Дмитрий Брекоткин: Помидорами в нас пока не кидают

Дмитрий Брекоткин на съемках программы «Ваше огородие!», которую выпускает шоу «Уральские пельмени» / Фото: Из личного архива

Актер, телеведущий, участник КВН и шоу-группы «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин 28 марта отметит свой 52-й день рождения. Накануне артист рассказал «Вечерней Москве» о своих увлечениях, секретах командной работы и отношении к просторам столицы.

— Дмитрий, ваша команда «Уральские пельмени» была организована в 1993 году. Популярна она и по сей день. Как удается оставаться на волне?

— Это такая обоюдная история. Мы делаем то, что нам самим искренне нравится, и находится зритель, который от наших выступлений получает удовольствие. Если люди перестанут ходить на концерты, тогда и мы будем не у дел.

— Думаю, вряд ли такое может произойти. Зритель у «Пельменей» наверняка верный...

— Пока так и есть. И он в основном примерно нашего возраста. Мы как поплавок, та его часть, которая всегда находится над водой. Те, кто когда-то начинал смотреть КВН, стали потом зрителями «Уральских пельменей». Но порой в зале видим и молодежь, и даже детей 6–7 лет. И чем только мы их привлекаем?.. Мы вроде не Степаша с Хрюшей, говорим о серьезных вещах (улыбается).

Фото: Из личного архива

— В чем главный посыл ваших программ сегодня?

— Не могу выделить что-то первостепенное. Юмор разный, некий калейдоскоп. Только надо всегда помнить о том, что некоторых тем, например религии, лучше избегать, чтобы не нажить себе неприятностей. Лучше всего шутить на бытовые темы.

— С каждым годом придумывать шутки, наверное, все сложнее? Где находите идеи?

— Лично для меня это всегда было загадкой. Как так получилось, что мы снова написали «на пятерку»? Когда садимся сочинять, кажется, что на сей раз точно ничего не получится. Думаем, куда еще зарулить, что сделать... А проходит неделя, и на столе снова лежат распечатанные листочки с историями. Наверное, уже настолько натренирован мозг. Не могу понять, откуда все берется. В любом случае, на сегодняшний день все наши шутки дороги и любимы.

— Как «Уральские пельмени» изменились со временем?

— Были юными, 20-летними парнями с кудрявыми головами и накачанным прессом. А стали лысыми и толстыми! (Смеется.) Но мы стараемся молодиться. Возьмем, к примеру, Сергея Исаева (участник команды. — «МВ»). Посмотрите, как он выглядит! И что-то такое ест, что даже худеет. Смотрю на него и думаю: почему у меня не так... Но, знаете, помидорами в нас пока не кидают — уже хорошо. Проводим репетиции, выступаем на концертах, костюмы, сшитые лет пять назад, еще пока застегиваются. Люди приходят, смеются, говорят, что им весело. В целом все нормально. Пандемия и связанные с ней ограничения для нас были испытанием, но что поделать. Солдат должен стойко переносить все тяготы и невзгоды военной службы.

Фото: Из личного архива

— А заниматься любимым серфингом продолжаете?

— Очень по нему соскучился. Обычно езжу кататься в Дахаб — город в Египте. Это место широко известно, но только в узких кругах — тем, кто ныряет или на чем-либо катается. Я не был там уже два года. В принципе, можно было бы рвануть, но страшновато ехать туда с детьми. Поэтому жду, когда станет поспокойнее, доберусь и тогда такое там покажу... Заставлю всех смотреть на орущего дядьку, который визжит как поросенок! В серфинге я достаточно опытен — удивить смогу.

— Вы ведь дружите не только с этим видом спорта...

— Да. Причем еще с ранних лет. И куда меня только не тянуло... Плавал, катался на лыжах, занимался бадминтоном и самбо — по нему, кстати, даже получил звание кандидата в мастера спорта. А сейчас еще обожаю кататься на роликах и играть в хоккей — это моя отдушина. В Екатеринбурге рассекаю на разных катках, но только похвастаться какими-то большими успехами не могу. Держу в руках клюшку уже не первый год, но до сих пор выхожу на лед в четвертом звене (звено — пять полевых хоккеистов, которые на площадке находятся одновременно. — «МВ»). Происходит так, потому что нет пятого. Всегда шучу по этому поводу. Я шайбы-то коснулся раза два-три, и то случайно (улыбается). А когда мы приезжаем в Москву, всегда беру с собой зимой коньки, а весной, летом — ролики.

— Где рассекаете на них?

— На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). На сегодняшний день это мое самое люби мое место в Москве. ВДНХ — уже не та советская история с 15 республиками, а центр креатива и релакса, который постоянно обустраивается. Уникальная локация для роллеров, скейтбордистов, велосипедистов, самокатчиков... Кататься там очень здорово. Есть квадратные километры крутого, качественного асфальта, допоздна работает электричество, нет ни бродячих собак, ни хулиганов. Я надеваю коньки прямо в номере «Космоса», где мы обычно останавливаемся, спускаюсь вниз на лифте и мчу на выставку.

Фото: Из личного архива

— Как реагируют на вас окружающие?

— Нормально. За исключением охранников! Они иногда меня потом обратно в отель не пускают. Говорю им, что здесь живу, а они отвечают: «Такого быть не может». Мол, отель солидный и роллеры здесь обычно не останавливаются. В общем, разрешают войти лишь после того, как показываю им карточку гостя. А зимой на ВДНХ открывается мегакаток. Нахожу часика два-три перед репетициями, провожу время там. Получаю колоссальное удовольствие.

— Чем еще Москва радует лично вас?

— В столицу мы приезжаем не отдыхать, а работать. Где, как не здесь, плавает самая большая «корпоративная» рыба. Человек я провинциальный, а Москва — огромный мегаполис. Не представляю, как в ней вообще можно ориентироваться. Помню, как-то хотел заказать такси, а оператор сказала, что на поездку уйдет целых полтора часа. Тогда я решил спуститься в метро. И тоже добирался прилично — минут 60! Для меня это ужас. Так что все, кто проживает в столице нашей Родины, — люди выносливые, большие молодцы!

ДОСЬЕ

Дмитрий Брекоткин родился в Свердловске 28 марта 1970 года. Актер кино, телеведущий. Обучался в Уральском государственном техническом университете имени Кирова. Выступал за одну из самых популярных команд КВН — «Уральские пельмени» из Екатеринбурга, которая, и уйдя из проекта, продолжила концертную деятельность. Участвовал в юмористических программах. «Южное Бутово» и «Шоу Ньюs».

Не учеба, так стройка

Дмитрий довольно часто прогуливал уроки в школе, получал плохие оценки по многим предметам. В результате его отчислили. И тогда юноша пошел работать на стройку. Со временем стал настоящим профессионалом, познал десятки строительных специальностей. И еще параллельно успевал выступать за команду КВН «Уральские пельмени».

Механик

С 1988 по 1990 год Брекоткин служил в армии — в танковых войсках в Германии. Когда вернулся домой, поставил перед собой цель — получить высшее образование. Выбрал местный университет, факультет — механико-машиностроительный (обработка цветных материалов). Решил поступать в этот вуз, потому что там был низкий конкурс.

Развелся с женой

Дмитрий убежден: он не смог бы стать столь успешным, если бы рядом не было его супруги Кати. С ней он познакомился в 1994 году в студенческом строй отряде. Позже Брекоткин стал активно заниматься творчеством, из-за чего частенько отсутствовал дома, но Екатерина вела себя мудро, не ревновала мужа ко всем подряд. Девушка окончила магистратуру, затем стала заниматься саморазвитием и воспитанием двоих дочек — Насти и Лизы. Дмитрий и Екатерина прожили вместе много лет, но в 2017 году решили расстаться. Что послужило причиной для такого шага, неизвестно. После у Брекоткина появилась новая избранница.

Новая роль

Одна из последних актерских работ Брекоткина — роль в фильме-антологии «Гриша Субботин» режиссера Евгения Горенбурга. Премьера состоялась в конце февраля этого года. Действие фильма происходит в Екатеринбурге — родном городе артиста. Дмитрий сыграл эпизодическую роль.

Критику не выносит

Дмитрий Брекоткин принципиально не желает участвовать в таких новомодных комедийных проектах, как, например, «Прожарка», «Что было дальше» и прочих, из-за того, что человек он очень эмоциональный. С детства не любит, когда его критикуют.