Продукты, одежда и игрушки: как помочь беженцам из ДНР и ЛНР в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РФ. Сейчас российские регионы активно принимают граждан независимых республик. В первую очередь в страну прибывают старики, женщины и дети. О том, как москвичи могут оказать гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР, читайте в тексте «ВМ».

Где находятся пункты приема вещей?

Жители столицы могут передать гуманитарную помощь беженцам в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, 5, строение 1. Здесь открыт центральный штаб по сбору гуманитарной помощи. Он работает с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Кроме того, сдать вещи можно в окружных коворкинг-центрах НКО. Сейчас в Москве работает 11 таких пунктов. Они находятся по адресам:

улица Коровий Вал, 3, с. 5 (ЦАО);

улица Фортунатовская, 14 (ВАО);

4-й Вешняковский проезд, 1, к. 1 (ЮВАО);

Варшавское шоссе, 76, к. 2 (ЮАО);

улица Винокурова, 2 (ЮЗАО);

улица Петрозаводская, 18, к.1 (САО);

улица Вересковая, 5 (СВАО);

улица Маршала Новикова, 5 (СЗАО);

Рублевское шоссе, 81, к. 1 (ЗАО);

улица Остафьевская, 8, к. 2 (ТиНАО);

Зеленоград, 2-й микрорайон, 239 (ЗелАО).

Найти ближайший к дому коворкинг-центр поможет интерактивная карта. Пункты приема открыты ежедневно: с понедельника по субботу — с 10:00 до 21:00, по воскресеньям — с 10:00 до 17:45.

Еще один вариант — оставить продукты питания в специальных коробах, установленных на улицах Москвы в рамках федерального проекта «Мамино окно». Готовые продуктовые наборы различного объема и стоимости доступны для приобретения прямо на сайте. Точки приема продуктов находятся по адресам:

улица Черневская, с. 1, к. 1;

улица Боженко, 9;

улица Угрешская, 2, с. 149.

Какие вещи можно принести?

В качестве гуманитарной помощи примут только новые вещи. Все представленные предметы должны находиться в цельных упаковках с этикетками.

Продукты питания и посуда

Подойдут такие продукты, как сахар, мука, крупы, консервы, чай. Также можно принести детское питание: сухие смеси, пюре, каши, соки. Пригодится вода в бутылях объемом от 0,5 литра до 25 литров.

Важно выбирать продукты, которые имеют длительные сроки годности, и проверять, действительны ли они на текущий момент.

Кроме того, в качестве гуманитарной помощи принимают одноразовую посуду.

Средства личной гигиены

В перечень входят базовые предметы личной гигиены: мыло, зубные щетки и зубная паста, туалетная бумага, влажные салфетки, средства женской гигиены, подгузники для детей. Необходимы также товары по уходу за лежачими пожилыми людьми.

Предметы для детей

Чтобы помочь детям-беженцам, в сборочные центры можно принести игрушки, настольные игры, канцелярские товары, книги и раскраски. Также в сборочных центрах принимают пустышки и детские бутылочки.

Текстиль

Можно пожертвовать одежду для взрослых и детей от 14 лет. Также востребованы постельные принадлежности: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца.

Бытовая техника

Принимаются удлинители, электрические чайники, небольшие и компактные холодильники.

Что происходит с пожертвованными вещами?

Собранную в Москве гуманитарную помощь сортируют по категориям и отправляют в точки размещения беженцев из ДНР при помощи региональных отделений Российского Красного Креста. Этим занимаются волонтеры.