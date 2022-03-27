Антон Кульбачевский: Тщательный учет животных ведется круглый год

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский подвел итоги зимнего учета.

— Антон Олегович, для чего в Москве проводят учет животных?

— Даже в таком мегаполисе, как Москва, необходимо говорить о биоразнообразии. Оно является одним из ключевых факторов сохранения устойчивости и правильного функционирования природных экосистем.

Мониторинг биоразнообразия проводится круглый год. Благодаря зимнему учету хорошо получается собрать информацию, потому что на снегу лучше видны следы. При учете животных мы в том числе используем фотофиксацию — специальную технику устанавливают в месте обитания того или иного зверя. Благодаря учетам объектов животного мира отслеживаются изменения как в биоразнообразии, так и в отдельных популяциях видов.

Популяции некоторых живых существ, которые находились на грани исчезновения, удалось восстановить. Так что есть уверенность и оптимизм.

— Куда эти данные идут потом?

— Все данные мониторинга биологического разнообразия собираются, систематизируются, анализируются. На их основе далее принимаются различные управленческие решения. Они также используются в работе по ведению Красной книги Москвы.

— Какие краснокнижные виды животных обитают на природных территориях Москвы?

— В Красную книгу Москвы занесено около 350 видов, представляющих животный мир столицы. Практически все краснокнижные животные обитают на природных территориях. По результатам зимних учетов сезона 2021–2022 на природных территориях столицы встретили некоторых представителей Красной книги Москвы. Зайца-беляка по следам и визуально наблюдали в природно-историческом парке «Битцевский лес». Там же учли и куницу лесную. Конечно, это неполный перечень видов, замеченных специалистами этой зимой.

— Есть среди всего этого разнообразия животное, которое вы сами увидели и встречей с которым гордитесь?

— Мне очень нравится орешниковая соня. Это зверек, напоминающий миниатюрную белку. Соня занесена в Красную книгу. Мне ее однажды показали специалисты.

— Какие животные имеют максимальную численность?

— По результатам проведенных зимних учетов в Москве, самым многочисленным видом была утка кряква. В связи с мягким климатом и достаточной кормовой базой некоторые представители этого вида изменили свое поведение и остаются на зимовку в Москве. Искусственная подкормка утиных приводит к утрате ими способности к сезонным миграциям и к самостоятельной добыче корма. Поэтому мы рассказываем людям, что это вредно для птиц.

— С чем связаны количественные колебания птиц? Почему, например, в городе нет воробьев?

— Колебания численности орнитофауны связаны с различными факторами. Например, сезонная миграция птиц с территории гнездования на территорию зимовки и обратно связана с изменением экологических или кормовых условий, с особенностями размножения. На территории Москвы обитает два вида воробьев — полевой и домовый. Чаще встречается воробей домовый. В условиях города оба эти вида больше тяготеют к природным территориям, где для них есть все условия для добычи естественного корма, гнездования и размножения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Зимой на природных территориях Москвы специалисты Мосприроды зафиксировали порядка 60 видов животных, из них более 20 занесены в Красную книгу Москвы. Учтены 15 видов зверей и около 45 видов птиц.

Из них в первую категорию редкости входят: горностай, заяц-русак, седой дятел, длиннохвостая неясыть, чирок-свистунок, чирок-трескунок. А во вторую: лесная куница, заяц-беляк, дятел желна и сизая чайка. Самым многочисленным видом из птиц является утка кряква — 8743 особи.