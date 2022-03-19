Как нежны виолы лепестки: выбираем садовые цветы по последним модным тенденциям

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Середина марта — самое подходящее время для покупки семян садовых цветов: в начале апреля уже начинаются первые посадки. Кстати, в садовых делах тоже есть своя мода, которая меняется каждый год. О ее причудах «Вечерней Москве» рассказала гендиректор студии ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

Да, мода капризна, но в отношении цветов она избирательна: некоторые из них остаются любимцами цветоводов на многие годы, а то и десятилетия, другие забываются, чтобы потом неожиданно напомнить о себе и снова войти в моду.

В определенном смысле мода определяется рассудком: в пору экономических потрясений люди не могут себе позволить дорогие цветы и рачительно обходятся тем, что имеют. Но все же цветы — дело такое, если их любишь — во всем себе откажешь, а их посадишь. Поэтому постараемся очертить круг самых модных предпочтений цветочников лета-2022.

Конечно, всегда в тренде были и останутся бархатцы (тагетес) — простое, в целом неприхотливое и очень благодарное растение. Вернувшая свои позиции настурция снова покоряет клумбы — и как она разнообразна! Сальвия прочно поселилась на тех участках, где любят клумбы с орнаментом, окантовкой. Там же снова царят годеция, львиный зев (есть уже и малиновый!), виола, различные виды бегоний. В фаворе и хризантемы — прощальные поцелуи осени, сажать которые надо все же весной. Об остальных растениях-фаворитах вы прочтете в нашем развороте.

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Обриетта: неприхотлива

Шикарное и неприхотливое растение радует глаз более двух месяцев — цветет просто бешено и, как говорится, «хлеба не просит». Идеально для композиции у камней, заполоняет все и восхищает всех. Но самое главное — это благодарный многолетник! Принадлежащий, к слову, к семейству капустных.

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Аргирантемум: яркая ромашка

Если правильное название цветка дается вам с трудом, называйте его просто «маргаритковая хризантема». А в Европе его зовут, кстати, «парижской ромашкой». Классические «ромашки», но разных цветов, будут цвести до самых холодов. Правда, ухода они потребуют: надо своевременно удалять отцветшие цветы и немного подрезать кустики, удерживая шарообразную форму растения. Ширина одного кустика составляет примерно 40 см, а высота цветоносов — 10 см. Цвета у растений роскошные, от нежно-кремовых до малиновых с желтой серединкой.

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Немофила: ароматный ковер

Этот однолетник — не новинка, но ценить его стали больше. Для тех, кто любит сажать растения рассадой, надо позаботиться о посадках еще в апреле. Остальные сажают семенами в грунт в мае. Высота — всего 15 см, побеги стелющиеся. Размер цветка — 4 см. Роскошный ковер порадует до осени.

Фото: Pixabay

Биденс: эффектный окрас

У этого растения необычно окрашен цветок. Издалека он смотрится как цветок в цветке, так оригинальна его окраска — один цветок будто вписан внутрь другого. Речь идет о сорте Blazing Volcano («Пылающий вулкан») — новинке этого года. Хорошо смотрятся рядом с хостами.

Фото: Pixabay

Остеоспермум: взрыв оттенков

Это оригинальное растение напоминает маленькие герберы на невысоком кустике. Огромны цветовые вариации, так что из разных сортов растения можно составить коллекцию. Есть, например, целая серия «Синьорита», в ней каждый сорт назван женским именем, и это истинный прорыв селекции — взрыв цветов и оттенков.

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Петхоа: стойкий гибрид

И жили рядом петуния и калибрахоа, и полюбили они друг друга... Да, все так: петхоа — это гибрид петунии и калибрахоа, выведенный в 2019 году. Компактное полуампельное растение с крупными цветками, почти как у петунии, и листьями, как у калибрахоа. Плюс растения — оно очень долго и бурно цветет. Плюс ко всему, это растение устойчиво ко всем заболеваниям.

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Бакопа: сама трепетность

Это не цветок, а какое-то воплощение нежности. Сейчас появился сорт бакопы с сиренево-голубыми цветками, украшенными золотыми тычинками. Сорт («Гулливер блю») отличается крупными цветками на более коротких веточках. Так что получается более плотный кустик с выразительными цветочками.

Фото: Pixabay

Брахикома: быстрый рост

Бывает, это растение начинает вытягиваться, но тогда его подстригают и оно выдает на-гора бурный рост и цветение. Брахикома образует подушку из зелени и нежных голубовато-синих цветков, выглядит роскошно.

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Дельфиниум: даже в крапинку

Розовый, синий, черный, махровый, в крапинку и какой хотите. Посадить его корневище нужно будет поздней весной, тогда есть все шансы, что он зацветет дважды. А по осени не забудьте защитить его полые стебли от влаги, и тогда он отлично перезимует.

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Вербена: цветет непрерывно

Хит наступающего лета — композиции из вербены разных оттенков и цветов. Вариации цвета просто потрясают, а стоит вербена не дорого. Самая дорогая из всех — вербена ампельная, она генетически компактна, рано цветет и относится к так называемым самоочищающимся. Цветы вербены не меняют яркости все время цветения, а цветут обильно и непрерывно.

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Калибрахоа: благородная

Вам может показаться, что это петуния, но вы ошибаетесь. У калибрахоа гораздо более плотная зелень и более бурное ветвление, в кашпо выглядит благородно, но глаз от нее отвести невозможно.

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Подсолнухи рулят

Если вы зимой кормили птиц нежареными семечками, по весне наверняка обнаружите на земле море проростков. Если вы их скосите, они просто исчезнут, не доставляя больше хлопот. Так что проблемы, как их извести, нет. Но если вы их аккуратно достанете из земли и перенесете на плодородную почву, может вырасти настоящее чудо. Прекрасно пойдут подсолнухи и на неперепревшем компосте, причем они еще и будут декорировать его. Хорошо посадить подсолнечник у самодельного плетня — получится очень живописно. Особого ухода растение не требует, разве что подпорки со временем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— Не устаю предупреждать цветоводов по весне: не ведитесь на откровенные «разводы». То, что нарисовано на пакете с семенами, далеко не всегда соответствует тому, что вырастет из семечка, спрятанного внутри. Покупайте рассаду в проверенных местах, слишком горьким бывает обман. И не переусердствуйте с закупкой семян: помните, купить — мало, надо еще посадить, а затем и ухаживать за новым обитателем сада.