Кто построил Ералаш: Главархив вспоминает кинорежиссера Бориса Грачевского в день его рождения

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Б.Ю. Грачевский во время выступления на шестидесятилетии Московского городского дворца детского (юношеского) творчества. / Фото: В.Х. Мариньо / Главархив Москвы

Борис Грачевский появился на свет 18 марта в 1949 году. Его отец работал культмассовиком в доме отдыха, а мама здесь же библиотекарем. К той стезе, которую для себя в будущем изберет Грачевский, его подвели еще в детстве: отец брал малыша с собой на работу, маленький Боря смотрел на концерты, а иногда даже в них участвовал.

Создать любимый и детьми, и родителями проект Ералаш смог бы, пожалуй, лишь человек, который: «прогуливал занятия и даже срывал уроки. Но один раз, чтобы не опоздать на урок, <…>по тонкому льду на животе переполз Клязьму!».

Закончив восемь классов, Борис Грачевский отправился на учебу в механический техникум при заводе им. Королева, где получил специальность токаря и остался работать. Вскоре будущий режиссер стал техником-конструктором, а потом его ждала армия.

Вернувшись со службы, на завод Борис возвращаться отказался, нашел другую работу: грузчиком на киностудии имени Максима Горького. Так, Борис Грачевский начал заниматься вопросами реквизита, то есть разгрузкой, а потом и вовсе влюбился в кино.

Молодой человек принял решение стать ближе к полюбившемуся делу и поступил на заочное отделение ВГИКа. Интересно, что обучение здесь по специальности «Организация производства» Грачевский окончил больше чем через двадцать лет.

Тогда же юноша попал разнорабочим на съемки фильма «Преступление и наказание», позже работал администратором на площадке сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Случилась в этот момент и первая роль Грачевского: когда голос Чуда-Юда, актера Георгия Милляра, произносил «Должооок!», Борис Грачевский двигал той самой синей рукой.

Набравшись разного опыта, Борис стал задумываться над тем, чтобы делать что-то самостоятельно. И ​​в 1974 году ему с мечтой помог писатель Александр Хмелик, который тогда занимался вопросом детского кино. Именно он пригласил Бориса Грачевского на должность директора новой студии. Закипела работа, и за более чем 45 лет Ералаша на экранах, зрители увидели больше 1200 сюжетов, для многих из которых сценарии писал Борис Грачевский.