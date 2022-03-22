Воины Русского мира добывают победу над неонацизмом, превозмогая ранения
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтят свято.
В Министерстве обороны продолжают сообщать о героических действиях наших военных на Украине.
Где десант — там победа
Рота наших десантников под командой старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука удерживала плацдарм с важным в оперативном плане мостом. Сильная группа противника, оснащенная бронетехникой, атаковала позиции роты, пытаясь отбить мост. Дмитрук вовремя обнаружил выдвижение врага и грамотно организовал оборону. Даже получив ранение, он остался в строю и продолжал руководить ротой до конца боя. В результате десантники уничтожили три вражеских БМП и до двух десятков бойцов противника. А по сохраненному мосту наши войска смогли затем выйти в тыл к неонацистам.
Профессионализм зенитчика
Старший лейтенант Сергей Овчаренко руководит расчетом мобильного зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». При нападении диверсионной группы украинских националистов на наш командный пункт расчет Овчаренко смог сбить два вражеских штурмовика Су-25 и тем лишить противника авиаподдержки. Без штурмовиков атака бандеровцев захлебнулась, и командный пункт был спасен.
Боевая удача сапера
Старший лейтенант Кирилл Балаганский лично участвовал в разминировании моста вместе со своими подчиненными, когда диверсанты противника открыли по нашим саперам огонь из пулемета. Кирилл Балаганский выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметную точку и удачно завершил разминирование моста.
Спаситель жизней
Десантник прапорщик Артур Шихжамалов служит начальником медпункта. Колонна десантно-штурмового полка, в которой был Артур, попала в засаду неонацистов. Десантники моментально развернулись в боевые порядки и приняли бой. Выстрел гранатомета попал в медицинскую машину. Артур был контужен, но в течение боя лично под огнем продолжал оказывать помощь раненым товарищам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР:
— Бои идут на Донецком и Горловском направлении. На Мариупольском направлении есть успехи в продвижении наших войск. В городе гуманитарная катастрофа, украинские войска не позволяют людям уезжать и держат их в подвалах без еды и воды. В освобожденный район города удалось провести конвой МЧС с гуманитарной помощью.