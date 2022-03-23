Любое школьное знание применимо на практике

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

22 марта прошла очередная встреча «Клуба учителей» в редакции газеты «Вечерняя Москва». Педагоги обсудили, как школьные знания применять в повседневной жизни.

Эксперт Московского центра качества образования Департамента образования и науки, доктор наук Елена Пономарева рассказала, что способность применять знания, умения и навыки для решения жизненных задач называется функциональной грамотностью.

— В течение жизни мы пользуемся не знаниями, а навыками. Например, кто-то может не помнить формулировки правил русского языка, но грамотно писать. Не знать, что такое система образов, но прекрасно анализировать литературу, — говорит Елена Пономарева.

По словам эксперта, задача современных педагогов — объяснить школьникам, как все полученные во время учебы знания применять в жизни. Так у ребят будет больше мотивации узнавать новое.

Заместитель начальника отдела Московского центра качества образования Департамента образования и науки, доктор наук Мария Шабанова отметила, что функциональная грамотность помогает найти решение любой задачи.

— Некоторые считают: знания не нужны, потому что всю информацию можно найти в интернете, а любой пример можно посчитать на калькуляторе. Но на самом деле ребята должны понимать, какой именно инструмент для поиска информации нужен, как проанализировать погрешности. В этом как раз помогает функциональная грамотность, — рассказала Шабанова.

Во время встречи преподаватели столичных школ рассказали об инструментах, которые они используют в своей практике, чтобы развить в школьниках это качество.