Воины Русского мира добывают победу над неонацизмом, превозмогая ранения

Военнослужащие за работой по управлению зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» при обороне Донбасса / Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтят свято.

В Министерстве обороны продолжают сообщать о героических действиях наших военных на Украине.

Где десант — там победа

Рота наших десантников под командой старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука удерживала плацдарм с важным в оперативном плане мостом. Сильная группа противника, оснащенная бронетехникой, атаковала позиции роты, пытаясь отбить мост. Дмитрук вовремя обнаружил выдвижение врага и грамотно организовал оборону. Даже получив ранение, он остался в строю и продолжал руководить ротой до конца боя. В результате десантники уничтожили три вражеских БМП и до двух десятков бойцов противника. А по сохраненному мосту наши войска смогли затем выйти в тыл к неонацистам.

Профессионализм зенитчика

Старший лейтенант Сергей Овчаренко руководит расчетом мобильного зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». При нападении диверсионной группы украинских националистов на наш командный пункт расчет Овчаренко смог сбить два вражеских штурмовика Су-25 и тем лишить противника авиаподдержки. Без штурмовиков атака бандеровцев захлебнулась, и командный пункт был спасен.

Боевая удача сапера

Старший лейтенант Кирилл Балаганский лично участвовал в разминировании моста вместе со своими подчиненными, когда диверсанты противника открыли по нашим саперам огонь из пулемета. Кирилл Балаганский выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметную точку и удачно завершил разминирование моста.

Спаситель жизней

Десантник прапорщик Артур Шихжамалов служит начальником медпункта. Колонна десантно-штурмового полка, в которой был Артур, попала в засаду неонацистов. Десантники моментально развернулись в боевые порядки и приняли бой. Выстрел гранатомета попал в медицинскую машину. Артур был контужен, но в течение боя лично под огнем продолжал оказывать помощь раненым товарищам.

1/4 Старший лейтенант Кирилл Балаганский 2/4 Старший лейтенант Сергей Овчаренко 3/4 Старший лейтенант Дмитрий Дмитрук 4/4 Прапорщик Артур Шихжамалов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР:

— Бои идут на Донецком и Горловском направлении. На Мариупольском направлении есть успехи в продвижении наших войск. В городе гуманитарная катастрофа, украинские войска не позволяют людям уезжать и держат их в подвалах без еды и воды. В освобожденный район города удалось провести конвой МЧС с гуманитарной помощью.