! Семена зелени, о которых вы забыли на несколько лет, стоит посеять, но чуть гуще, чем вы делаете это обычно. Обычно часть семян, даже просроченных на год и более, всхожести не теряет, а значит, позволит получить вполне конкретный урожай.