Башкортостан поможет восстановить разрушенные дома

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Глава ДНР Денис Пушилин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали официальное коммюнике о развитии сотрудничества. Это первый документ, заключенный между властями недавно признанного государства и регионом России.

Помимо глав республик, на торжественном мероприятии присутствовали и другие официальные лица, которые также договорились о сотрудничестве.

— Для нас Башкортостан давно уже стал близким, и у нас много точек соприкосновения по разным направлениям.

Это возникло не сейчас, а на протяжении всего периода, когда Донецкая Народная Республика была еще не признана. Радия Фаритовича это не останавливало, он понимал, что Донбасс рано или поздно станет регионом, где наконец-то восторжествует историческая справедливость. Благодаря президенту Российской Федерации все идет по этому пути, — подчеркнул Денис Пушилин. — Мы все родом из Советского Союза. Мы знаем цену нашей истории и завоеваний наших дедов и прадедов.

Для нас это не пустые слова, для нас это и конкретные имена и фамилии. Все очевидно — у нас общее прошлое и, уверен, у нас общее будущее. Спасибо большое, что вы приехали в это трудное время. Мы очень признательны, что вы здесь и непосредственно заявляете о своих намерениях, о том, что мы дальше будем взаимодействовать.

Не остался в долгу и глава Башкортостана.

— Жители Башкортостана очень-очень вас поддерживают, болеют за жителей Донбасса и переживают. И сегодня мы привезли тепло сердец наших жителей, слова уважения и восхищения, — заявил он. — Нужно восстанавливать многие дома, поэтому будем оказывать помощь строительными материалами, ведь это то, чего в Башкортостане достаточно много. Это мы сделаем.

Также в рамках встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между городским округом Уфа и администрацией Донецка.